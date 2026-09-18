Пенсії можуть затримати на 3-5 днів: аналітик назвав причину

В Україні можуть виникати короткострокові затримки соціальних виплат через дефіцит бюджетних ресурсів, однак критичної загрози для виконання державою базових зобов’язань перед населенням наразі немає. Таку оцінку в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі» висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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Затримка пенсій може тривати кілька днів

За словами Куща, за несприятливого розвитку ситуації можливі тимчасові касові розриви, через які окремі виплати можуть надходити із затримкою.

Аналітик припустив, що йдеться про відтермінування пенсій приблизно на 3−5 днів. Водночас він наголосив, що такі затримки можуть взагалі не виникнути.



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Кущ не очікує заморожування соцвиплат

Фінансовий аналітик вважає, що навіть за умов значного дефіциту ресурсів держава не відмовиться від виконання основних соціальних зобов’язань.

За його оцінкою, у разі гострої нестачі коштів влада може використати додаткові механізми фінансування, зокрема емісію гривні, щоб забезпечити необхідні соціальні виплати.

Таким чином, Кущ оцінює нинішні ризики передусім як можливі короткострокові перебої з проведенням платежів, а не як загрозу повного припинення чи заморожування пенсій.

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