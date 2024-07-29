США стануть головним майнером планети: як змінить крипторинок президент Трамп

Минулого тижня американські ринки пережили різкий розпродаж акцій великих технологічних компаній. Інвестори в акції ще активніше почали вкладатися в компанії малої капіталізації. Активізувався і крипторинок: промова кандидата в президенти США Дональда Трампа на конференції з криптовалюти та блокчейну в Нешвіллі дозволила біткоїну досягти максимуму з середини червня.

Попри відверту нелюбов до крипторинка в минулому, зараз Трамп відкрито заграє з криптоспільнотою. На Bitcoin-2024 у Нешвіллі він зробив низку гучних заяв, і крипторинок відреагував на це миттєво.

Сьогодні вранці біткоїн зріс на торгах у Сінгапурі, повідомляє Bloomberg. За даними TradingView, у ході азіатських торгів котирування біткоїну досягли $69 775, що стало кращим показником із 13 червня, коли криптомонета номер один подолала позначку в $70 тис. Активно додавали в ціні й інші популярні криптовалюти — Ethereum, Solana, а також найвідоміша мемна монета Dogecoin.

Наразі біткоїну не вистачає лише 6% до історичного цінового максимуму в $73 757. Його було досягнуто 14 березня на тлі припливу коштів інвесторів у біткоїн-ETF після дозволу їхньої діяльності в США.

Соintelegraph пояснює нинішнє зростання крипторинка меседжами спікерів щорічної конференції з криптовалюти та блокчейну Bitcoin-2024, яка проходила 25−27 липня в американському Нешвіллі. Роберт Ф. Кеннеді-молодший та сенатор Синтія Ламміс говорили про створення стратегічного резерву біткоїнів для США. Але головна увага, звичайно, була прикута до виступу Дональда Трампа, який пообіцяв зробити США світовим лідером майнінгу.

У своєму виступі на Bitcoin-2024 Трамп деталізував свої плани щодо криптоіндустрії.

По-перше, пише Axios, він пообіцяв наростити виробництво електроенергії, використовуючи всі доступні джерела, включаючи викопне паливо та ядерну енергію. За словами Трампа, це потрібно не лише біткоїну, а й для перемоги у гонці за домінування у сфері технологій штучного інтелекту, які потребують великих обчислювальних потужностей.

По-друге, за президента Трампа США відмовляться від продажу криптовалюти, вилученої у кримінальних справах. Натомість із конфіскованих токенів буде сформовано «стратегічний національний запас біткоїнів». Наразі уряду США належить понад 210 тис. біткоїнів, що робить його одним із найбільших власників у світі. На першому місці — технологічна компанія MicroStrategy із понад 226 тис. біткоїнів.

До речі, на цій же конференції сенатор США Синтія Ламміс анонсувала законопроєкт, який зобов'язує уряд США закупити 1 млн BTC, як «стратегічний резервний актив». За курсом на сьогодні це приблизно $67,5 млрд. Нагадаємо, випуск біткоїну лімітовано 21 млн монет.

Таким чином Ламміс хоче захистити долар від зростаючої інфляції і зміцнити лідерство США у світовому фінансовому ландшафті.

По-третє, Трамп пообіцяв покласти край ворожому ставленню регуляторів до криптовалюти. «Я хочу, щоб (біткоїн — ред.) добували, карбували та виробляли у США. Його не виготовлятимуть ніде більше. І якщо біткоїн полетить на Місяць, як ми говоримо… я хочу, щоб Америка стала країною, яка прокладе шлях», — заявив він.

Трамп також пообіцяв створити спеціальну президентську консультативну раду з біткоїну та інших криптовалют, якій буде доручено розробити прозору нормативну базу. На Північну Америку зараз припадає майже чверть транзакцій із криптоактивами. При цьому ринок США більшою мірою, ніж інші регіони, залежить від інституційної активності.

Прихильником розвитку криптовалют є Джей Ді Венс, якого Трамп висунув своїм кандидатом у віцепрезиденти, зазначає The Wall Street Journal.

Злети та падіння тижня на американському ринку

Минулого тижня свої лідери та аутсайдери були і на американських фондових ринках. «Мінфін» відібрав акції, які показали найбільше зростання чи падіння.

Акції Mohawk Industries (MHK), виробника підлогових покриттів, зросли на гарному звіті за другий квартал. Обидва ключові показники — EBITDA (прибуток компанії до відрахування відсотків, податків, зносу та амортизації) та EPS (прибуток на акцію) — зросли, що свідчить про високу рентабельність MHK. Зокрема, її прибуток на акцію у другому кварталі склав $3, що на 8,7% перевищило консенсус-оцінку Zacks (програмне забезпечення для прогнозування акцій з використанням ШІ) у $2,76.

Загальна ринкова ситуація поки що грає проти галузі: високі відсоткові ставки ФРС і, як наслідок, дорогі кредити змушують людей відкладати ремонти. Проте MHK надала оптимістичний прогноз прибутку на наступний квартал, який перевершив очікування аналітиків.

Керівництво Mohawk Industries прогнозує наступного кварталу прибуток на акцію в діапазоні від $2,8 до $2,9.

Інвестори оцінили і плани реструктуризації компанії. «Щоб скоротити витрати та привести наш бізнес у відповідність до поточних умов, ми ініціюємо додаткові дії з реструктуризації, які дозволять заощадити у річному вимірі 100 мільйонів доларів», — повідомив Джефф Лорбербаум, голова правління та головний виконавчий директор Mohawk Industries.

Рейф Ядросіч із Bank of America підвищив свій рейтинг Mohawk Industries із «продавати» до «активно купувати» і збільшив цільову ціну паперів на 47,5% — зі $120 до $177. Наразі акції MHK торгуються за ціною $160,7.

За даними WallStreetZen, Рейф Ядросіч входить до топ-8 із 4 634 аналітиків Волл-стріт.

71,4% аналітиків із найвищим рейтингом зараз оцінюють MHK як сильну покупку, тоді як 28,6% рекомендують «тримати».

Гарний звіт допоміг зростати і акціям Avantor (AVTR). Компанія постачає у всьому світі хімічні речовини, реагенти та інші витратні матеріали для досліджень у біофармацевтиці та сфері високих технологій.

AVTR отримала середній рейтинг «помірна покупка» від шістнадцяти рейтингових компаній, які зараз висвітлюють акції. П'ять аналітиків оцінили акції з рекомендацією «утримувати», а одинадцять — дали компанії рекомендацію «купувати».

П'ятниця стала найкращим днем ​​в історії акцій 3 M Company (MMM), яка займається хімвиробництвом медикаментів та товарів повсякденного попиту.

Інвестори почали скуповувати її акції після публікації фінансового звіту за другий квартал 2024 року, який перевершив очікування аналітиків із прибутку. Компанія також підвищила прогноз щодо прибутку за 2024 рік.

«Ми провели ще один сильний квартал із двозначним зростанням скоригованого прибутку та надійною генерацією грошових коштів», — сказав новий генеральний директор 3M Білл Браун на зідзвоні з інвесторами, пише MarketWatch.

За словами Брауна, компанія провела реструктуризацію, включаючи «перехід від географічної до глобальної структури бізнес-одиниць» та централізацію роботи ланцюжків постачання. Гендиректор повідомив, що 3M шукає способи оптимізувати витрати на дослідження та розробки, щоб «оживити» розробку нових продуктів, а також продовжити інвестувати в ринки з вищими темпами зростання, такі як електромобілі, центри обробки даних та напівпровідники.

Акції 3M почали зростати навесні після публікації звіту за перший квартал. Тоді компанія показала збільшення продажів на 0,8% у річному вимірі вперше за п'ять кварталів. Цьому сприяло виділення медичного бізнесу в окремий напрямок Solventum, а також обіцянка виплачувати щоквартальні дивіденди у розмірі $0,7 на акцію.

Компанія також врегулювала судові суперечки через забруднення стічних вод та постачання бракованих берушів американським військовим. Ціна спокою — близько $18 млрд, саме стільки доведеться виплатити 3M за позовами.

З початку року акції MMM зросли на 34% при тому, що до кінця 2023 року багато інвесторів вважали папери 3M «майже сміттєвими», писала Barron's.

За даними FactSet, із 18 аналітиків, які спостерігають за акціями 3M, дев'ять — рекомендують купувати їх, вісім — тримати раніше куплені акції в портфелі, і один експерт радить продати. Пів року тому оцінок «купувати» у 3M не було взагалі.

Головні події цього тижня

Поточний тиждень буде не по-літньому насиченим: свої засідання щодо ключових ставок проведуть Федеральний резерв, Банк Англії та Банк Японії. Також у центрі уваги інвесторів буде п'ятничний звіт про зайнятість у США та нові звіти компаній технологічного сектору. Докладніше про ключові події тижня на фінансових ринках розповідає Investing.com.

Рішення ФРС: чи підтримає він «Велику ротацію»

У середу, 31 липня, ФРС завершить засідання та оголосить своє рішення щодо подальшої монетарної політики.

Цього разу ринок не очікує на зниження ставок, проте на Волл-стріт вважають, що ФРС може подати сигнал, чи зможуть компанії малої капіталізації продовжити свою переможну серію, пише Market Watch.

Минулого тижня американські ринки пережили різкий розпродаж акцій великих технологічних компаній. Капітал ще на початку липня почав перетікати до паперів компаній малої капіталізації (small cap), і цьому руху трейдери вже встигли дати гучну назву — «Велика ротація».

Індекс Russell 2000, який відстежує акції small cap, за останні 12 торгових днів зріс на 10,2% і перевершив S&P 500 на 13,3%, що стало рекордом для такого тимчасового відрізку, — випливає з розрахунків Dow Jones Market Data.

Це результат зміцнення надій на швидке зниження ставок у США та перших звітів бігтеху за другий квартал. «Прибуток у звітах непоганий, але проблема в тому, що він мав бути приголомшливим, щоб виправдати зростання вартості акцій «Чудової сімки», — зазначила Емілі Роланд, одна з головних інвестиційних стратегів John Hancock Investment Management.

Якщо ФРС цього тижня дасть сигнал про швидке зниження ставок, це підтримає «Велику ротацію». «Зазвичай зниження ставок вигідне компаніям з малою капіталізацією, оскільки вони є чутливішими до вартості кредитування, — пояснив Томас Мартін. — Зниження відсоткових ставок означає дешевші кредити, тому операційні витрати small cap мають знизитися, що може підвищити їхній прибуток».

На його думку, поточне «перекалібрування» ринку продовжиться і змусить інвесторів диверсифікувати портфелі, частково замінивши «акції зростання акціями вартості».

Нині ринки оцінюють ймовірність зниження відсоткової ставки у вересні на 88%. Дані щодо американської інфляції, які вийшли минулої п'ятниці, зміцнили ці очікування.

З липня минулого року ФРС утримує свою базову відсоткову ставку овернайт у поточному діапазоні 5,25%-5,5%. Із 2022 року регулятор підвищив її на 525 б.п.

Що покаже звіт про ринок праці у США

У п'ятницю, 2 серпня, вийде новий звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі Штатів. Економісти очікують, що у липні в економіці США буде створено 177 тис. робочих місць проти 206 тис. у червні, а безробіття збережеться на рівні 4,1%.

«Збільшення кількості вакансій на 180 тисяч, на яке ми очікуємо в липні, буде пристойним зростанням, але підкреслить, що загалом ринок праці погіршується», — цитує Yahoo Finance записку команди економістів Wells Fargo.

З огляду на це, Волл-стріт приділить особливу увагу тому, чи залишилося безробіття в США стабільним у липні, чи зросло, як це відбувалося протягом трьох попередніх місяців. Зростання безробіття, пише The Wall Street Journal, підвищить ймовірність швидкого зниження відсоткової ставки.

Чи зможуть нові звіти компаній бігтеху порадувати інвесторів

Сезон звітів американських компаній у розпалі. Інвестори очікують від великих технологічних компаній нових рекордів із нарощування прибутку: планка як ніколи висока, а невиправдані очікування можуть знову спрямувати акції технологічного сектора донизу.

У вівторок, 30 липня, звітуватиме Microsoft (MSFT), у середу, 31 липня, — материнська компанія Facebook Meta (MEETS). Apple (AAPL) та Amazon (NASDAQ) розкриють свої фінансові результати за другий квартал у четвер, 1 серпня.

Цифри у звітах, що розчаровують, вже викликали різкий розпродаж американських акцій минулої середи, коли індекси S&P 500 та Nasdaq пережили найгірший день з кінця 2022 року.

Материнська компанія Google Alphabet (GOOGL), чиї доходи стали одним із чинників розпродажу, насправді повідомила про вищий, ніж очікувалося, виторг. Але інвестори почали побоюватися, що зростання витрат на інфраструктуру штучного інтелекту може зменшити маржу, внаслідок чого акції компанії впали на 5%.

Розгром акцій бігтеху ще далекий від завершення, попереджають провідні стратеги з Волл-стріт. Меган Хорнеман, головний інвестиційний директор Verdence Capital Advisors, вважає ситуацію на фондовому ринку США «коригуванням оцінки». На її думку, галузь штучного інтелекту «впирається в стіну» і ринок перебуває на самому початку корекції.

Такої ж думки дотримується Бред Макміллан із Commonwealth Financial Network: «Попереду на нас чекає загроза ще більшого тиску», — сказав він у коментарі для Yahoo Finance.

За даними Goldman Sachs, ризик уповільнення зростання прибутку бігтеху у поєднанні зі збільшенням витрат на ШІ може призвести до зміни провідних секторів. Запобігти такому сценарію розвитку подій може підвищення великими технологічними компаніями своїх прогнозів щодо доходів.

Засідання Банку Англії

У четвер, 1 серпня, засідатиме керівництво Банку Англії. На ринку немає єдиної думки щодо того, чи буде на ньому прийнято рішення про перше з 2020 року зниження ключової ставки.

Інтригу посилює і той факт, що понад два місяці ключові посадові особи центрального банку не виступали публічно: закони забороняють такі виступи перед загальними виборами, які відбулися у Великій Британії 4 липня.

Інвесторам залишається тільки гадати, чи буде нещодавнє зростання цін на послуги вище за очікуване достатнім, щоб Банк Англії не знизив ставки з їх 16-річного максимуму в 5,25%.

Минулого місяця Комітет Банку Англії з грошово-кредитної політики проголосував 7:2 за збереження ставок на колишньому рівні, але в протоколі засідання було записано, що це було «тонко збалансоване» рішення для деяких політиків, які не голосували за зниження.

Рішення Банку Японії

Банк Японії оголосить про результати свого засідання з монетарної політики у середу, 31 липня.

Аналітики розділилися в думках про те, чи японський ЦБ підвищить відсоткову ставку. Нещодавнє зміцнення єни викликало припущення про те, що регулятор може відкласти збільшення відсоткових ставок, оскільки сильна єна уповільнить інфляцію за рахунок здешевлення імпорту до Японії.

Інші аналітики, пише WSJ, вказують на заклики, що зберігаються, ще більшого посилення монетарної політики, щоб запобігти ослабленню єни. Інфляція перевищує цільовий показник Банку Японії в 2% вже понад два роки, а зниження курсу призводить до подорожчання імпорту продуктів та енергоносіїв.