Мільярд в одні руки та гроші за знищені фури: Кабмін переписав правила виплат для бізнесу

Уряд ухвалив два рішення з нового пакета підтримки бізнесу, над яким останні місяці працювало Міністерство економіки та довкілля. Про результати роботи повідомив заступник міністра Єгор Перелигін, який координує, зокрема, напрям фінансової політики та страхування воєнних ризиків.

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Йдеться про розширення доступу бізнесу до пільгового кредитування, а також про оновлення механізмів компенсації за зруйноване майно та страхування воєнних ризиків.

Кредитування великих проєктів розширили

Уряд поширив програму фінансової підтримки на проєкти у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості.

Тепер пільгові кредити можна залучати для відновлення пошкодженої або знищеної паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також тимчасово — для поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Основні умови програми:

держава компенсує 5,5 процентного пункта річних від базової ставки банку;

мінімальна сума кредиту — 100 млн грн, а для прифронтових територій — 30 млн грн;

максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній — 1 млрд грн;

фінансування можна спрямовувати, зокрема, на перенесення під землю резервуарів, насосних станцій та систем зберігання пального.

Бізнесу розширили компенсації за зруйноване майно

Другий блок змін стосується програми часткової компенсації за пошкоджене або знищене майно.

До переліку активів, за які можна отримати компенсацію, додали пальне, транспорт для його перевезення та зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Крім того, компенсація поширюється на рухоме майно бізнесу, яке транзитом переміщувалося територіями підвищеного ризику.

До такого переліку територій включили Київ та Київську область. Уряд також спростив перелік документів для подання заявок.

За даними Мінекономіки, за напрямом компенсації пошкодженого або знищеного майна вже погоджено 323 заяви на загальну суму 6,8 млрд грн імовірної компенсації.

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Компенсацію страхової премії збільшили до 5 млн грн

Зміни торкнулися і програми страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 млн до 5 млн грн на рік. Механізм також поширили на орендоване майно, а вимоги до договорів страхування та процедури їх опрацювання спростили.

Програма страхування воєнних ризиків для бізнесу діє з 1 січня 2026 року. Станом на 17 вересня Експортно-кредитне агентство ухвалило рішення про часткову компенсацію страхової премії за 39 заявами на суму понад 56 млн грн.

У Мінекономіки готують наступний інструмент

За словами Єгора Перелигіна, урядовий пакет підтримки бізнесу ще не завершений. Наступним кроком має стати окрема постанова, яка, за його словами, відкриє додатковий інструмент підтримки.

Також у роботі перебуває страхово-компенсаційна програма WRI за принципом first loss. Конкретні параметри та строки її запуску Перелигін у своєму повідомленні не навів.

Таким чином, останні рішення уряду охоплюють одразу кілька напрямів підтримки бізнесу — від доступу до великого кредитного ресурсу та відновлення інфраструктури до компенсації зруйнованого майна і зниження вартості страхування воєнних ризиків.

Як ми писали, в держбюджет України на наступний 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні 47,1 гривні. Водночас до кінця року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати 48,3 гривні.