У п'ятницю, 18 вересня, середній курс долара подешевшав на 1 копійку у купівлі та подорожчав на 9 копійок у продажу. Курс євро подешевшав на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
18 вересня 2026, 17:54
Курс валют 18 — 21 вересня: скільки коштують долар та євро в банках та обмінниках
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,46−44,98 грн. Євро купують за 51,11 грн, а продають за 51,81 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,75−44,85, євро — 51,70−51,95 грн.
Міжбанк закрився у діапазоні 44,68−44,71 грн. Торги з євро проходили на рівні 51,22−51,24 грн.
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Джерело: Мінфін
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