19 400 грн на зиму: хто з українців може отримати одноразову допомогу

Жителі визначених прифронтових громад зможуть отримати 19 400 грн одноразової допомоги на підготовку до опалювального сезону 2026/2027 років, — повідомляє пресслужба «Укрпошти». Програму Кабінет Міністрів затвердив 3 вересня 2026 року.



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Фінансування забезпечили міжнародні партнери через гуманітарні ресурси Мінсоцполітики. Коштів вистачить для 380 тисяч домогосподарств. Допомогу надаватимуть на одне домогосподарство.

Хто може отримати виплату

Програма поширюється на визначені прифронтові громади та передбачає допомогу для таких категорій:

людей, які отримують пенсію у зв’язку з інвалідністю;

сімей із дітьми з інвалідністю;

одиноких непрацездатних пенсіонерів;

внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу на проживання;

отримувачів житлових субсидій;

багатодітних, прийомних і патронатних сімей;

дитячих будинків сімейного типу;

одиноких матерів.

На тимчасово окуповані території програма не поширюється.

На що можна витратити 19 400 грн

Цього року отримані кошти дозволено використовувати без обмеження конкретною категорією витрат. Зокрема, їх можна спрямувати на паливо, оплату комунальних послуг, теплий одяг та інші необхідні речі для підготовки до зими.

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Як оформити допомогу

Заяву потрібно подати до 30 жовтня 2026 року. Звернутися можна до органу місцевого самоврядування, Пенсійного фонду України або ЦНАПу.

Заява подається у паперовій формі. Для отримання грошей через «Укрпошту» потрібно обрати спосіб виплати через організацію, яка здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, та вказати «Укрпошту».

Після призначення кошти можна отримати за місцем фактичного проживання — через доставку листоношею або у відділенні «Укрпошти».

Конкретні графіки виплат залежатимуть від безпекової та операційної ситуації в громаді.

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