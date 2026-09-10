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10 вересня 2026, 17:01

ЄЦБ підвищив ставку до 2,5% через новий сплеск інфляції

Європейський центральний банк підвищив ключову процентну ставку на 0,25 в.п. — до 2,5%. Це вже друге підвищення ставки ЄЦБ цього року, — повідомляє Reuters. Причиною стало різке зростання цін на енергоносії на тлі загострення війни США та Ірану.

Європейський центральний банк підвищив ключову процентну ставку на 0,25 в.

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Ціни на нафту Brent знову перевищили $100 за барель, а дорожчий газ і паливо посилили інфляційний тиск у 21 країні єврозони. У серпні інфляція перевищила 3%, тоді як ціль ЄЦБ становить 2%.

ЄЦБ підвищив прогноз інфляції

Центробанк очікує, що середня інфляція у єврозоні у 2026 році становитиме 3%, у 2027-му — 2,5%, а у 2028 році — 2,1%. Прогноз на 2027 рік погіршено порівняно з червневими 2,3%.

Водночас базова інфляція, яка не враховує продукти та енергоносії, сповільнюється. Також знижується темп зростання зарплат, що поки стримує ризик спіралі «зарплати — ціни».


Читайте також: ЄЦБ готується вдруге підвищити процентну ставку


Економіка єврозони виявилася стійкішою

Попри енергетичний шок, ЄЦБ підвищив прогноз зростання економіки: до 0,9% у 2026 році проти 0,8% у червневій оцінці. У 2027 році очікується зростання на 1,4%, у 2028-му — 1,5%.

Стійкість споживання, інвестицій та промислового виробництва дає ЄЦБ можливість боротися з інфляцією без різкого погіршення економічної активності.

Водночас високі ціни на енергоносії залишаються головним ризиком. Ринки вже закладають можливість нового підвищення ставки до 2,75%, якщо інфляційний тиск не послабиться.

Джерело: Мінфін
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