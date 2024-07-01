Нові криптовалюти 2024 року з перспективами швидкого зростання

У найбільшій економічній державі світу Сполучених Штатах відкривається нова панорама для крипторинка, що має багатообіцяючі наслідки. Таку заяву зробила інвестиційна компанія Pantera Capital.

У новому звіті експерти відзначають наближення відкриття ETF Ethereum та схвалення законопроекту FIT21, який встановлює нормативну базу для криптовалюти. У компанії наголосили, що цифрові активи можуть отримати від цього велику вигоду. Таким чином, зараз слушний час, щоб придбати нові перспективні криптовалюти 2024 року.

ТОП-8 нових криптовалют, які можуть зрости у 2024 році

Галузеві аналітики вважають, що наступний сезон альткоїнів розпочнеться вже цього літа. Ось нові проекти криптовалют, за якими слід слідкувати, щоб підготуватися до ралі.

PlayDoge — додаток для заробітку монет з 8-бітним ігровим процесом у стилі Pixel Art. Base Dawgz — нова криптовалюта 2024 року на тему собак, яка нещодавно розпочала свій передпродаж. WienerAI — монета-мем, що поєднує штучний інтелект і пасивний дохід. SOL — криптовалюта та децентралізована екосистема, що підтримує до 65 000 транзакцій на секунду. PEPE — мемний токен, який збільшується зі зростанням інтересу до ринку альткоїнів. SHIB — популярний мем-коін, відомий великим приростом вартості під час «бичачих» ралі. Toncoin — екосистема, в якій розміщено різні протоколи, криптовалюти та децентралізовані додатки на суму понад $600 млн. HNT — проект, який пропонує підключення до Інтернету через децентралізовану мережу та нагороди за майнінг.

PlayDoge

PlayDoge (PLAY) — нова криптовалюта 2024 року з перспективою зростання, яка пробуджує ностальгію у тих, хто пережив золоту епоху відеоігор 90-х років. Аркада має класичний для того часу геймплей, але команда також інтегрувала технологію блокчейн та механіку заробітку токенів Play-to-Earn.

Мета користувачів цієї мобільної гри — піклуватися про домашнього цифрового вихованця. Під час розробки PlayDoge творці надихалися легендарною аркадою тамагочі та популярними мемними монетами, тому улюбленцем інвесторів буде Doge. Звичайно, у кожного господаря вихованець відрізнятиметься, але всі вони є втіленням милого талісмана собачки Dogecoin, безперечного лідера серед найкращих мем-коїнів.

Годування, тренування, участь у міні-іграх, лікування, вигул — все це приносить гравцям очки досвіду та монети PLAY. Варто зазначити, що програма скоро буде доступна для завантаження на пристрої iOS та Android, а купити актив можна вже зараз.

Ще однією перевагою для інвесторів, які купують PLAY у рамках пресейлу, є можливість негайно відправити їх у стейкінг. Ставка буде зменшуватись у міру того, як до пулу приєднуються інші учасники, тому раннє блокування допоможе зафіксувати вищий APY.

Попередній продаж PlayDoge почався три тижні тому, але швидко спричинив фурор: на момент написання статті зібрано понад $4,8 млн. Зараз PLAY коштує $0,0051, але токен дорожчатиме в міру досягнення наступних раундів. Фінальна вартість — $0,00539.

Додаткові плюси:

проект уже пройшов незалежний аудит смарт-контракту з боку SolidProof та показав відмінні результати;

токени можна заблокувати, щоб заробити APY у 147%;

гравці піднімаються у загальному рейтингу, а лідери одержують додаткові монети.

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Base Dawgz

У «бичачому» тренді лідирують нові криптовалюти, розроблені на таких ланцюжках, як Ethereum і Solana. Вже тільки завдяки цьому токен Base Dawgz (DAWGZ) має потенціал для зростання.

Незважаючи на те, що рідною мережею цієї криптовалюти є Base, вона сумісна з ще 4 блокчейнами: Ethereum, Avalanche, Solana та Binance. З'єднання здійснюється через крос-чейн технології Wormhole та Portal Bridge. Так власники токенів DAWGZ можуть переміщатися децентралізованим світом без будь-яких обмежень.

Крім того, токен DAWGZ, заснований на механізмі консенсусу Proof of Stake, включає функцію стейкінгу. Вона буде активована пізніше, після чого інвестори матимуть можливість заробляти пасивний дохід. З цієї причини зацікавленим трейдерам варто приєднатися до соціальних мереж проекту, щоб не прогаяти відкриття пулу.

Попередній продаж вже йде і залучено понад $1,8 млн. Наразі токени пропонуються за $0,00527, але на наступному раунді пресейлу їхня вартість збільшиться.

На третьому етапі дорожньої карти розпочнуться лістинги криптовалюти на провідних децентралізованих біржах. Під час четвертої фази токен буде додано до централізованих майданчиків.

Крім того, незабаром буде запущено кампанію, яка запропонує винагороди для власників Base Dawgz, які створюють контент про монету в Інтернеті. Зважаючи на те, що криптовалюта продовжує привертати увагу трейдерів, тим, хто зацікавлений у проекті, рекомендується взяти участь до очікуваного зростання вартості DAWGZ.

З переваг:

нова версія традиційних монет-мемів на собачу тематику;

аірдроп токенів для активних послідовників;

проект, що поєднує різні спільноти любителів мема Doge на одній платформі.

Перейти на сайт Base Dawgz

WienerAI

WienerAI (WAI) — це мемний проект нового покоління, що інтегрує технологію штучного інтелекту, щоб надати своєму активу корисності. Команда прагне зробити свій токен лідером на ринку криптовалют, тому створила спільноту підтримки під назвою «Ковбасна армія», яка не перестає рости. За останні 48 годин на обліковому записі проекту в X додалося 4 000 передплатників, а загальна кількість фанатів перевищує 24 900.

Зручний інтерфейс на базі штучного інтелекту WienerAI пропонує миттєвий та прогностичний аналіз криптовалюти. Трейдери ставлять запитання у письмовій формі, а бот відповідає їм, детально розписуючи торгові дані.

В даний час WienerAI знаходиться на стадії передпродажу. Екосистема швидко залучила до участі велику кількість інвесторів, зібравши капітал у розмірі $6 млн. Більше того, трейдери, які придбали WAI у рамках пресейлу, матимуть змогу отримувати пасивні винагороди.

На продаж виставлено 30% загального обсягу токенів у 69 млрд, що дає інвесторам можливість отримати значну частку в майбутньому проекті. Упустивши можливість придбати монети зараз, трейдер може зіткнутися з вищими витратами, коли WAI з'явиться на біржах. Функція стейкінгу забезпечує привабливий стимул для довгострокових власників.

Зараз розробники пропонують свої монети зі знижкою, але з кожним раундом вони стають дедалі дорожчими. Протягом двох наступних днів інвестори можуть купити WAI за $0,00072, проте на завершальному етапі вже за $0,000733.

Переваги :

доходність від стейкінгу становить 190% на рік;

пропонує унікальний та гумористичний погляд на криптопростір;

акцент на наданні реальної корисності через торговий бот зі штучним інтелектом.

SOL

Нові криптовалюти сьогодні — переважно мем-коїни, оскільки вони мають великий попит на ринку. З такою кількістю багатообіцяючих альткоїнів із цієї ніші не можна не згадати блокчейн, на якому зберігається більшість із них.

В останні місяці Solana (SOL) пережила зростання завдяки вибуху мемних монет, таких як SLERF, WIF та BOME. Передбачається, якщо розробка активів у цій екосистемі продовжиться, то SOL може стати одним із найефективніших токенів.

Solana — це високопродуктивна блокчейн-платформа, яка стала найпопулярнішою серед криптоентузіастів у 2024 році. Ця інноваційна мережа пропонує просунуті функції, які наділяють рідний токен корисністю. Більше того, монета використовує унікальний механізм консенсусу мережі Proof of History (PoH), що виділяє її на ринку.

Плюси:

може обробляти більше 50 000 транзакцій за секунду, забезпечуючи блискавичне підтвердження транзакцій;

мінімальні витрати під час виконання операцій;

збільшення кількості користувачів блокчейна не завдає шкоди швидкості або безпеці мережі.

PEPE

Після застою ринок мемних монет почав процвітати і лідером ралі став Pepe Coin (PEPE). Проект досяг свого нового історичного максимуму 27 травня, а підйом за місяць перевищує 20%. Ринкова капіталізація також збільшилась на 7%.

Стрибок Pepe стався після недавніх коливань ціни. Аналітики прогнозують, що якщо позитивна тенденція збережеться, то Pepe може продовжити свій висхідний тренд. Настрій ринку щодо цього проекту також залишається оптимістичним, що говорить про те, що зараз може бути добрий час для інвестицій у цю монету.

PEPE — це токен з категорії коїнів, які є цифровими валютами, натхненні жартами, зображеннями та відомими Інтернет-мемами. Pepe Coin демонструє знаменитого персонажа-жабу на ім'я Пепе, смішні картинки з яким широко використовуються в співтоваристві біткойнерів.

Не пропонуючи жодної цінності тим, хто нею володіє, PEPE коливається в ціні через спекулятивний інтерес трейдерів. 2023 року спостерігався сильний ажіотаж навколо цієї криптовалюти, і, як очікується, він знову може повернутися.

Переваги монети:

посідає третє місце з капіталізації в ніші мемних цифрових валют;

команда регулярно спалює певну кількість токенів, щоб зробити актив дефіцитним та підвищити його цінність;

працює на базі затребуваного блокчейну Ethereum, що забезпечує монеті додаткові імпульси зростання.

SHIB

Shiba Inu (SHIB) — друга за популярністю мемна монета після Dogecoin. Спочатку названа «Вбивцею Doge» цифрова валюта процвітає за рахунок постійних зусиль команди з додавання нових сценаріїв використання. Більш того, цей проект випускає нові криптовалюти, які мають різне призначення у рамках екосистеми Shiba Inu. З останніх — токен TREAT, що ляже в основу мережі 3 рівня.

Shiba Inu виросла за рік більш ніж на 150% і має ринкову капіталізацію у розмірі $11 млрд. Хоча монета ще далека від свого рекордного максимуму, вона часто починає своє багаторазове зростання саме в момент «бичачого» ралі. Це обіцяє добрі перспективи для токена в 2024 році, враховуючи, що інвестиції зараз наповнюють ринок.

Ще одна перевага SHIB у тому, що актив доступний майже на кожній великій криптовалютній біржі. Така поширеність дозволяє новим трейдерам легко купити токен.

Додаткові плюси:

історично демонстрував підйом під час висхідного тренду ринку;

незважаючи на конкуренцію, вже 4 роки посідає лідируючі позиції серед ТОП-100 криптовалют;

постійно випускає оновлення та нові продукти, які залучають інвесторів.

Toncoin

У мережі TON (Toncoin) розміщено понад 500 додатків, включаючи платформи створення мем-коїнів, гаманці, біржі, відеоігри, платформи для стейкінгу, протоколи DeFi, NFT та інші. Ціна Toncoin, власного токена екосистеми, зростає, оскільки її мережа набуває все більшого поширення. Лише за останні два місяці його загальна заблокована вартість (TVL) збільшилась на 1 900%.

Серед додатків, що просувають TON, виділяються такі ігри для заробітку токенів, як Notcoin та Hamster Kombat, що також сприяло зростанню популярності проекту. У Notcoin, наприклад, вже 40 мільйонів користувачів. Розробка та створення мем-коїнів також були частиною злету екосистеми.

За рік Toncoin виріс на 390% і на момент написання статті посідає почесне дев'яте місце в рейтингу провідних цифрових валют. Таким чином, монета позиціонується як один із найефективніших активів на ринку.

Серед переваг активу можна виділити:

мережа TON перевершила Ethereum за активними адресами;

пропонує можливість запуску додатків до Telegram, однієї з основних мобільних соціальних мереж для обміну повідомленнями;

є фонд, метою якого є забезпечити визнання мемних криптовалют.

HNT

Helium (HNT) — це мережа, яка дозволяє малопотужним бездротовим пристроям зв'язуватися один з одним та надсилати дані через вузли. Користувачі цієї системи одержують винагороди, що виплачуються в токенах HNT. Крім того, Helium пропонує послуги телефонії 5G. Загалом учасники Web3 визначають Helium як децентралізовану мережу Wi-Fi.

Спочатку криптоактив мав власний ланцюжок, але в березні мігрував у Solana, поповнивши ряди монет, які «живуть» у найпопулярнішому блокчейні 2024 року. Мета розробників проекту — забезпечити комунікацію IoT, або колективну мережу шляхом виявлення прогалин у існуючій інфраструктурі.

У травні з'явилися дві новини, які різко збільшили ціну HNT. Одним із них став запуск нової версії гаманця як для Android, так і для iOS. Друга — це введення групових планів Helium Mobile, пов'язаних із Інтернет-послугами. Подібні дії привернули увагу учасників ринку, внаслідок чого погляди інвесторів зосередилися на цій криптовалюті.

Додаткові переваги:

технологія вирішує реальні проблеми громадськості;

є представником напряму, що розвивається, в Web3 — DePin (децентралізована фізична інфраструктура);

доступний майнінг монет простим способом: шляхом встановлення програми на комп'ютер.

Яку нову криптовалюту вибрати для інвестицій у 2024 році?

Криптовалют з перспективами зростання мають деякі загальні характеристики. Ось на які критерії слід звертати увагу при виборі монет:

розголос в Інтернеті. Канали у соціальних мережах — це безцінне джерело визначення потенційних криптовалют, які можуть зрости у майбутньому. Якщо токен згадується в трендових темах на таких сайтах, як X, Reddit, Telegram та Discord, то з високою ймовірністю він матиме попит;

аудити та перевірки. Активи повинні перевірятись третьою стороною, а засновники мають бути публічно відомі;

стартова вартість. Проекти на стадії передпродажу часто пропонують токени зі знижкою, що потенційно призводить до зростання в міру розвитку коїну;

основи проекту. Сюди входить корисність криптовалюти, токеноміка, дорожня мапа, плани команди та інші важливі елементи. Добре складений технічний документ є ключем до розуміння цих аспектів та оцінки довгострокової життєздатності проекту на ринку.

Також варто пам'ятати, що ринок відомий своєю волатильністю. Наприклад, коли проводиться лістинг нових криптовалют, ціни можуть злетіти або впасти за лічені години. Передбачити, яка монета зафіксує підйом, непросто, але є певні фактори, що впливають на вибухове зростання:

Прийняття та корисність. Якщо все більше інвесторів починає використовувати криптовалюту за призначенням, її вартість може значно зрости. Також підвищення забезпечують великі корпорації, які приймають монету як спосіб оплати або знаходять їй інше застосування. Як приклад можна навести прийняття біткоїну підприємством Tesla, що значно підвищило його вартість. Ажіотаж та підтримка знаменитостей. Спекуляції лідерів думок можуть стати причиною зростання токена. Наприклад, Ілон Маск написав у твіттері про Dogecoin у 2021 році, після чого всі захотіли мати цей актив, і він досі входить до перших ТОП-10 криптовалютів за ринковою капіталізацією. Токеноміка. Дефляційні екосистеми, у яких пропозиція токенів згодом зменшується, можуть призвести до зростання цін. Інтерес великих інвесторів. «Кити» можуть суттєво впливати на криптовалюту. Їхні операції на великі суми призводять до помітних рухів ринку. Моніторинг того, які нові криптовалюти купують ці інвестори, може дати уявлення про потенційні зміни цін.

Завершення

Криптоаналітик Міхаель ван де Поппе зазначає, що ринок очікує значного зростання у другій половині 2024 року. Причина в тому, що запланований запуск ETF Ethereum. Експерт також попереджає, що гроші в біткоїнах можуть перейти в Ethereum, а значить і в нові проекти криптовалют 2024.

На початку травня трейдер інвестував усі свої кошти в альткоїни. Хоча поки що вони не принесли очікуваного прибутку, Ван де Поппе повідомив, що на даний момент він не змінює своєї позиції. Аналітик упевнений у цій стратегії та радий, що зберігає капітал у відносно нових активах.