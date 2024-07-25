Як купити криптовалюту за гривню онлайн: покрокова інструкція для початківців

На початку липня курс біткоїна різко просів і знизився до $55 тис., але тривало падіння недовго і він швидко відновився до діапазону $62−65 тис. Черговий злет ключової криптовалюти підвищив увагу інвесторів до цього активу, в тому числі і початківців. «Мінфін» вирішив розібратися, як легко та швидко зможуть придбати біткоїн навіть ті, хто раніше не мав справи з криптовалютами.

Не так просто, як раніше

Процедура купівлі криптовалюти в Україні значно складніша, ніж у більшості країн світу. В березні минулого року Нацбанк запровадив обмеження на перекази гривні на рахунки криптовалютних бірж. Річ у тім, що біржі використовували схожі шлюзи, що й онлайн-казино для незаконного виведення коштів. Саме останні й були метою НБУ, а криптовалютна сфера постраждала фактично випадково.

Спершу після обмежень було багато розмов про можливість їх скасування, але зрештою нічого не змінилося і ринок почав навчатися жити за нових умов.

Придбання криптовалюти ускладнюється також додатковими обмеженнями на валютні перекази, які запроваджені відразу після повномасштабного вторгнення, аби не допустити виведення коштів із країни. Зокрема, SWIFT-переказ можна здійснити лише для обмеженої кількості цілей (придбання певних товарів для військових, оплати навчання чи медичних послуг тощо).

Як альтернативу, можна використовувати поповнення з валютних карток платіжних систем, на кшталт Wise, Revolut або Zen. Згодом із них можна поповнити рахунки криптобірж. Однак на ці сервіси впродовж місяця дозволяється переказувати не більше 100 тис. грн в еквіваленті.

До того ж ці сервіси дозволили відкриття рахунків українцями, які проживають в ЄС, але залишили обмеження для тих, хто перебуває на території нашої держави.

Робочі варіанти придбання криптовалюти

P2P-платежі

P2P — це грошові перекази від однієї людини іншій, тобто, в нашому випадку, придбання в неї криптовалюти. Фактично мова йде про переказ одній фізособі коштів на банківську картку, а та, у відповідь, надсилає крипту на спеціальний гаманець.

Водночас ця торгівля має недоліки. Найперший — це безпека. Якщо ви переказали контрагенту кошти за криптовалюту, це ще не означає, що він дійсно надішле її.

Свої майданчики для P2P-торгівлі створюють найбільші біржі, і купувати на них безпечніше, адже організатори торгів контролюють завершення операцій, але навіть тут слід бути уважним. Продавці крипти самостійно визначають ціну на неї і нерідко вона може суттєво відрізнятися від ринкової. Початківці ж можуть цього не помітити.

Криптообмінники

Після запровадження обмежень НБУ в Україні зросла кількість криптообмінників. Працюють вони приблизно за тим самим принципом, що й звичніші обмінники валюти. Ці компанії продають крипту дорожче, а купують дешевше, спред між цими операціями і є їхнім основним прибутком. Часто, крім цього, вони беруть додаткову комісію.

Існують криптообмінники, які проводять операції онлайн через шлюзи, яких не торкнулись обмеження регулятора. Однак більшість зосередилися на готівкових операціях.

Недолік торгівлі через обмінники полягає в тому, що вони знаходяться в сірій зоні регулювання. До того ж, щоб звертатися до такого сервісу, вже слід мати криптовалютний рахунок, на який обмінник надішле крипту. Початківцям же може бути складно відкрити його.

Торгівля на біржі

Для початківців найзручніший спосіб купувати криптовалюту — через криптобіржу. По-перше, на біржі можна безпосередньо тримати активи без відкриття додаткового рахунку. Також тут легко торгувати різними монетами, швидко переходячи, наприклад, із біткоїна в ефіріум, або відкриваючи для себе перспективні альткоїни. Ще одна перевага — можливість розмістити свої активи на криптовалютному депозиті і отримувати додатковий заробіток.

Єдиний недолік тут, як вже зазначалося, — обмеження НБУ на переказ коштів. Однак можна знайти біржі, на яких все ж таки є можливість придбати крипту безпосередньо з банківської картки за гривню.

Такий сервіс пропонує, зокрема, BitMart. Це глобальна криптобіржа, заснована ще у 2017 році та зареєстрована на Кайманових островах. Наразі вона працює у 180 державах світу. На біржі зареєстровано декілька мільйонів клієнтів, які мають доступ до торгівлі 1 400 торговельними парами.

Розглянемо покроково, як початківець може придбати криптовалюту на BitMart.

Найперше, що варто зробити, — це зареєструватися. Сервіс попросить вас вказати електронну пошту та вигадати пароль.

Далі слід вказати особисті дані. Тут можна обрати один із двох рівнів — початковий або поглиблений. У першому варіанті достатньо написати свої ім'я та прізвище, і країну проживання. Жодних підтверджувальних документів для верифікації біржа не вимагатиме.