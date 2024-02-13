Біткоїн вже дорожчий за $50 тис.: чи правда, що найгірші часи для нього позаду

Ціна біткоїна у понеділок перевищила $50 тис. уперше з 2021 року, що підкреслює різку зміну апетиту до токену з моменту запуску основних інвестиційних спотових фондів біткоїнів на початку цього року. Які ще фактори сприяли подорожчанню «цифрового золота» і що продовжує загрожувати йому, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує переклад статті.

ETF приносять нові гроші

Флагманська криптовалюта галузі зросла майже на 15% із початку року, багато в чому завдяки тому, що Комісія з цінних паперів та бірж США змінила своє ставлення і нарешті затвердила декілька спотових біржових фондів на біткоїн — інструментів, що пропонують інвесторам доступ до криптовалюти номер один через регульований продукт.

Багато найбільших компаній Волл-стріт заснували спотові біткоін-ETF, включаючи BlackRock — найбільшого у світі керуючого активами. Але, попри поширене очікування їх запуску, ціна біткоїну впала приблизно на 15% через декілька днів після схвалення SEC.

Нещодавнє зростання курсу токена до $50 тис. — у понад удвічі, порівнюючи з рівнем, на якому він перебував рік тому, — свідчення того, що ETF приносять на ринок нові гроші, і являючи собою можливість для біткоїну розгорнутися в довгостроковій перспективі, — кажуть аналітики.

«Після запуску декількох біткоін-ETF, який розчаровує, ми зараз спостерігаємо приплив, що продовжується, в нещодавно запущені фонди, і я думаю, що, в результаті, ми бачимо набагато органічніший попит на біткоїни», — сказав Джеймс Баттерфілл, керівник відділу досліджень криптоінвестиційної групи CoinShares.

Після початкових хвиль притоків у нові спотові біткоін-ETF і відтоку з конвертованого продукту Grayscale Investments, керуючі активами звертають увагу на довгострокові інвестиції в нові біржові фонди.

За даними, наданими CoinShares, нещодавно затверджені біткойн-ETF залучили приблизно $3 млрд чистих інвестицій, навіть після того, як понад $6 млрд було виведено з біржового фонду Grayscale.

У міру того, як криптовалютні пропозиції продовжують проникати у світ традиційних фінансів, емітенти оптимістично вважають, що основні інвестори, зрештою, поряд із вкладеннями у традиційні акції та облігації виділятимуть невеликий відсоток своїх портфелів на такі продукти, як біткоін-ETF.

«Я думаю, що згодом, за тривалішого послужного списку, ми почнемо бачити конкретне виділення коштів на це, — каже Тім Хьювер, керуючий директор групи обслуговування ETF у США в Brown Brothers Harriman. — Думаю, ми побачимо зростання популярності та інтересу до цієї сфери».

«Ми говорили клієнтам, що одна з найважливіших речей — це розуміння цінності запуску нових біржових фондів», — додала Кеті Кріскі, старший стратег із альтернативних ETF в Invesco, яка минулого місяця в партнерстві з Galaxy Digital запустила біткоін-ETF. «Інвестори могли б почати з того, що взяли 1 відсоток від своїх інвестицій в акції та перерозподілили його на біткоїни, — сказала вона. — Я думаю, що у розмовах із аналітиками просто зараз ідея переходу від нуля до 1 відсотка є прийнятною».

Найгірше позаду?

Криптоіндустрію також підтримує надія на те, що вона пережила найжорсткіші нормативні покарання та скандали. У листопаді Binance — найбільша у світі біржа — виплатила владі США штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів за звинуваченнями, пов'язаними з відмиванням грошей та порушенням міжнародних санкцій.

Оптимізм щодо біткоїнів ще більше посилився на фоні очікувань, що центральні банки знизять відсоткові ставки цього року, що зробить ризикові активи привабливішими для інвесторів. У квітні мережа, на якій працює біткоїн, також обмежить нову пропозицію монет — заплановане оновлення (халвінг), яке, як очікує ринок, сприятиме подальшому зростанню флагманської криптовалюти.

Проте, інші аналітики не такі оптимістичні щодо того, що біткоїн збереже свою нещодавню висхідну траєкторію.

«Я впевнений, що біткоін-бики скажуть, що світ починає усвідомлювати його цінність, але, з огляду на те, наскільки туманною є його екосистема, важко сказати, хто купує і чому», — сказав Джим Енджел, викладач Джорджтаунського центру фінансових ринків і політики імені Псароса в Макдон. «Ціна біткоїна завжди сильно коливатиметься, залежно від кількості істинно віруючих, які бажають купити, і кількості скептиків, які бажають продати», — додав він.

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«Якщо ви стежите за розмовами про вартість біткоїну, то побачите, що в Інтернеті майже всі вони зводяться до короткострокового технічного аналізу і майже не стосуються його фундаментальної цінності», — сказав Анхель.