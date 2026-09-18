300 Telegram-каналів і тисячі фішингових посилань: в Україні викрили масштабну скам-мережу

У межах операції «WallHack» кіберполіція викрила мережу скам-спільнот, які поширювали фішингові посилання та виманювали платіжні дані громадян. Про результати масштабної операції повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на дані правоохоронців. За її словами, операція проходила в Києві та ще 19 областях України.

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239 обшуків і майже 600 одиниць техніки

Правоохоронці провели 239 обшуків і вилучили майже 600 одиниць комп’ютерної техніки.

Зловмисники використовували месенджери для поширення посилань на підроблені сайти банків, державних сервісів, торгових платформ та інших ресурсів. Через такі сторінки вони отримували платіжні дані та доступ до рахунків громадян України та країн ЄС.

У межах операції також заблокували тисячі фішингових посилань і припинили роботу 300 Telegram-каналів, сукупна аудиторія яких перевищувала 5 тисяч користувачів.

23 підозри та п’ять справ у суді

За результатами розслідування 23 людям оголосили про підозру, вісьмох фігурантів затримали. Для чотирьох із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще п’ять кримінальних проваджень уже передали до суду з обвинувальними актами, одне з них стосується організованої злочинної групи.

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Наразі правоохоронці аналізують вилучені матеріали та встановлюють повне коло потерпілих і розмір завданих збитків.

«Такі операції показують, наскільки масштабними стали схеми онлайн-шахрайства. Фішингові сайти дедалі частіше маскуються під відомі банки та державні сервіси, тому людям важливо перевіряти адресу сайту й не переходити за сумнівними посиланнями», — зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.

Як ми вже повідомляли, СБУ та Нацполіція за тиждень ліквідували 94 шахрайські кол-центри



