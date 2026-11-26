Топ-5 новин за четвер: ПДВ для ФОПів, лазером по «Геранях» і кредитні умови Болгарії
ФОПів з оборотом понад 85 тисяч євро хочуть зобов'язати платити ПДВ: що пропонує Мінфін
Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) підприємців на спрощеній системі оподаткування з річним оборотом понад 85 тис. євро. За поточним курсом, використаним у документах Мінфіну, це близько 4,21 млн грн. Запровадити нові правила пропонують із 1 січня 2028 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Україна вперше збила реактивний дрон «Герань» лазером: як працює нова система ППО Blysk
Україна заявила про перше бойове застосування лазерної системи для знищення реактивного безпілотника. Такий результат може свідчити про розширення можливостей української протиповітряної оборони та пошук дешевших способів боротьби з повітряними цілями, які складно перехоплювати традиційними засобами. Про це повідомляє Bloomberg.
Без грошей на зброю та з допомогою для своїх: Болгарія погодилася на кредит для України
Болгарія готова долучитися до запропонованого Євросоюзом кредиту для України на €45 млрд, але лише за умови, що її внесок не спрямовуватиметься на закупівлю озброєння та боєприпасів. Софія хоче зосередити допомогу на невійськових потребах України, зокрема в регіонах компактного проживання болгарської громади. Про це, як повідомляє Euronews, заявив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев перед початком саміту ЄС у Брюсселі 26 листопада.
Україна змінить правила оподаткування іноземних компаній: як власники використовують КІК для накопичення прибутку
Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який змінює правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) та наближає їх до європейських стандартів. Документ передбачає звуження кола компаній, які визнаватимуться КІК, оподаткування переважно пасивних доходів та скорочення звітності для власників іноземного бізнесу.
Банки скоротили ввезення готівкової валюти в Україну: скільки доларів та євро завезли у жовтні
У жовтні 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти на суму близько $1,1 млрд в еквіваленті, що на 1,4% менше, ніж у вересні. Водночас обсяг вивезення валюти скоротився на 21,8% — до $192,7 млн, найнижчого показника з березня. У результаті чисте ввезення готівки зросло на 4,3% — до $913,8 млн, досягнувши максимуму за останні сім місяців. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані НБУ.
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