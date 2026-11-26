Лідери країн єврозони підтримали кандидатуру іспанця Пабло Ернандеса де Коса на посаду президента Європейського центрального банку (ЄЦБ). Він має змінити Крістін Лагард, яка залишить посаду 7 лютого 2027 року, майже за дев'ять місяців до завершення свого терміну. Про це повідомляє Reuters.

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Вибір нового керівника сигналізує про ймовірне продовження нинішнього курсу центробанку, хоча де Кос вважається дещо менш жорстким у питаннях монетарної політики, ніж його основний конкурент.

Політична домовленість щодо кандидатури де Коса була досягнута на саміті в Брюсселі 26 листопада. Нідерланди, які спочатку підтримували власного кандидата, Клааса Кнота, приєдналися до консенсусу на користь іспанського економіста. Тепер кандидатуру мають пройти передбачені процедурою консультації з Європейським парламентом та керівними органами ЄЦБ, після чого її формально затвердять європейські лідери.

Хто претендував на посаду голови ЄЦБ

За посаду керівника Європейського центрального банку змагалися двоє кандидатів — Пабло Ернандес де Кос від Іспанії та Клаас Кнот від Нідерландів. Обидва мають значний досвід управління національними центробанками та роботи в Раді керуючих ЄЦБ.

Пабло Ернандес де Кос, 55 років, очолював Банк Іспанії у 2018−2024 роках, а з липня 2025-го є генеральним директором Банку міжнародних розрахунків (BIS). Він також керував Базельським комітетом з банківського нагляду. Його вважають прагматичним, поміркованим політиком, який здатний знаходити компроміси між різними позиціями в Раді керуючих.

Клаас Кнот очолював центральний банк Нідерландів у 2011−2025 роках і протягом цього часу був членом Ради керуючих ЄЦБ. Його репутація пов'язана з більш жорстким підходом до інфляції, підтримкою суворішої монетарної політики та критикою масштабних програм стимулювання.

Нідерландський кандидат спочатку мав підтримку власного уряду, однак під час переговорів європейських лідерів країни погодилися підтримати де Коса. Це дозволило сформувати ширший політичний консенсус щодо іспанця.

Як може змінитися політика ЄЦБ

Пабло Ернандес де Кос вважається дещо більш поміркованим у питаннях монетарної політики, ніж Клаас Кнот. Однак це не означає, що після його приходу ЄЦБ автоматично перейде до зниження ставок або масштабного пом'якшення політики.

Центральний банк єврозони зараз стикається з новим інфляційним тиском. У жовтні інфляція в регіоні досягла 4% — удвічі більше за цільовий показник ЄЦБ у 2%. За таких умов регулятор уже двічі підвищував ставки цього року, а ринки очікують подальшого посилення політики, зокрема можливого підвищення у грудні.

Тому головним завданням нового керівника буде не стільки розворот монетарного курсу, скільки балансування між стримуванням інфляції, підтримкою економічної активності та ризиками фінансової нестабільності в окремих країнах єврозони.

Економісти очікують, що де Кос загалом продовжить підхід Крістін Лагард, а рішення щодо ставок залишатимуться колективними. Рада керуючих ЄЦБ, а не президент одноосібно, визначає монетарну політику. Тому зміна керівника не означає автоматичного перегляду стратегії банку.

Водночас більш прагматичний і поміркований стиль де Коса може вплинути на те, наскільки швидко регулятор реагуватиме на зміни інфляції та економічного зростання у 2027 році.

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Чому євро зріс після новини

На валютному ринку новина про підтримку де Коса не спричинила різкого руху, але євро дещо зміцнився. За даними Reuters, пара EUR/USD піднялася приблизно на 0,12% — до $1,0988.

Реакція ринку була стриманою, оскільки кандидатура де Коса не стала несподіванкою. Інвестори вже кілька тижнів оцінювали ймовірність його призначення, а переговори щодо керівних посад ЄЦБ були частиною ширшого політичного компромісу між провідними країнами єврозони.

Визначеність щодо майбутнього керівництва центрального банку могла підтримати євро, оскільки зменшила ризик тривалих політичних суперечок навколо призначення. Водночас валютний курс надалі залежатиме передусім від інфляції, процентних ставок, економічних перспектив єврозони та політичних ризиків, зокрема ситуації у Франції.

Де Кос має приступити до роботи на початку лютого 2027 року після відходу Крістін Лагард. Його призначення стане частиною масштабнішого оновлення керівництва ЄЦБ, оскільки у 2027 році змінюватимуться також інші члени виконавчої ради центробанку.

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