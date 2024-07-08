Чому падає біткоїн і коли це припиниться

Збанкрутіла біржа Mt. Gox вже почала повертати гроші постраждалим користувачам — із рахунків пішла криптовалюта на суму близько $8 млрд. Як це може вплинути на крипторинок і чого побоюються інвестори, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Mt. Gox колись була найбільшою біткоїн-біржею у світі. У 2011 році її зламали, а у 2014 році вона збанкрутувала. Тепер, через десять років, біржа почала поступово повертати криптовалюту кредиторам, збільшуючи тим самим приплив биткоїнів на ринок. Хайден Хьюз із сінгапурського сімейного офісу Evergreen Growth вважає, що кредитори Mt. Gox навряд чи почнуть масово продавати біткоїни. Але що довше ціна буде нижчою за $60 тис., тим ймовірнішим буде подальше падіння.

У понеділок курс біткоїну впав на 5,2%. На момент публікації головна криптовалюта торгується за ціною $55,29 тис., що на $19 тис. нижче за березневий рекорд. Інші криптовалюти, включаючи Ethereum та XRP, теж подешевшали.

Чинники, що посилюють тиск на крипторинок:

виплати кредиторам Mt. Gox;

розпродаж конфіскованих біткоїнів урядом Німеччини;

зростання антиризикових настроїв через нещодавні парламентські вибори у Франції.

Подивимося, що відбувається на графіках, щоб зрозуміти, які перспективи у біткоїну після 25%-го падіння з рекордного рівня, досягнутого у першому кварталі.

Спекулянти шукають на графіках ознаки того, що падіння біткоїну незабаром закінчиться. Тоні Сікамор, аналітик IG Australia Pty, звертає увагу на 200-денну ковзну середню. Якщо ціна впевнено закріпиться вище за неї, можна буде припустити, що п'ятничний мінімум у районі $53,6 тис. був «капітуляцією».

Біткоїн демонструє найтриваліший період падіння із 2022 року

Біткоїн почав тиждень із падіння. Якщо тренд збережеться до неділі, ми отримаємо п'ятий ведмежий тиждень поспіль. Такої довгої смуги падіння не було з ведмежого ринку 2022 року. Стефан фон Хеніш із OSL SG Pte вважає, що ціни можуть «повільно знижуватися», доки Федеральна резервна система США не пом'якшить грошову політику.

Біткоїн втрачає перевагу перед звичайними активами у 2024 році

На початку 2024 року біткоїн зріс майже на 70% із початку року, набагато випередивши звичайні активи, наприклад, акції. Тепер технологічний індекс Nasdaq 100 може обігнати криптовалюту, що падає. Кхушбу Кхуллар із Lightning Ventures вважає, що розпродажі — звичайна справа для зростаючого ринку біткоїну, і у довгостроковій перспективі все виглядає добре.

Приплив коштів до біржових фондів

Несподівано високий попит на перші в США біржові фонди біткоїну призвів до рекордного зростання криптовалюти на початку року. Зараз приплив грошей сповільнився. Виникає питання: чи налякає поточне падіння інвесторів у ETF. Однак у п'ятницю було зафіксовано найпотужніший денний приплив капіталу в ці інструменти. Схоже, що інвестори купували біткоїни, що подешевшали.

На опціонному ринку популярні ставки на біткоїн по $100 тис.

Опційний ринок показує, що деякі інвестори вважають падіння біткоїну тимчасовим. За даними Deribit, найбільше ставок зроблено на ціну $100 000. Це може відображати очікування, що ФРС США пом'якшить грошову політику найближчими місяцями, а також сподівання на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Трамп підтримує криптовалюти.

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Каролін Маурон із Orbit Markets очікує, що на динаміку криптовалют вплинуть світові ринки. Цього тижня виступить голова ФРС Джером Пауелл, і вийдуть дані щодо інфляції в США. Це може змінити прогнози щодо грошової політики.