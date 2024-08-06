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6 серпня 2024, 15:52

На світових фондових ринках була кровава різня: чи стане вона початком нової кризи

Чому нещодавнє падіння ринків поки що не можна назвати світовою кризою, як дізнатись, коли вона настане, і як це може вплинути на Україну, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Чому нещодавнє падіння ринків поки що не можна назвати світовою кризою, як дізнатись, коли вона настане, і як це може вплинути на Україну, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Тільки лінивий вчора не написав, що фінансовій світ руйнується. Японський фондовий ринок впав на 12%, найбільше з 1987 року, а американський ринок так гепнувся зранку, що з ходу втратив 2 трлн доларів капіталізації.

Коротко кажучи, на світових фондових ринках була кровава різня бензопилою.
І знову пішли згадки про 2008 рік, світову фінансову кризу і американську рецесію. Час називати понеділок чорним і стрибати з дахів хмарочосів. А японці, звісно, мають свою сталу практику поведінки, коли честь постраждала і їм підказувати не треба.
А ще й серпень. Традиція…

Але понеділок завершився. А зранку у вівторок Японія зростає на 10%, відіграючи більшість втрат попереднього дня. Американські індекси зростають. Сонце сяє. І навіть біткоїн відновлюється.

Що ж відбулося на ринках

Поки що немає причин вважати, що ми бачимо початок повноцінної кризи на фінансових ринках. І виглядає так, що ми спостерігаємо сильну корекцію. Хоча для остаточних висновків треба почекати трошки довше. Бо початок як корекції, так і фінансового обвалу, може виглядати абсолютно однаково.

Ринки дійсно сильно впали за останні декілька торгових днів. Все почалося ще в п’ятницю, коли завалились американці.

Японці це свято пропустили, бо, власне, вже пішли відпочивати в той момент, коли американці у п’ятницю узялися до розпродажів. І саме тому понеділок виявився таким негативним у Токіо. Вони просто наздоганяли із традиційною японською завзятістю. На додачу, паралельно дуже сильно зміцнювалася японська єна. Це стало результатом рішення їх Центрального Банку.

Але фішка в тому, що японський фондовий ринок, який так сильно падав, обліковується саме в єнах, що логічно. І тому, коли ціни в єнах стрімко падали, в доларах вони не те щоб сильно змінювались, адже паралельно зростав курс японської валюти.

В чому причина падіння

Що спричинило цей процес? Що стало спусковим гачком у п’ятницю, коли американці почали продавати, продовживши це робити в понеділок? Страхи рецесії.

Після декількох років дуже сильної економіки в США, коли статистика, що виходила, відволікала від думок про рецесію, останні дані були менш оптимістичні. Особливо дані з ринку праці. І це підігріло страхи. І пішли розпродажі. А ще й серпень. Не те, щоб було якесь астральне прокляття. Просто є відпустки. Багато людей не працює. А в результаті на ринку низька ліквідність і будь-які рухи отримують більшу амплітуду.

Тут треба зазначити важливі моменти:

1. Ринки розпочали розпродажі після дуже довгого періоду зростання, і перебуваючи близько до історичних максимумів. Тобто дуже довго накопичувався цей потенціал для падіння. І тому навіть зниження такого масштабу залишає ринки дуже дорогими.

2. Власне, рецесія. Дійсно, її ймовірність почали оцінювати як більшу. Але яка це ймовірність? Банк Goldman Sachs переглянув оцінку ймовірності рецесії і поставив її на рівень 25%. Така собі ймовірність. Точно не виглядає, як невідворотна подія.

Тому йдеться про те, що, найімовірніше, ми маємо справу із корекцією і час панікувати не настав.

Коли настане час панікувати

Чи може він настати? — Та звісно.

По-перше, ринки дуже довго зростали. І накопичили купу дисбалансів. І купу бульбашок надулося. Не просто так Ворен Баффет, цей здоровий глузд фондового ринку, вже дуже сильно вийшов у кеш. Бо ринки дуже дорогі. І зростали переважно на хайпі. Як, наприклад, хайп штучного інтелекту, що дуже нагадує історію доткомів з 2000 року. Що розігнав окремий сегмент ринку і тягнув за собою всі індекси.

Другий момент — це високі ставки. Вийшовши на тропу війни з інфляцією, американський регулятор суттєво підвищив ставки, вартість грошей в економіці. І це після десятиліття, коли гроші нічого не вартували і були завжди доступні.

Це мало спричинити наслідки. Але поки що вони незначні. Або приховані. Так чи інакше, це може стати спусковим гачком для справжньої кризи, а не просто для корекції.

Рано чи пізно ринки проваляться і криза станеться. Але, як-то кажуть, «не сьогодні».

Що вкаже на кризу

Окремий привіт тим, хто вирішив ховатися від проблем у біткоїні. Цей біткоїн, звісно, і дуже очікувано, завалився більше всіх. Бо він є чисто спекулятивним активом. І є індикатором схильності спекулянтів до ризику.

Коли сонце сяє, ринки зростають і страху немає, то люди готові ризикувати. І зростає біткоїн. Але коли небо затягує хмарами і треба пересидіти в тихому місці, то починають продавати те, що маркується, як найбільший ризик. І тому починають з продажу біткоїна.

І тому, коли справжня криза станеться, коли ми побачимо не корекцію, а саме падіння ринків на 30%, 40%, а може і 50%, то лусне і бульбашка біткоїна. І захистити цей актив, як золото, під час криз нікого не зможе. Може ця корекція стане нарешті уроком для тих, хто бачить у біткоїні щось більше, ніж воно є насправді.

Читайте також: Як Баффетт вийшов з падіння ринків з мішком кеша $ 277 млрд.

На що має молитися путін

Доки триває війна, наша інтеграція у світову економіку обмежена, і кризу ми відчули б тільки через падіння цін на метал і руду.

З іншого боку, навіть така корекція суттєво вдарила по вартості нафти. Що ж казати про справжню кризу. І по російському бюджету це вдарило б дуже сильно. Тому путін, хоча й постійно провокує міжнародну нестабільність, має молитися на американський фондовий ринок і щоб із ним нічого не сталось.

Чи вплинуло б на рівень підтримки України союзниками? — Навряд чи. Бо ці суми є дуже незначні на тлі інших витрат.

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