Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт, який передбачає обов'язкову реєстрацію платниками податку на додану вартість (ПДВ) підприємців на спрощеній системі оподаткування з річним оборотом понад 85 тис. євро . За поточним курсом, використаним у документах Мінфіну, це близько 4,21 млн грн. Запровадити нові правила пропонують із 1 січня 2028 року. Про це повідомляє Міністерство фінансів України .

ФОПів з оборотом понад 85 тисяч євро хочуть зобов'язати платити ПДВ

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Яких ФОПів зобов'яжуть реєструватися платниками ПДВ

Законопроєкт передбачає, що обов'язкова реєстрація платниками ПДВ стосуватиметься підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування, які перевищать встановлений поріг річного обороту.

Йдеться про суму 85 тисяч євро на рік, що, за розрахунками Мінфіну, відповідає приблизно 4,21 млн грн.

Для підприємців, які не перевищують цей поріг, правила оподаткування в частині обов'язкової реєстрації платниками ПДВ залишаться незмінними.

У Мінфіні наголошують, що запропоновані зміни не передбачають скасування спрощеної системи оподаткування.

Підприємці зможуть залишатися на єдиному податку навіть після обов'язкової реєстрації платниками ПДВ.

Водночас законопроєкт передбачає окремі особливості для електронних резидентів — платників єдиного податку третьої групи.

Як зміниться оподаткування ФОПів третьої групи

Для платників єдиного податку третьої групи, які зареєструються платниками ПДВ, ставка єдиного податку зменшиться з 5% до 3%.

Тобто замість сплати 5% єдиного податку підприємець застосовуватиме ставку 3% та окремо виконуватиме зобов'язання з ПДВ.

При цьому стандартну ставку ПДВ підвищувати не планують.

Ще однією зміною стане можливість користуватися податковим кредитом.

Це означає, що ПДВ, сплачений під час закупівлі товарів, матеріалів або обладнання, за дотримання встановлених умов можна буде врахувати для зменшення суми податку до сплати.

Водночас для підприємців, які переважно надають послуги та мають невеликі витрати на закупівлі з ПДВ, нові правила можуть означати додаткове податкове й адміністративне навантаження.

Чому Мінфін пропонує запровадити ПДВ для спрощенців

У Міністерстві фінансів пояснюють необхідність змін прагненням створити рівніші умови конкуренції між підприємствами, обмежити зловживання спрощеною системою та наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу.

Зокрема, у відомстві звертають увагу на практику штучного дроблення великого бізнесу на кілька ФОПів для зменшення податкового навантаження.

На думку Мінфіну, нові правила мають скоротити можливості для використання таких схем.

Запропонований поріг 85 тисяч євро відповідає максимальному показнику, передбаченому європейським законодавством для національних режимів звільнення малого бізнесу від ПДВ.

У більшості країн ЄС відповідний поріг нижчий.

Крім того, реформа є частиною міжнародних зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Їх виконання важливе для подальшого отримання міжнародної фінансової підтримки.

Як спростять адміністрування ПДВ

Паралельно уряд працює над спрощенням податкової звітності.

Нагадаємо, 11 листопада Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення адміністрування ПДВ.

Документ, зокрема, передбачає автоматичне попереднє заповнення декларацій і податкових накладних, можливість для ФОПів обирати квартальний звітний період замість щомісячного, а також підвищення порогу для окремих документальних перевірок зі 100 тис. до 1 млн грн.

У Мінфіні розраховують, що це зменшить адміністративні витрати бізнесу та полегшить перехід підприємців на сплату ПДВ.

Коли нові правила почнуть діяти

За оприлюдненим законопроєктом, зміни мають набрати чинності 1 січня 2028 року.

Передбачено також перехідні механізми реєстрації платників, зокрема з використанням даних податкової звітності.

Водночас станом на 26 листопада 2026 року це лише законопроєкт, який ще має пройти законодавчу процедуру. Тому обов'язкова ПДВ-реєстрація для спрощенців із зазначеним оборотом поки не запроваджена.