Біткоїн відновлюється: скільки коштуватиме «цифрове золото» до кінця року

Стрімке падіння біткоїну на початку тижня не знизило оптимізм інвесторів, а відновлення позицій «цифрового золота» лише посилило їх упевненість. На чому ґрунтується така позиція, які чинники призвели до падіння BTC і що далі впливатиме на його курс, розбирався «Мінфін».

Минулий понеділок став одним із найважчих в історії біткоїну. Впродовж 24 годин найпопулярніша криптовалюта обвалилась на 18%, в моменті вона торгувалась на рівні $49,5 тис. — найнижчому з початку року.

На крипторинку відбувся масштабний розпродаж активів. Загалом, за даними Coinglass, було ліквідовано позицій на понад $1 млрд, а різниця між ціною купівлі і продажу біткоїну впродовж дня була рекордною з листопада 2022 року, коли про банкрутство оголосила біржа FTX.

Разом із біткоїном донизу пішли й інші криптовалюти, зокрема, ефіріум у понеділок втратив 20% вартості і опустився до $2,2 тис. за монету — рівня, який був наприкінці минулого року.

Ключовою причиною обвалу крипти стала паніка на фондових ринках через страх рецесії у США: інвестори почали масово виходити із ризикових активів, до яких належить і криптовалюта. Все почалося з п'ятниці 2 серпня, коли було опубліковано статистику безробіття у США. Із 4,1% у червні вона зросла до 4,3%, а кількість нових робочих місць становила лише 114 тис., хоча напередодні експерти прогнозували, що їх буде 175 тис.

За цих умов багато хто вирішив, що ФРС надто переохолодила американську економіку високими ставками і їхнє очікуване зниження у вересні вже не зможе нічого змінити. Фондовий ринок США відреагував на ці повідомлення в п'ятницю незначним падінням. Найцікавіше почалося в понеділок, коли після вихідних відкрився ринок Японії.

Там додалися нові обставини. По-перше, місцевий регулятор в останній день липня підвищив ключову ставку. Крім цього, фондовий ринок лише декілька тижнів тому оновив історичний максимум, який тримався з 80-х років. Як наслідок акції отримали значний заділ для падіння, і поєднання декількох кризових чинників призвели до обвалу ринку відразу на 13%. Ця хвиля покотилася далі світом і призвела до падіння всіх ключових активів — від нафти до техногігантів.

Звісно, не оминув розпродаж і крипторинок. «Реакція біткоїну, як ризикового активу, не є дивною. Це закономірність на ринку першої криптовалюти. Аналогічна ситуація спостерігалася раніше, під час раптового обвалу (всіх ключових активів — ред.) у березні 2020 року», — заявили аналітики Bernstein.

Чергове падіння біткоїну під час обвалу фондового ринку продемонструвало, що криптовалюти не виконують функцію захисних активів. «Біткоїн — поганий захист від системного краху», — наголосив економіст Нассім Талеб, зазначивши, що криптовалюта обвалилась значно суттєвіше, ніж інші ринки.

Інакше кажучи, під час криз інвестори поспішають позбутись волатильніших активів, щоб сховатися у готівковому доларі. Водночас додалися й інші чинники, які зіграли проти біткоїну.

Зниження шансів Трампа

Останні тижні кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив декілька заяв, які мали прихилити на його бік криптоінвесторів. За його словами, США перетвориться на «криптостолицю планети».

«Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її майнили, карбували і виробляли в США», — заявив він. Також Трамп запевнив, що створить у США «стратегічний резерв біткоїну» і не продаватиме монети, які потраплятимуть до рук уряду.

Висунення в президенти від демократів Камали Гарріс і зростання її рейтингів знизило шанси Трампа на перемогу, яку багато хто вже закладав до ціни крипти.

Підвищення ставок в Японії

Політика японського центробанку не лише вплинула на місцевий ринок, але й вдарила безпосередньо по біткоїну, переконаний керівник відділу криптовалютних інвестицій в Evergreen Growth Хейден Хьюз. За його словами, підвищення ставок зробило менш вигідним керрі-трейдинг — стратегію, коли торговець бере позику в країні з нижчими ставками, а далі інвестує у дохідні інструменти в іншій. Відповідно, і приплив грошей в крипту знизився.

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Повернення коштів MtGox

Колись найбільша криптобіржа MtGox збанкрутувала внаслідок зламу в 2014 році, але цьогоріч нарешті почала повертати кошти своїм кредиторам. Йдеться про мільярди доларів, які виплачуються біткоїнами. Оскільки ж одержувачі продають частину з них, це суттєво підвищує пропозицію крипти на ринку.

Чому біткоїн вже відновлюється

Після обвалу у понеділок ціна біткоїну, хоча й не відновилася повністю, та все ж суттєво зросла і зараз становить близько $57,5 тис. Порівнюючи з даними на початок серпня, головна криптовалюта торгується на 5,4% дешевше.

Відновлення ціни BTC відбувається паралельно з покращенням ситуації на фондових ринках, які від початку місяця також в мінусі, але, порівнюючи з понеділком, покращили свої позиції. Головний японський індекс Nikkei 225 оцінюється лише на 2,8% нижче, ніж перед обвалом, американский S&P 500 — на 1,7%.

Відновлення відбулося насамперед завдяки тому, що торговці переоцінили ризик рецесії у США. З одного боку, ЗМІ поширили розрахунки ФРС Нью-Йорка, за якими ймовірність скорочення економіки США до липня 2025 року становила 55,8%. Водночас, за розрахунками цієї ж установи, ймовірність такого падіння до червня цього року перевищувала 70%, але цей прогноз не справдився.

Експерти банку Goldman Sachs хоча й переглянули ризики рецесії, але вважають, що її ймовірність становить все ще скромні 25%.

Водночас, якщо раніше можливість зниження ставки ФРС у вересні була дискусійним питанням, то зараз експерти практично переконані, що це рішення буде ухвалено. Відкритим залишається лише питання, на скільки регулятор готовий знизити ставки. Аналітики JPMorgan і Citigroup говорять про зниження відразу на 0,5 в.п., в Goldman Sachs займають консервативнішу позицію, чекаючи зниження на 0,25 в.п.

У будь-якому разі, зниження ключової ставки зробить дешевшими позики та збільшить приплив коштів у ризиковані активи, що є хорошою новиною для крипторинку.

Продовжує підтримувати високу ціну крипти також діяльність спотових біткоїн-ETF — фондів, акції яких торгуються на фондовому ринку, а кошти клієнтів вкладають в головну криптовалюту. Наразі таких фондів вже близько 30, а найбільший з них — IShares Bitcoin Trust — має активів на майже $19 млрд. Цього понеділка чистий відтік коштів із усіх таких фондів сягнув $169 млн, однак, як зазначають аналітики Bernstein, якби не ці фонди, BTC вже обвалився б до $45 тис.

Основні ж сподівання експерти покладають на Трампа та його криптовалютну політику. «Я очікую, що ми досягнемо $100 тис. за BTC, а потім $150 тис. до кінця року в разі перемоги Трампа», — заявив голова відділу досліджень форексу та цифрових активів Standard Chartered Джеффрі Кендрік.

Особливу увагу виборам у США приділяють і експерти Bernstein. «Ми очікуємо, що ринки біткоїну та криптовалют будуть в обмеженому діапазоні до виборів у США, змінюючись, залежно від таких каталізаторів, як президентські дебати та остаточний результат виборів», — пояснили в компанії.

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Прогнози щодо майбутньої ціни біткоїну традиційно різні. Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі вже в понеділок заявив, що «падіння — це час, коли хоробрі стають багатшими, а боягузи біднішають», і закликав купувати більше біткоїну та золота. Також він все ще сподівається, що до кінця поточного року BTC сягне $350 тис.

Учасники ринку перважно роблять ставку на коливання біткоїну найближчим часом в межах $50−60 тис.

Як працюють криптоінвестиції на довгій дистанції

У 2021 році редакція сформувала свій криптовалютний портфель, і з того часу не проводила жодних операцій. Зараз ми можемо переглянути, як за цей час змінилась вартість активів.

Як виявилось, з часу придбання суттєво зросли у ціні ефіріум та біткоїн, перший з моменту придбання у доларовому еквіваленті додав 131%, а другий — 68%. Водночас 4 інші криптовалюти, які ми додали в портфель, втратили в ціні. Найсуттєвіше обвалився Cardano — на 83%, а ось Solana коштує ненабагато дешевше, ніж у момент придбання.

Криптовалютний портфель «Мінфіну»

Валюта Тікер Кількість монет в портфелі Ціна монети на момент придбання, $ Ціна монети на момент написання статті, $ Дохідність, % Ефірум ETH 0,174736 1059 2451 131,4 Біткоїн BTC 0,005362 34221,9 57460 67,9 Solana SOL 0,37175794 150,07 143,3 -4,51 Binance Coin BNB 0,11811 605,32 473 -21,86 Ripple XRP 27,75 1,28 0,54 -57,81 Cardano ADA 18,8 1,9 0,32 -83,16

Загалом, завдяки тому, що ми інвестували у біткоїн та ефіріум більше, ніж в інші монети, криптопортфель перебуває в плюсі майже на 52%, а, з огляду на зниження національної валюти, у гривневому еквіваленті він зріс на 123%.