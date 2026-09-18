Крипторинок різко ожив: біткоїн перевищив $80 тисяч, альткоїни стрімко дорожчають

Біткоїн у п’ятницю різко подорожчав і знову перевищив $80 тис, повідомляє Yahoo Finance. На момент підготовки матеріалу BTC за останні 24 години зріс на 5,6%, тоді як сукупна капіталізація ширшого криптовалютного ринку збільшилася приблизно на 2,7%.

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Водночас деякі з найбільших альткоїнів за добу додали 10% і більше, що свідчить про масштабніше повернення інвесторів до ризикових активів.

Що підштовхнуло біткоїн угору

Зростання криптовалют відбулося попри негативні для ринку сигнали зі США. Трейдери фактично проігнорували відкладене просування Clarity Act, який має створити федеральні правила для ринку цифрових активів, а також рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки цього тижня.

Одним із чинників ралі стала активність на ринку криптодеривативів. Трейдери збільшували позиції в call-опціонах, розраховуючи на подальше зростання біткоїна.

BTC пробив опір біля $78 тисяч

Аналітик Coin Bureau Нік Пакрін зазначив, що після проходження біткоїном рівня близько $78 тис. почалося масове закриття коротких позицій, що додатково прискорило рух угору.

За його оцінкою, наступним важливим випробуванням для криптовалюти стане діапазон $80−82 тис., де продавці можуть чинити сильніший опір.

Таким чином, нинішнє зростання пов’язане не лише з купівлею біткоїна, а й зі спрацюванням позицій на ринку деривативів.

У США просувають резерв біткоїнів

Додатковим позитивним фактором для крипторинку стало голосування комітету Палати представників США щодо законопроєкту про стратегічний резерв біткоїнів.

Документ передбачає збереження криптовалютних активів, які перебувають у власності уряду США, щонайменше на 20 років, а також регулярний аудит резерву.

Водночас законопроєкт поки не став законом: після схвалення комітетом його мають розглянути Палата представників і Сенат у повному складі.

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Альткоїни зростають швидше за біткоїн

На тлі стрибка BTC активізувався і сегмент альткоїнів. Частина найбільших цифрових активів за останні 24 години подорожчала на 10% і більше.

Таке випереджальне зростання зазвичай вказує на підвищення готовності трейдерів брати більше ризику після руху біткоїна вище ключових цінових рівнів.

Тепер ринок стежитиме за тим, чи зможе біткоїн закріпитися вище $80 тис. і продовжити висхідний рух, чи ця позначка стане рівнем, на якому активізуються продавці.



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