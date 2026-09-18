Коли погляд на ринок стає позицією: знайомтеся з Bybit Odds

Новий тип контрактів на рух ціни передбачає фіксовану виплату та широкий доступ до ринку. Торгівля відбувається без кредитного плеча та ризику ліквідації.

Bybit, друга у світі криптовалютна платформа за торговим обсягом, оголосила про запуск Bybit Odds — нового типу контрактів на рух ціни, що дає змогу торгувати відповідно до очікувань щодо майбутнього руху цін BTC та ETH із фіксованою виплатою та зрозумілим рівнем ризику.

Bybit Odds пропонує трейдерам альтернативу традиційним продуктам із кредитним плечем. Користувачі обирають очікуваний напрямок руху ціни, визначають суму USDT для угоди та бачать потенційну виплату ще до її підтвердження. Продукт не передбачає використання кредитного плеча, а позиції не підлягають ліквідації.

Новий формат доповнює лінійку криптопродуктів із фіксованими виплатами, доступних на централізованих платформах. Водночас увесь процес торгівлі залишається в межах наявної платформи та інфраструктури акаунтів Bybit.

Три формати торгівлі для BTC та ETH

Наразі Bybit Odds доступний для BTC та ETH у трьох форматах контрактів на рух ціни:

Зростання/падіння: користувачі обирають, чи зросте ціна, чи впаде наприкінці вибраного періоду. Цільова ціна: користувачі обирають, чи буде ціна вищою або нижчою за визначений рівень на момент експірації. Ціновий діапазон: користувачі обирають, чи залишиться ціна в межах визначеного цінового діапазону, чи вийде за нього на момент експірації.

Доступні торгові періоди — від п’яти хвилин до семи днів, що дає змогу працювати як із короткостроковими, так і з довгостроковими очікуваннями щодо руху ціни.

Зрозумілий ризик і фіксована виплата

Потенційна виплата за кожною угодою в Bybit Odds відображається до розміщення ордера. Користувачі можуть почати із суми від 5 USDT, а сума, виділена на угоду, є максимальною сумою ризику для цієї позиції.

Оскільки Bybit Odds не передбачає використання кредитного плеча, позиції не підлягають ліквідації та не передбачають маржин-колів, характерних для торгівлі з кредитним плечем. Це дає змогу визначити рівень ризику ще під час входу в позицію, а не коригувати маржу в разі зміни ціни базового активу.

Bybit Odds інтегровано з Єдиним торговим акаунтом (UTA) Bybit і доступно як на сайті, так і в застосунку. Користувачі можуть отримати доступ до продукту через свій наявний акаунт Bybit і використовувати USDT зі свого UTA.

Продукт підтримується інституційними маркетмейкерами, що забезпечує ліквідність доступних контрактів і сприяє справедливому ціноутворенню в торговому середовищі Bybit.

Bybit Odds розширює спектр торгових продуктів, доступних на платформі, і пропонує користувачам ще один спосіб брати участь у русі цін на криптовалюти поряд із наявними спотовими ринками та ринками деривативів Bybit.

Bybit Odds уже доступний на сайті та в застосунку Bybit.

Про Bybit

Bybit — друга у світі криптовалютна біржа за торговим обсягом, якою користуються понад 80 млн людей. Заснована у 2018 році, Bybit змінює уявлення про відкритість у децентралізованому світі, створюючи простішу та рівноправну екосистему для всіх. Зосереджуючись на Web3, Bybit стратегічно співпрацює з провідними блокчейн-протоколами, забезпечуючи надійну інфраструктуру та сприяючи ончейн-інноваціям. Завдяки безпечному зберіганню, різноманітним ринкам, інтуїтивному інтерфейсу та передовим блокчейн-інструментам Bybit об'єднує TradFi та DeFi, допомагаючи творцям і користувачам реалізувати потенціал Web3.