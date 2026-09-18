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18 вересня 2026, 14:30

Binance могла отримати ліцензію в ЄС, але втрутилася Лагард: що сталося

Криптовалютна біржа Binance була близькою до отримання ліцензії в Греції, яка могла відкрити їй шлях до ширшої роботи на ринку Європейського Союзу. Однак процес зупинився після того, як президентка Європейського центрального банку Кристін Лагард виступила проти надання дозволу, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних співрозмовників.

Криптовалютна біржа Binance була близькою до отримання ліцензії в Греції, яка могла відкрити їй шлях до ширшої роботи на ринку Європейського Союзу.

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За даними видання, Binance вже готувала пресреліз і візит генерального директора Річарда Тенга до Афін. Представники біржі розраховували використати грецьку ліцензію для розширення присутності в ЄС.

Водночас остаточного рішення про відмову грецький регулятор не ухвалював: Binance, за даними WSJ, відкликала заявку до завершення процедури.

Чому виникли проблеми з Binance

Однією з причин занепокоєння є попередні порушення Binance у сфері протидії відмиванню коштів.

У США у 2023 році Binance Holdings визнала провину у порушенні законодавства щодо боротьби з відмиванням коштів, неналежній реєстрації фінансового бізнесу та порушенні санкційного законодавства. Компанія погодилася сплатити понад $4,3 млрд штрафів і конфіскацій та погодилася на незалежний моніторинг своєї комплаєнс-системи. Засновник Binance Чанпен Чжао також визнав провину у справі, пов’язаній із недоліками програми боротьби з відмиванням коштів.

Проблеми виникали і з європейськими регуляторами. У Нідерландах центральний банк у 2022 році оштрафував Binance на €3,325 млн за надання криптопослуг без необхідної реєстрації.

У 2023 році бельгійський регулятор FSMA також зобов’язав Binance негайно припинити в країні надання послуг з обміну криптовалют і зберігання криптоактивів через структури за межами Європейської економічної зони. Після цього Binance перевела обслуговування бельгійських клієнтів на польську структуру.

Яку роль могла відіграти Лагард

За інформацією WSJ, Кристін Лагард особисто висловила грецькій владі заперечення проти надання Binance ліцензії. Серед можливих причин видання називає історію порушень біржі, а також занепокоєння щодо поширення в Європі стейблкоїнів, номінованих у доларах, на тлі планів ЄС із розвитку цифрового євро.

Водночас ЄЦБ не є органом, який видає Binance таку ліцензію. Грецький регулятор заявив, що самостійно оцінював заявку, а уряд Греції заперечив свою участь у блокуванні процесу. Тому твердження про те, що саме Лагард «заблокувала» ліцензію Binance, залишається повідомленням WSJ, а не офіційно підтвердженим рішенням регулятора.

Читайте також: Binance припиняє обробку трансакцій 16 криптосервісів


Binance намагається закріпитися на ринку ЄС

Ситуація з Грецією важлива для Binance, оскільки Євросоюз переходить до єдиного регуляторного режиму для криптовалютного ринку в рамках MiCA. Європейська комісія зазначає, що цей режим охоплює криптоактиви, стейблкоїни та постачальників криптопослуг.

Для Binance отримання європейського дозволу стало б важливим кроком для легального масштабування бізнесу в регіоні. Однак минулі претензії американських і європейських регуляторів продовжують впливати на ставлення наглядових органів до найбільшої криптобіржі.

На цьому тлі грецька історія демонструє, наскільки складним для Binance залишається отримання повноцінного регуляторного статусу в Європі.


Як ми писали, Binance планує запуск локальної біржі в Україні після ухвалення закону про віртуальні активи

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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