Майже 5 тисяч грн на місяць: у скільки можуть обійтися податки ФОП-2 у 2027 році

До Верховної Ради надійшов проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. На його основі Telegram-канал «Новини для ФОП» підрахував , якими можуть бути щомісячні платежі для фізичних осіб-підприємців, якщо закладені показники залишаться без змін.

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Для розрахунків взято мінімальну зарплату 9 546 грн та прожитковий мінімум для працездатних осіб 3 691 грн.

ФОП 1 групи

За наведеними розрахунками, щомісячні платежі можуть становити:

ЄСВ — 2 100,12 грн;

військовий збір — 954,60 грн;

єдиний податок — до 369,10 грн.

Таким чином, загальна сума становитиме до 3 423,82 грн на місяць.

ФОП 2 групи

Для підприємців другої групи розрахунок виглядає так:

ЄСВ — 2 100,12 грн;

військовий збір — 954,60 грн;

єдиний податок — до 1 909,20 грн.

Загальне щомісячне податкове навантаження — до 4 963,92 грн.



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Розрахунки можуть змінитися

Наведені суми є орієнтовними, оскільки наразі йдеться лише про проєкт держбюджету-2027. Остаточні показники мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму ще мають бути затверджені, після чого можуть змінитися й розрахункові платежі ФОП.

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