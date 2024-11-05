Біткоїн завершив жовтень на позитиві: що буде з «цифровим» золотом у листопаді

За підсумками жовтня, біткоїн та переважна більшість інших ключових криптовалют продемонстрували стрімке зростання. Аналітики переконані у бичачому тренді на ринку, який спирається на фундаментальні чинники. Та чи здатні політичні новини зі США призвести до його розвороту, розбирався «Мінфін».

Біткоїн майже оновив рекорд

Ключова криптовалюта світу — біткоїн — завершила минулий місяць на мажорній ноті. Хоча жовтень вона почала із падіння через ризик загострення військового протистояння Ізраїлю та Ірану, ближче до середини місяця знову почали діяти фундаментальні чинники зростання.

Тож, якщо впродовж місяця BTC інколи опускався нижче $59,5 тис., то завершив його з ціною $70,3 тис. Із початку місяця зростання біткоїну становить 13,9%, а з 1 січня монета злетіла приблизно на 60%. Впродовж жовтня ціна біткоїну ненадовго перевищувала навіть $73 тис., впритул наближаючись до свого історичного максимуму в $73,79 тис.

Основна причина висхідного тренду — зростання популярності орієнтованих на біткоїн біржових фондів. За оцінками CoinShares, загалом чистий притік інвестицій у них впродовж місяця сягнув $3,4 млрд. Загалом же із початку року ці фонди змогли залучити $27 млрд.

Особливу роль тут відіграють біткоїн-ETF. Із моменту запуску у січні цього року відповідних спотових фондів, вони загалом залучили $22 млрд, а лідер серед них, iShares Bitcoin ETF компанії BlackRock, 30 жовтня встановив свій історичний рекорд чистого притоку коштів впродовж дня — $872 млн.

На цьому фоні зростає й інтерес багатіїв до біткоїну. Минулого місяця кількість гаманців, на яких знаходиться не менше 1 тис. монет, сягнула 1 678 — найвищого показника з січня 2021 року.

Загальний позитив на ринку не змогла похитнути навіть Tesla, яка в жовтні переказала всі свої біткоїни (11,5 тис. монет) на сім нових гаманців. Це стало першим подібним розміщенням за останні два роки, що наштовхнуло багатьох оглядачів на думку, що виробник електрокарів готується розпродати свою крипту. Сама ж компанія ніяк не коментувала цю інформацію, що ще більше розпалювало домисли.

Відповідно до звіту Arkham Intelligence, ці перекази — лише ротація гаманців, причиною якої можуть бути вимоги внутрішнього аудиту, керування безпекою, консолідація активів тощо.

В будь-якому разі, ані чутки про розпродаж біткоїнів Маском, ані спростування цієї інформації не мали значного впливу на крипторинок, що говорить про міцність його ключових тенденцій.

Темпи зростання Solana випереджають ефіріум

Друга за капіталізацією криптовалюта — ефіріум — несподівано для багатьох не пішла вгору слідом за біткоїном, як це часто бувало раніше. Це говорить про зростання розбіжностей в тенденціях цих монет.

За підсумками жовтня, ефіріум подорожчав лише на 1,2%, а з початку року — на 6,9%. Річ у тім, що створені на основі цієї монети ETF не виправдали сподівань. За даними SoSo Value, із липня відповідні фонди зафіксували чистий відтік у розмірі понад $504 млн.

Крім цього, на п’яти наступають конкуренти. Нових клієнтів активно залучає блокчейн Solana, на основі якого працює, зокрема, і велика кількість мем-коїнів. Останні зараз переживають ренесанс. Dogecoin впродовж жовтня подорожчав на 59%, а Shiba Inu — на 12%. Це підігріває інтерес до монети Solana (+15% за жовтень) і, відповідно, створює проблеми для ефіріуму.

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«Немає жодної гарантії, що ефіріум ще довго залишатиметься на вершині», — застерігає директор із маркетингу криптобіржі VALR Бен Кейслін.

Зміна вартості топ-10 криптовалют за капіталізацією впродовж жовтня

Криптовалюта Місце за капіталізацією Зміна ціни за вересень, % Dogecoin 6 59 Solana 4 15 Біткоїн 1 13,9 Shiba Inu 10 12 TRON 7 9,9 BNB 3 5,8 Ефіріум 2 1,2 Cardano 9 -1,3 Toncoin 8 -8,9 XRP 5 -13,5

Виборча лихоманка призведе до волатильності

Головний чинник, який впродовж цього місяця впливатиме на ціну криптовалюти, — президентські вибори у США 5 листопада. Ринок робить більші ставки на Дональда Трампа, який обіцяв зробити з конфіскованих біткоїнів стратегічний національний запас, вивести Штати у лідери в майнінгу, та й загалом створити із США криптовалютну наддержаву. Свою лояльність крипті він намагався підкреслити навіть у дрібницях — під час передвиборчої кампанії, наприклад, розрахувався біткоїнами в одному з ресторанів.

«Перемога Трампа, ймовірно, забезпечить дофаміновий удар для ринку», — вважає провідний аналітик Swyftx Пав Хундал.

Водночас будь-який результат виборчих перегонів може спровокувати вищу волатильність на ринку. За словами засновника Derive Ніка Форстера, чимало трейдерів роблять ставку на стратегію «купуй чутки — продавай інформацію».

Інакше кажучи, вони намагаються заробити на хвилі зростання біткоїну через очікування перемоги Трампа, але спробують зафіксувати заробітки за будь-якого результату: якщо дійсно переможе республіканець, і в тому випадку, якщо перемагатиме Гарріс.

Бичачий тренд залишається

Хоча американські вибори можуть сколихнути ринок, у середньостроковій перспективі, переконані аналітики, залишатиметься тренд на подорожчання біткоїну та інших криптовалют за будь-якого результату голосування.

«Цілком ймовірно, що ринок вразить результат виборів, але фундаментальні показники вказують на зростання», — переконаний Пав Хундал.

Найперший із цих чинників — зниження ключових ставок основними центробанками. 7 листопада, вже за два дні після президентських перегонів, із новою ставкою визначиться ФРС. Очікується, що регулятор знизить її на 25 базисних пункти, що зробить позики дешевшими та підштовхне апетит інвесторів до ризику.

Другий чинник — це пом'якшення американського регулювання крипторинку. Намагаючись скористатись цими тенденціям, криптовалютна компанія Canary Capital у жовтні подала заявку в Комісію з цінних паперів США на дозвіл створення спотових ETF на основі декількох найпопулярніших криптовалют — Solana, XRP та Litecoin. Якщо ці заявки будуть задоволені, це відкриє шлях для інституційних інвесторів до цих токенів.

Про лояльніше сприйняття крипторинку у США говорить і той факт, що управління пенсійними фондами Флориди вивчатиме можливість інвестицій в біткоїн — із відповідним зверненням до нього звернувся місцевий керівник пожежної служби. Загалом штат Флорида вже має криптоактивів на приблизно $800 млн. Інші штати теж інвестують в них — наприклад, Вісконсин цього року купив спотових біткоїн-ETF на понад $160 млн.

Прилив коштів на крипторинок має забезпечити також один із основних інституційних інвесторів у біткоїн — технологічна компанія MicroStrategy. Наразі на її рахунках накопичено BTC на суму в еквіваленті $18 млрд, але найближчим часом для придбання біткоїну вона планує залучити ще $42 млрд — половину через розміщення акцій, половину — через боргові облігації.

Наступна мета — $100 тис.

Спираючись на історичні дані, аналітики компанії 10X Research переконані, що на початку наступного року ціна біткоїну сягне $100 тис. За даними фахівців, після того, як біткоїн оновлює максимум, наступними місяцями спостерігається зростання ще приблизно на 40%. Також в 10X звертають увагу на стрімке зростання популярності біткоїн-ETF, які BlackRock вже називає захисним активом.

Ще вищу ціну закладає до свого прогнозу керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джеф Кендрік (щоправда, за умови сприятливих політичних обставин). На його думку, у разі перемоги Трампа, біткоїн впродовж декількох днів додасть 10% вартості, а якщо, крім цього, республіканцям вдасться здобути більшість у Конгресі, то до кінця року ціна головної криптовалюти сягне $125 тис.

Засновник венчурного фонду 10T Holdings Ден Тап'єро у жовтні наголосив, що біткоїн рухається до ціни в $100 тис., незалежно від того, хто стане президентом США. «Я не думаю, що це дійсно має значення. Зараз все йде вгору, а вибори пройдуть», — сказав Тап'єро.

За словами засновника MN Trading Міхаеля ван де Поппе, позначки у $80 тис. біткоїн досягне вже до кінця листопада, і продовжить зростати у грудні.

Ставку на зростання біткоїну роблять і трейдери. На біржі криптовалютних опціонів Deribit відкрили понад 3 100 кол-опціонів на біткоїн із ціною виконання в межах $80−82 тис. до 29 листопада. Їх загальна сума перевищує $200 млн.

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Загалом на крипторинку продовжує панувати бажання заробити. За оцінками CoinMarketCap, індекс жадібності перевищує 60 пунктів, а це може говорити про готовність інвесторів йти на ризиковані кроки, забувши про обачність.

Стаття має інформаційний характер та не є інвестиційною рекомендацією