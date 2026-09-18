Національний банк України встановив офіційний курс валют на 18−21 вересня. Ціна долара залишилася на рівні 44,66 грн, тоді як євро подорожчав на 1 копійку — до 51,24 грн. Про це свідчать дані Національного банку.
18 вересня 2026, 16:33
Долар залишився на місці, євро подорожчало на 1 копійку: курс НБУ на 18 — 21 вересня
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Офіційний курс валют
На вихідні НБУ встановив такі курси:
Для порівняння, 18 вересня офіційний курс долара становив 44,66 грн, а євро — 51,23 грн.
Джерело: Мінфін
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