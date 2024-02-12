Магія ШІ: Як SoftBank та його власник Масайосі Сон заробили за день $34 млрд

Минулого тижня індекс S&P 500 вперше в історії подолав важливу психологічну позначку у 5000 пунктів. Головними рушіями зростання знову стали акції компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Технологічний сектор б'є рекорди за розміром ваги в індексі. Але ринки налаштовані зростати лише до середини лютого, і цей тиждень може стати піковим. Детальніше про головні події на американському фондовому ринку «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Як Arm Holdings підкорила ринок

Драйвером зростання для технологічних компаній стала британська Arm Holdings (ARM). Минулого четверга, після публікації звіту про фінансові результати за 3 квартал, її акції злетіли на 50% на біржі Nasdaq, а капіталізація перевищила $116 млрд.

Для ARM цей день став найкращим із моменту дебюту на біржі у вересні завдяки сильним прогнозам щодо попиту на її технологію для розробки чипів для функцій штучного інтелекту. «Arm забезпечила ще один квартал рекордних доходів завдяки впровадженню найпоширенішої у світі обчислювальної платформи, — написав генеральний директор Рене Хаас у листі інвесторам. Хвиля штучного інтелекту призвела до зростання ліцензування, оскільки для цих нових пристроїв потрібна продуктивна та енергоефективна обчислювальна платформа Arm».

У листі інвестору керівництво Arm повідомило, що компанія збільшує частку ринку хмарних серверів та автомобільного сегменту.

Варто сказати, що старт Arm Holdings на біржі був невдалим: її акції втратили цілих 26% своєї вартості протягом місяця після свого дебюту 14 вересня, але з того часу зросли майже на 90% — до $120,8 у четвер.

Arm, яка вважає себе «відділом досліджень і розробок усієї напівпровідникової промисловості», розробляє чипи, але не виробляє їх. Натомість, її бізнес полягає у продажу ліцензій іншим виробничим компаніям.

У 2016 році мажоритарний власник Arm, SoftBank Group, зробив ставку на те, що компанія може використовувати своє домінуюче становище у сфері смартфонів, де її напрацювання використовують і Apple, і Android.

Але зараз керівники компанії повідомили, що технологію Arm вже почала використовувати Nvidia для своїх чипів, спеціально розроблених для штучного інтелекту.

«Arm спирається на попит на технології Nvidia, особливо на системи центрів обробки даних», — повідомила Сюзанна Стрітер, голова відділу грошей та ринків у Hargreaves Lansdown.

За інформацією Reuters, Nvidia, Arm та Qualcomm намагаються вийти на ринок ноутбуків, щоб кинути виклик Apple. У більшості таких випадків компанії-виробники чипів, найімовірніше, використовуватимуть власну технологію для забезпечення функцій ШІ, але планують отримати ліцензію на технологію від Arm для завершення розробки спеціальних чипів.

Два роки тому Nvidia спробувала придбати чип-конструктор Arm у SoftBank, але тоді угоду так і не було завершено через «значні регуляторні проблеми». Ця угода передбачала продаж Arm за $40 млрд, що лише на $8 млрд більше, ніж заплатив SoftBank за придбання компанії у 2016 році.

Тепер, вочевидь, коли вартість Arm перевищує 116 млрд, другий номер у списку найбагатших японців, власник SoftBank Масайосі Сон радіє, що угоду було зірвано.

SoftBank все ще володіє приблизно 90% акцій в обігу, тобто його частка в Arm збільшилася на понад $34 млрд за день.

Волл-стріт може почати отримувати чіткіше уявлення про те, скільки інвестори готові платити наступного місяця, коли закінчиться 180-денний період блокування, і SoftBank матиме свою першу можливість продати свої акції.

Від Nvidia чекають дива

Підтвердження сильного попиту на ШІ підтримало акції інших виробників, зокрема, і Nvidia, яка тільки з початку 2024 року додала понад $500 млрд капіталізації, і є флагманом цієї теми. Компанія опублікує звіт 21 лютого і потрібно справжнє диво, аби підтримати сподівання та оцінки, які зараз закладаються до ціни акцій компанії. Бо навіть сповільнення темпів зростання може призвести до падіння курсу акцій, що потягне вниз і решту нинішніх лідерів.

Але переважна більшість компаній вже відзвітувала: 67% компаній індексу S&P 500 вже оприлюднили звіти, з яких 75% перевищили прогнози щодо прибутку, а 65% — перевищили за продажами, що дорівнює історичним показникам, тобто сезон звітів іде добре.

Злети та падіння тижня

Своїми здобутками або втратами лідери та аутсайдери індексу S&P 500 і цього тижня також завдячують публікаціям квартальних звітів:

Компанія Тікер Результат за тиждень Air Products APD -14,85% Expedia EXPE -13,2% Take-Two Interactive TTWO -7,42% Monolithic Power MPWR +18,31% Ralph Lauren RL +18,46% Enphase Energy ENPH +20,35%



Прибуток і виторг компанії Air Product, що займається виготовлення промислових газів, виявились гіршими за очікування. Продажі впали на 5%. На 2024 рік компанія знизила прогноз прибутку на акцію на $0,6 — до $12,2−12,5, при очікуванні $12,97. У поточному кварталі APD прогнозує прибуток на акцію $2,60−2,75, що нижче поточних оцінок аналітиків у $3,16.

Прибуток і виторг оператора туристичних подорожей Expedia перевершили очікування. Виторг зріс на 10%, обсяг бронювань зріс на 6%, а кількість заброньованих ночей у номерах додав 9%, що виявилося вищим за очікування. Expedia очікує, що її дохід зросте приблизно на 10% у 2024 році, компанія також вважає, що її норма прибутку може трохи покращитися.

Однак, генеральний директор Пітер Керн несподівано оголосив про відставку після чотирьох років роботи на цій посаді. У своєму листі до співробітників Керн зазначив, що він почувається добре з тим, що він наразі досяг, і що Expedia має гарне місце для довгострокового успіху. Генеральні директори, зазвичай, не залишають своїх посад, якщо все добре, а тому цей сигнал інвестори сприйняли, як тривожний.

Збиток компанії-розробника відеоігор Take-Two виявився гіршим за очікування, а виторг — кращим. На цей квартал TTWO прогнозує виторг $1,27−1,32 млрд, при прогнозованих $1,51 млрд. У компанії відзначили падіння доходів від реклами та гри NBA 2K24 у поточному кварталі. СЕО TTWO вказав: «Ми знижуємо прогнози на рік, щоб врахувати ці фактори, також запланований реліз перенесено на 4-й квартал». Від компанії чекають більше деталей та релізу головного блокбастера GTA VI.

Після закриття ринку в середу Monolithic Power повідомила про значний результат у четвертому кварталі, та заявила, що очікує дохід у першому кварталі у розмірі від $437 до $457 млн. Це більше, ніж прогнозували експерти ($431,9 млн). За аналогічний період минулого року дохід компанії склав $451 млн. Керівництво бачить дедалі більший попит на традиційні процесорні рішення. Після місяців затримок попит на серверні процесори нового покоління починає зростати.

Квартальний дохід Ralph Lauren зріс на 6% за рік — до $1,934 млрд. Це призвело до збільшення скоригованого чистого прибутку на 24% — до $275 млн, або $4,17 на акцію. Аналітики в середньому очікували лише $3,54 на акцію при доході $1,87 млрд.

Генеральний директор Ralph Lauren Патріс Луве назвав це «великим святом», зазначивши, що результати перевершили очікування, особливо в бізнесі прямого споживання компанії (де продажі в аналогічних магазинах зросли на 9%). Ralph Lauren також показав кращі, ніж очікувалося, показники в усіх регіонах, найбільший — в Азії (плюс 16%).

Акції компанії Enphase Energy, що займається сонячною енергетикою, впали після звіту про падіння доходів на 58%, порівнюючи з минулим роком, — до $302,6 млн, а чистий прибуток — на 86% — до $20,9 млн, або $0,15 на акцію. При цьому керівництво очікує, що в першому кварталі 2024 року виторг впаде до $260-$300 млн.

Обнадійливішим є те, що керівництво прогнозує, що доходи досягнуть найнижчого рівня в наступних двох кварталах і зростуть у другій половині 2024 року. Не зовсім зрозуміло, як швидко підвищиться попит, але Каліфорнія та Європа, схоже, досягають мінімуму, та з часом пристосуються до вищих відсоткових ставок і нещодавніх змін у політиці. І цього було достатньо, щоб акції підвищилися.

Ринок чекає на нові дані споживчих цін США

Минулої п’ятниці погоду на ринку зробила публікація щорічного перегляду ваги інфляційного кошика. Статистичне бюро США переглянуло питому вагу кожного з компонентів індексу цін споживчого кошика, що призвело до зниження постфактум темпів зростання інфляції в грудні з +0,3% до +0,2% (місяць до місяця).

Це знижує базу порівняння і підвищує шанси на те, що інфляція за січень буде також слабшати — публікація запланована на вівторок, очікується зростання +0,2% за місяць, що у річному вимірі становитиме 2,9%. Уперше за останні 3 роки інфляція в США може бути нижчою за 3%.

Тому весь фокус буде спрямовано на дані щодо інфляції, і якщо темп збережеться на рівні 3% та вище — це призведе до корекції як акцій, так і облігацій.