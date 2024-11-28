Як просто зберігати та користуватись криптовалютою: 7 гаманців, які допоможуть це зробити

Криптовалюта стрімко входить у наше повсякденне життя. Кожен день з’являються нові можливості застосування цифрових активів, бізнес охоче впроваджує ланцюжки блоків у свої виробничі процеси, інвестиції та спекуляції на ціні крипти виходять на рівень традиційних інвестиційних інструментів.

Пересічний користувач, який хоче доєднатися до світу цифрових активів, має вирішити для себе три питання:

Де безпечно зберігати криптовалюти? Яким чином конвертувати цифрову валюту в фіат, зручно та з мінімальними затратами? Як комфортно взаємодіяти з вебресурсами із застосуванням криптовалютного гаманця?

За цими критеріями ми обрали 7 найпопулярніших в Україні криптогаманців, які можуть забезпечити нам ці функції.

Крім того, ми оцінили кожен за такими параметрами, як:

мультивалютність,

обмін криптовалюти,

стейкінг,

NFT,

вивід із гаманця.

Отже, на якому з них краще зберігати валюту, сплачувати нею, або заробляти на цифрових активах?

Безпека зберігання

Апаратні гаманці (холодні) є найбезпечнішим способом зберігання криптовалюти. Вони є фізичними пристроями, які зберігають приватні ключі в офлайн-режимі. Зовні дуже схожі на USB-флеш накопичувачі.

Користувач, за потреби скористатися своєю цифровою цінністю, під'єднує холодний гаманець до мережі та проводить транзакції. Весь інший час такі гаманці перебувають поза мережею. Це захищає їх від зламу через інтернет, що є основною причиною більшості атак, які призводять до втрати цифрових активів.

Криптогаманці, які ми відібрали за критерієм безпеки зберігання криптоактивів, — Ledger та Trezor.

Ledger

Ledger підтримує понад 5,5 тис. криптовалют, включно з популярними монетами та токенами. Через застосунок Ledger Live користувачі можуть купувати, продавати та обмінювати криптовалюти безпосередньо з гаманця. Через цей застосунок підтримується стейкінг для декількох криптовалют, таких як Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) та інших. Окрім того, Ledger Live також дозволяє керувати NFT, надаючи можливість переглядати та зберігати їх безпосередньо в додатку. Виведення коштів також здійснюється через застосунок, що забезпечує зручний інтерфейс для управління транзакціями.

Trezor

Trezor, залежно від моделі, підтримує від 1 289 до 1 456 криптовалют. Окремі менш відомі монети можуть не підтримуватися. Обміняти криптовалюту можна через застосунок Trezor Suite, який надає доступ до вбудованих бірж.

Власного рішення для стейкінгу тут немає, але він можливий через сторонні додатки. Так само немає власної підтримки NFT, але керування можливе через сторонні застосунки, такі як MetaMask. Виведення коштів відбувається через Trezor Suite або сумісні сторонні додатки, що також забезпечує зручність у використанні.

Обидва гаманці пропонують високий рівень безпеки та функціональності. Вибір між ними залежить від конкретних потреб та пріоритетів користувача.

Ключова перевага холодних гаманців — це безпека. Але механізм забезпечення високого рівня безпеки є й їх ключовим недоліком. Носити з собою апаратний гаманець небезпечно, зростають ризики втрати або викрадення.

Крім того, ці гаманці є незручними для повсякденних витрат, особливо, якщо мова йде про розрахунок у фіаті (автоматична конвертація крипти у традиційні гроші). Тож, ми переходимо до другої категорії нашого рейтингу криптовалютних гаманців, які дозволяють легко конвертувати крипту в національну валюту.

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Зручність конвертації крипти у фіат

Оскільки криптовалюти в більшості країн світу (включно з Україною) не є законним платіжним засобом, для того, щоб скористатися цінністю, що в них міститься, необхідно їх конвертувати в національні грошові знаки.

До цієї категорії ми віднесли актуальні для України криптогаманці, які легко обмінюють цифрові активи на фіат та дозволяють розраховуватися «умовно криптовалютою» у звичайних магазинах через платіжний термінал.

Наразі в нашій країні функціонують два гаманці, що нам відомі, які дозволяють легко конвертувати цифрові активи в гривню та розрахуватися через платіжний термінал — Trustee Plus та Weld Wallet. Ми порівняли їх між собою, щоб зрозуміти, який з них кращий та має важливі для користувача характеристики.

Trustee Plus

Trustee Plus підтримує 23 криптовалюти, включаючи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) та інші. Платформа має обмінник, що дозволяє користувачам купувати, продавати та обмінювати криптовалюти безпосередньо в додатку.

Крім того, користувачам надається можливість виводити криптовалюту на банківські картки, а також здійснювати перекази за номером телефону. Наразі цей гаманець не пропонує функцію стейкінгу, а також не підтримує зберігання або управління NFT.

Weld Wallet

Weld Wallet зосереджений на роботі зі стейблкоїнами, про кількість підтримуваних криптовалют інформація обмежена. Основна функція Weld Wallet — це прив'язка криптовалют до банківських карток для здійснення платежів. Інформація про наявність вбудованого обмінника відсутня. Дозволяє обмінювати стейблкоїни на гривню з можливістю підключення гаманців криптовалютних бірж — Huobi, WhiteBit та у найближчому майбутньому Kucoin. Підтримка стейкінгу та NFT наразі відсутня. Є можливість виведення стейблкоїнів на інші гаманці.

Обидва гаманці мають свої особливості та функціонал. Вибір між ними залежить від конкретних потреб та пріоритетів користувача. Але Trustee Plus має ширший функціонал та можливості, а також нижчі комісії за транзакції (комісії на конвертацію у Weld Wallet варіюються в діапазоні 0−3%, у Trustee Plus — 0,5−1,5%), а також надає декілька, на нашу думку, важливих переваг. Зокрема, дозволяє випускати дебетову картку в євро безпосередньо в застосунку.

Що цікавого є у картці Trustee:

доступна українцям, що проживають в Європі,

дозволяє прив’язувати криптоактиви (BTC, ETH, USDT) до картки і автоматично розраховуватися криптою при покупках,

автоматично конвертує євро в місцеву валюту,

можна додавати картку до платіжних сервісів Google Pay та Apple Pay,

можна знімати готівку в банкоматах,

має місячний ліміт розрахунків у 50 тис. євро,

безкоштовне обслуговування.

За допомогою субакаунтів є можливість відкрити дві додаткові картки.

Крім того, P2P-платформа, що доступна в Trustee Plus, дозволяє легко обміняти криптовалюту на гривню (доступно понад 100 крос-пар) та придбати криптовалюту за фіат.

Для того, щоб скористатися платформою, необхідно зробити три кроки:

Встановити додаток Trustee Plus на смартфон. Пройти реєстрацію (ввести номер телефону або email та підтвердити дію за допомогою коду). Встановити пароль.

Гаманець готовий до роботи.

Використання крипти в інтернеті

Використання криптовалюти в мережі вражає різноманіттям, і область застосування стрімко зростає.

Логічно, що для комфортного та безпечного використання криптовалюти у всесвітній павутині потрібен якісний інструмент, і він є — це децентралізовані гаманці MetaMask, Trustwallet та Gem Wallet. Порівняємо їх за різними параметрами.

MetaMask

Підтримує Ethereum та сумісні з EVM блокчейни, такі як Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche та інші. Для доступу до інших мереж потрібні додаткові налаштування. Має вбудовану функцію обміну для токенів ERC-20 через децентралізовані біржі (DEX).

Не підтримує стейкінг безпосередньо. Користувачі можуть підключатися до зовнішніх DeFi-платформ для стейкінгу. Підтримує токени ERC-721 та ERC-1155, що дозволяє зберігати NFT, створені на Ethereum та сумісних блокчейнах.

Перегляд NFT доступний у мобільній версії. Дозволяє перекази в межах підтримуваних мереж. Для виведення на банківські рахунки потрібне підключення до сторонніх платформ.

Trust Wallet

Підтримує понад 65 блокчейнів, включаючи Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Solana та багато інших, що забезпечує широку мультивалютність. Пропонує вбудований обмін для токенів на підтримуваних блокчейнах через DEX, таких як PancakeSwap та Uniswap.

Підтримує стейкінг декількох криптовалют, таких як BNB, Cosmos (ATOM), Tezos (XTZ) та інших, безпосередньо в додатку. Підтримує NFT на блокчейнах Ethereum та Binance Smart Chain, дозволяючи зберігати та переглядати їх безпосередньо в додатку.

Дозволяє перекази в межах підтримуваних мереж. Для виведення на банківські рахунки зазвичай потрібні сторонні сервіси або біржі.

Gem Wallet

Gem Wallet підтримує понад 32 блокчейни, включаючи Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Toncoin, Polygon, Avalanche та Solana. Також працює з тисячами токенів. Має вбудовану функцію обміну, що дозволяє користувачам обмінювати понад 1 000 криптовалют безпосередньо в додатку, співпрацює з декількома провайдерами DEX для забезпечення найкращих курсів.

Пропонує функцію стейкінгу для різних криптовалют, включаючи BNB, ATOM, TIA, SOL, SEI, OSMO та інші, з можливістю заробляти до 18% APY. Інтегрований з NFT-маркетплейсами, що дозволяє користувачам купувати, продавати та керувати своїми NFT безпосередньо в додатку.

Дозволяє користувачам отримувати або купувати криптовалюту безпосередньо в гаманці. Для виведення на банківські рахунки зазвичай потрібні сторонні сервіси або біржі.

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Остаточна оцінка

Trust Wallet пропонує найширшу підтримку блокчейнів та інтегрований стейкінг, що може бути зручним для користувачів, які потребують мультивалютності та різноманітних опцій.

MetaMask більше підходить для роботи з екосистемою Ethereum та має надійну інтеграцію з DeFi-платформами.

Gem Wallet виділяється підтримкою стейкінгу з високими APY, інтеграцією з NFT-маркетплейсами та вбудованою функцією обміну з доступом до понад 1 000 криптовалют.

Єдиного рішення, яке б ідеально поєднувало безпеку, зручну конвертацію у фіат та використання криптовалюти в мережі інтернеті, наразі не існує.

Для різних цілей доведеться використовувати різні гаманці, і вибір залежить від потреб та пріоритетів користувача. Але водночас можемо бачити, як еволюціонує галузь і з кожним днем використання цифрових активів у повсякденному житті стає зручнішим та безпечнішим.