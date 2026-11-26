Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який змінює правила оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК) та наближає їх до європейських стандартів. Документ передбачає звуження кола компаній, які визнаватимуться КІК, оподаткування переважно пасивних доходів та скорочення звітності для власників іноземного бізнесу.

У жовтні 2026 року українські банки ввезли готівкової іноземної валюти на суму близько $1,1 млрд в еквіваленті, що на 1,4% менше, ніж у вересні. Водночас обсяг вивезення валюти скоротився на 21,8% — до $192,7 млн, найнижчого показника з березня. У результаті чисте ввезення готівки зросло на 4,3% — до $913,8 млн, досягнувши максимуму за останні сім місяців. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на дані НБУ.