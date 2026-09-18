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18 вересня 2026, 13:28

Пенсії можуть затримати на 3-5 днів: аналітик назвав причину

В Україні можуть виникати короткострокові затримки соціальних виплат через дефіцит бюджетних ресурсів, однак критичної загрози для виконання державою базових зобов’язань перед населенням наразі немає. Таку оцінку в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі» висловив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

В Україні можуть виникати короткострокові затримки соціальних виплат через дефіцит бюджетних ресурсів, однак критичної загрози для виконання державою базових зобов’язань перед населенням наразі немає.

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Затримка пенсій може тривати кілька днів

За словами Куща, за несприятливого розвитку ситуації можливі тимчасові касові розриви, через які окремі виплати можуть надходити із затримкою.

Аналітик припустив, що йдеться про відтермінування пенсій приблизно на 3−5 днів. Водночас він наголосив, що такі затримки можуть взагалі не виникнути.


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Кущ не очікує заморожування соцвиплат

Фінансовий аналітик вважає, що навіть за умов значного дефіциту ресурсів держава не відмовиться від виконання основних соціальних зобов’язань.

За його оцінкою, у разі гострої нестачі коштів влада може використати додаткові механізми фінансування, зокрема емісію гривні, щоб забезпечити необхідні соціальні виплати.

Таким чином, Кущ оцінює нинішні ризики передусім як можливі короткострокові перебої з проведенням платежів, а не як загрозу повного припинення чи заморожування пенсій.

Як ми повідомляли, пенсії підвищать із 1 березня 2027 року: кого охопить індексація

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
18 вересня 2026, 14:05
#
Двіночки… Ну нема грошей, подумаєш, пенсіонери, інваліди почекають, або емісію запустим, ще намалюємо папірців)
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