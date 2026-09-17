Федрезерв США вперше за три роки підвищив ставку

Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 25 базисних пунктів, до 3,75−4%, випливає із рішення регулятора. До засідання ставка була у діапазоні 3,5−3,75%. Це перше підвищення вартості запозичень за три роки.

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Очікування ринку

Такий крок практично повністю відповідав очікуванням ринку: трейдери оцінювали його ймовірність більш ніж 90%. Востаннє ФРС збільшувала ставку 26 липня 2023 року — до діапазону 5,25−5,5%.

Рішення про підвищення було ухвалене одноголосно, 12-ма голосами. Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом ФРС, інфляція PCE за підсумками 2026 року становитиме 3,7%, а базова інфляція — 3,4%.

Медіанний прогноз учасників FOMC передбачає, що ставка на кінець року досягне 4,1%: це означає ще одне підвищення на 0,25 відсоткового пункту — до діапазону 4−4,25%. Подальшого зниження ставки регулятор не очікує щонайменше до кінця 2027 року.

Рішення було ухвалено на тлі стійкого інфляційного тиску. Переважний індекс цін PCE в червні та липні ФРС зростав на 3,7% у річному вираженні при меті регулятора в 2%.

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Додаткові ризики створили подорожчання нафти вище за $100 за барель через конфлікт на Близькому Сході, зростання держборгу США вище за $40 трлн і підвищення прибутковості десятирічних казначейських облігацій вище 5% — максимуму з 2007 року.

Що означає підвищення ставки

Підвищенням ставки ФРС США фактично розпочала новий цикл посилення грошово-кредитної політики, зазначили в ефірі Bloomberg TV головний економіст Deutsche Bank по США Меттью Луцетті та головний економіст KPMG Дайан Суонк.

Уолл-стріт розійшлася в оцінках, як багато підвищень ставки попереду. Ось перші оцінки аналітиків.

— «Риторика Уорша — це жорсткіший сигнал, ніж очікувалося, особливо з огляду на те, що ФРС прибрала з прогнозу зниження ставки наступного року», — цитує Bloomberg засновника та президента Inflation Insights Омаїра Шаріфа.

— «Думаю, підвищення ставки на 25 базисних пунктів допомогло голові ФРС Кевіну Уоршу відновити довіру до себе — це видно щодо зменшення розриву між доходностями довгострокових облігацій та короткострокових, — сказала Bloomberg портфельний керуючий Brandywine Global Investment Management Трейсі Чен. — Ринки ризикових активів також відреагували спокійно та впорядковано».

— «Ми вважаємо, що це підвищення може виявитися разовим, — цитує агентство головного економіста Natixis Corporate & Investment Banking США Крістофера Ходжа. — Це було б незвичайно, але саме собою підвищення ставки на тлі уповільнення інфляції — теж незвичайна ситуація».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Федеральна резервна система США за підсумками засідання 16−17 червня одноголосно залишила відсоткову ставку на колишньому рівні — 3,5−3,75%.

Підвищення стало першим за нового голови ФРС Кевіна Уорша, кандидатуру якого запропонував США Дональд Трамп.

Сам Трамп раніше вимагав знизити ставку приблизно до 1%, а нещодавно пригрозив припинити торгівлю з країнами, з якими США склався торговий дефіцит, якщо ФРС не знизить вартість запозичень.

Зазначимо, що Європейський центральний банк також підвищив ключову процентну ставку на 0,25 в.п. — до 2,5%. Це вже друге підвищення ставки ЄЦБ цього року