Десятка найбільших ресторанних компаній України отримала 25,67 млрд грн виторгу за дев'ять місяців 2026 року. Це на 15%, або майже на 3,4 млрд грн, більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас кількість нових бізнесів у сфері громадського харчування скорочується. Про це свідчать дані Opendatabot.

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Лідером ресторанного ринку за виторгом залишається «МакДональдз Юкрейн Лтд», на яку припадає близько 70% сукупного виторгу десятки найбільших компаній. За січень-вересень 2026 року компанія отримала 17,96 млрд грн — на 15% більше, ніж торік. Водночас її чистий прибуток скоротився на 14%, до 1,25 млрд грн.

Друге місце посіла компанія «Контракт Продрезерв 5», яка працює під брендом Briscola. Її виторг за дев'ять місяців становив майже 3 млрд грн, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Третє місце посіла «Тесті Фуд», яка працює під брендом KFC, із виторгом 1,17 млрд грн. Загалом до десятки найбільших ресторанних компаній увійшли три юридичні особи, які працюють під брендом KFC. «ГРГ-Україна» отримала 968,2 млн грн, а «ДТС-Харків» — 951 млн грн.

До десятки також увійшли:

«Домінос Піцца Юкрейн» (Domino's Pizza) — 493,3 млн грн;

«СНС Кейтеринг» — 302,8 млн грн;

«Понтем.УА» — 295,3 млн грн;

«Королівська пивоварня» (Dragon Park, група Emily Resort) — 285,6 млн грн;

«Сушия» — 261 млн грн.

Ресторанний бізнес відкриває менше нових закладів

За січень-жовтень 2026 року в Україні зареєстрували 11 854 ФОПи у сфері кафе та ресторанів. Це на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 19% менше, ніж у період до повномасштабної війни.

Водночас припинення діяльності ресторанних ФОПів також скоротилося. За десять місяців цього року закрилися 9 019 підприємців — на 16% менше, ніж за аналогічний період 2025-го.

Таким чином, сектор залишається в плюсі за кількістю підприємців: цьогоріч зареєстрували на 2 835 ФОПів більше, ніж припинили діяльність.

Сезонні коливання також впливають на статистику. У вересні-жовтні кількість закриттів ресторанних ФОПів зросла на 23% порівняно з липнем-серпнем. Однак подібна динаміка спостерігається і в попередні роки, тому дані не свідчать про масове закриття закладів.

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Серед компаній нових бізнесів також менше

За десять місяців 2026 року у ресторанній сфері зареєстрували 552 нові компанії. Це на 4% менше, ніж торік, і майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Водночас припинення діяльності юридичних осіб залишається відносно стабільним: за цей період закрилися 54 ресторанні компанії — приблизно стільки ж, як і торік. На одну компанію, яка припинила діяльність, припадає понад десять нових.

Отже, ресторанний сектор України демонструє неоднозначну динаміку: найбільші компанії нарощують виторг, але темпи появи нових бізнесів знижуються. Водночас статистика реєстрацій та закриттів не свідчить про масове згортання діяльності ресторанного ринку.

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