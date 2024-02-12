Біткоїн перетнув позначку $50 тисяч

Біткоїн подолав психологічну позначку у $50 тис. Востаннє на такому рівні перша криптовалюта торгувалась наприкінці 2021 року.Від початку 2024 року біткоїн зріс майже на 16%.

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Станом на вечір 12 лютого (18:30) BTC досяг ціни $49 939 згідно з даними CoinMarketCap.

Графік біткоїна за 12.02.2024 / Джерело:CoinMarketCap

Це максимальний рівень ціни з грудня 2021 року, коли вартість першої криптовалюти почала падати після найвищого рівня за всю історію — $69 тис.

Пізніше біткоїн таки пробив позначку $50 тис.

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