Стейблкоїни: все, що вам потрібно знати про криптовалютний аналог «справжніх» грошей

Загальна капіталізація п’яти найбільших стейблкоїнів на сьогодні сягає $163 млрд. Це приблизно дорівнює загальній вартості четвертої і п'ятої найпопулярніших криптовалют — BNB та Solana. Стейблкоїни використовуються, як інструмент заощаджень, переказу коштів, а також виконують роль своєрідних воріт до криптосвіту. «Мінфін» розповість про їх особливість та переваги, порівнюючи з фіатною валютою.

Історія починалася з падіння

Про перший стейблкоїн в історії під назвою BitUSD знають хіба що справжні поціновувачі криптовалют. Його запустила компанія Bitshares ще на зорі криптовалютного ринку в 2014 році. Подібно до найпопулярніших нинішніх стейблкоїнів, він повторював ціну американського долара, і фактично являв собою його цифровий аналог.

Це був так званий «криптовалютний» стейблкоїн. Тобто співвідношення його ціни до долара забезпечувалось іншою криптовалютою, в даному випадку BitShares BTS.

Як працювало забезпечення? — Припустимо, ціна BitShares BTS становить 50 центів. Це означає, що на кожен зареєстрований в системі BitUSD мало бути зарезервовано дві монети BitShares BTS, які виступали гарантією стабільності курсу. Припустимо, що BitShares BTS впав до 25 центів, в такому випадку управляюча компанія мала відразу ж зарезервувати за кожним стейблкоїном 4 відповідні монети.

Зрозуміло, що в такому випадку стейблкоїн безпосередньо залежить від ціни монет, на які спирається. У 2018 році на фоні падіння ціни BitShares BTS привязка BitUSD до американського долара розірвалася — стейблкоїн почав коштувати дешевше. Природно, що власники монети поспішили позбутися цього активу, що ще суттєвіше вдарило по самому стейблкоїну, і по монеті, яка його гарантувала.

Зараз BitUSD вже канув у небуття так само, як і декілька інших стейблкоїнів компанії-першопрохідця, що орієнтувались на євро, японську єну тощо. BitShares BTS все ще торгується на ринку, але коштує в декілька разів дешевше одного цента, хоча на піку вартість сягала близько 80 центів.

Коли BitUSD зійшов із арени, вже з'явилися нові стейблкоїни, які використовували надійніші принципи забезпечення вартості, а тому зникнення першопрохідця ринок майже не помітив.

Які різновиди стейблкоїнів існують зараз

Із фіатною заставою

Це стейблкоїни, які, у якості застави для гарантії свого курсу, використовують фіатні валюти. Наприклад, якщо інвестор купує таку криптовалюту на $100, то управляюча компанія має покласти ці гроші на спеціальний рахунок, і після цього «створить» 100 нових монет вартістю по 1 долару кожна.

Саме до цього типу належать найпопулярніші стейблкоїни Tether (USDT) із капіталізацією близько $120 млрд, і USDC — понад $34 млрд. Окрім фіату, управляючі організації можуть використовувати також високоліквідні надійні активи. Наприклад, керівники USDC розповідають, що вкладають кошти у американські облігації. Доходи з таких паперів значною мірою формують прибутки управляючих компаній.

Окрім фіатних валют, як застава, можуть застосовуватись інші активи, ціну яких повторює стейблкоїн. Переважно це дорогоцінні метали, але може бути, наприклад, нафта чи каучук.

З криптовалютною заставою

Це стейблкоїни, які працюють за подібним принципом до вже згаданого BitUSD, тобто забезпечені іншими криптовалютами. Замість того, щоб покладатися на резерви фіата, ці стейблкоїни використовують кошик криптовалют, як забезпечення.

Головна перевага цього типу полягає в їх децентралізації, що дозволяє уникнути залежності від резервів фіата або традиційних банківських систем.

Найвідоміший серед таких токенів — DAI — стейблкоїн MakerDAO, прив'язаний до долара. MakerDAO використовує криптозабезпечення для підтримки своєї прив'язки, а не сховища фіатних резервів. Наразі капіталізація цієї монети становить близько $5 млрд, тобто приблизно в 24 рази менше, ніж у USDT.

Алгоритмічні стейблкоїни

Це складніший інструмент, який для дублювання ціни фіатної валюти використовує алгоритмічні механізми стимулювання попиту. Застави у вигляді фіатних грошей чи криптовалюти у них зазвичай немає.

Ця система може бути привабливою, оскільки користувачі бачать код регулювання ціни стейблкоїну. Але проблема в тому, що при збої чи суттєвому зниженні попиту на токен вся система може обвалитися. Саме це відбулося, наприклад, із колись популярним стейблкоїном TerraUSD, який зараз коштує близько 2 центів. В момент обвалу капіталізація токену перевищувала $18 млрд.

Ризики стейблкоїнів

Найнадійнішими вважаються стейблкоїни з фіатною заставою. В теорії, якщо кожна така монета гарантується справжнім доларом, то це робить її курс гарантовано прив’язаним до фіата.

Однак тут ризик у надійності управляючої компанії: чи дійсно вона тримає повноцінну заставу. Зокрема, Tether неодноразово звинувачували у тому, що компанія не проводить повноцінного аудиту, а замість цього обмежується атестаціями — простішим інструментом контролю. Щоправда, в самій компанії запевняють, що мають резервів приблизно на $5 млрд більше, ніж потрібно для гарантування співвідношення 1:1 USDT і фіатного долара.

Як застосовуються стейблкоїни

Захист від волатильності на крипторинку. Інвестори часто ховаються в стейблкоїни від високої волатильності на крипторинку, якщо не хочуть залишати його надовго. Наприклад, коли починається падіння біткоїну, переходять в USDT, а потім відкуповують його за вигідною ціною.

Вихід на децентралізовані криптобіржі. Рахунки на багатьох біржах, особливо на децентралізованих, неможливо поповнити за фіат, тому власники гаманців купують стейблкоїни в одних сервісів і потім переводять їх туди.

Перекази коштів. Так само, як і інші криптовалюти, стейблкоїни фактично не мають обмежень на перекази між країнами. До того ж, їх використання забезпечує стабільність таких розрахунків, можна не хвилюватись, що, коли контрагент перевірить зарахування коштів, їх курс обвалиться.

Захист від девальвації національних валют. Стейблкоїни використовуються так само, як і фіатний долар, для захисту від знецінення менш надійних валют, що особливо актуально для України.

Заробіток на криптовалютних депозитах. Більшість великих бірж дозволяють розміщувати стейблкоїни на депозитах. Дохідність таких безстрокових вкладів на тих сервісах, які перевірив «Мінфін», становила близько 4% річних. Були й вищі пропозиції, але переважно акційні, наприклад, для нових клієнтів.

Де зберігати стейблкоїни

Оптимальне місце збереження стейблкоїнів варто обирати, залежно від суми та стратегії використання цих коштів, пояснили редакції експерти сервісу з обміну криптовалют 1654.exchange. Так само, як і інші криптовалюти, їх можна тримати на криптобіржах, гарячих, або програмних, чи апаратних холодних гаманцях.

«Найбезпечніший метод зберігання USDT — це апаратний гаманець, де секретні ключі знаходяться на окремому пристрої. Це запобігає можливості зламати та отримати до них доступ. Але за активного щоденного використання холодні гаманці досить повільні. Тому ми рекомендуємо великі суми зберігати на холодному гаманці, а для повсякденної роботи використовувати гарячі — програмні гаманці», — пояснили фахівці сервісу.

Переваги та недоліки, порівнюючи з фіатним доларом

Недоліки

Ризик знецінення щодо фіатного долара, що вже відбувалося з деякими стейблкоїнами.

Вища ціна при придбанні за гривню, порівнюючи з купівлею долара в традиційних обмінниках. Так, на момент написання статті фіатний долар можна було купити за курсом 41,51 грн/$, а в криптообмінниках за USDT довелося б віддати близько 44,4 грн.

Як пояснюють у 1654.exchange, це пов'язано з високим попитом на стейблкоїни в Україні, який перевищує пропозиції, та низкою регуляційних обмежень. Зокрема, USDT коштує дорожче за американський долар на 2,5%. Тобто, якщо ви бажаєте купити 1 тис. USDT, то вони обійдуться у $1 025.

Переваги

Вільний переказ коштів. Після початку повномасштабної війни Нацбанк обмежив можливості SWIFT-переказів за кордон (дозволяється лише для деяких цілей, таких як оплати навчання, лікування тощо) та встановив ліміти на валютні перекази з картки на картку. Натомість переказувати стейблкоїни можна фактично на будь-яку суму в будь-яку країну світу.

Можливість вільно інвестувати в інші криптовалюти. Перелік криптовалют, які можна купити за фіатні гроші на біржах та в обмінниках, часто обмежений. Натомість, маючи стейблкоїни, можна без проблем інвестувати в них.

Надійне збереження заощаджень. Зберігання криптовалюти на холодних апаратних гаманцях вважається одним із найзахищеніших способів тримати заощадження. Такий гаманець фактично неможливо зламати, і головне — самому не загубити секретну seed-фразу, яка є ключем до вашого гаманця.

Вищі заробітки на депозитах. Якщо за доларовими депозитами українські банки в середньому виплачують 1,29% річних, а найщедріші — до 3%, то вклади у стейблкоїнах зазвичай приносять понад 4%.

Легкість придбання. Купити найпопулярніші стейблкоїни USDT та USDC можна як онлайн із карток та рахунків українських банків, так і за готівку. Такий сервіс, зокрема, пропонує криптообмінник 1654.exchange, офіси якого є у всіх обласних центрах. Перед придбанням тут можна побачити ціну активу і порівняти її з вартістю на інших майданчиках.

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Таким чином, у стейблкоїнів і фіатної валюти є свої переваги та недоліки, тому, обираючи між ними, варто розуміти цілі придбання активу і який варіант є зручнішим для кожного випадку.

Стаття має ознайомчий характер та не є інвестиційною рекомендацією.