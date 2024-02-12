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12 лютого 2024, 18:51

Біткоїн перетнув позначку $50 тисяч

Біткоїн подолав психологічну позначку у $50 тис. Востаннє на такому рівні перша криптовалюта торгувалась наприкінці 2021 року.Від початку 2024 року біткоїн зріс майже на 16%.

Біткоїн наближається до подолання психологічної позначки у $50 тис.
Фото: Pixabay

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Станом на вечір 12 лютого (18:30) BTC досяг ціни $49 939 згідно з даними CoinMarketCap.

Графік біткоїна за 12.02.2024 / Джерело:CoinMarketCap

Це максимальний рівень ціни з грудня 2021 року, коли вартість першої криптовалюти почала падати після найвищого рівня за всю історію — $69 тис.

Пізніше біткоїн таки пробив позначку $50 тис.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Bitcoin
Bitcoin
12 лютого 2024, 19:57
#
Мимими
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
12 лютого 2024, 20:21
#
Треба було б заборонити, бо непорядок коли чернь тримає свої грошики подалі від недремного ока улюбленої держави. Але ж як ти його заборониш, коли купа високоповажних державних людей отримує в ньому свої законні хабарі? Та й технічно це досить непросто.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 лютого 2024, 20:37
#
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