Кабінет Міністрів України встановив перехідний період у системі бронювання військовозобов'язаних до 20 грудня 2026 року. За цей час окремі критично важливі підприємства зможуть зберегти статус і відстрочки працівників, а також привести кількість заброньованих у відповідність до оновлених вимог.

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Кому продовжили критичність і бронювання

Тимчасове продовження стосується підприємств, установ та організацій, критерії критичності яких державні органи погодили з Координаційним центром з організації бронювання військовозобов'язаних.

Йдеться про два випадки: якщо строк дії рішення про критичність закінчився після набрання чинності постановою № 1328 від 23 жовтня 2026 року, але до набрання чинності новою постановою № 1452, або якщо він спливає раніше 20 грудня.

Для таких підприємств статус критично важливого продовжується до 20 грудня включно. На той самий строк зберігаються відстрочки від мобілізації, оформлені через портал «Дія», якщо їхній строк завершився або завершується в зазначений період.

Водночас рішення, які вже скасовано або підлягають скасуванню через втрату критеріїв критичності чи з інших передбачених законодавством підстав, під це продовження не підпадають.

Що підприємства мають встигнути до 20 грудня

Перехідний період передбачений не лише для збереження статусу та відстрочок, а й для адаптації до оновлених правил бронювання.

Підприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту. Максимальна квота залишається на рівні 95%, але змінюється база її розрахунку: тепер вона визначатиметься від кількості військовозобов'язаних працівників підприємства, а не від чисельності, зазначеної у відповідному рішенні Міноборони чи Міненерго.

Представництва донорських установ та виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, які включені до відповідного переліку Секретаріату Кабміну та мають статус критично важливих, також повинні до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до оновлених вимог порядку бронювання.

Протягом перехідного періоду до зазначених установ не застосовуватиметься відповідна норма порядку бронювання, яка передбачає обмеження.

Що буде з критичністю після перегляду критеріїв

Координаційний центр погодив оновлені критерії критичності. Державні органи мають переглянути раніше видані рішення та визначити, які підприємства відповідають новим вимогам і можуть зберегти статус.

Якщо підприємство втратить статус за одним критерієм, але відповідатиме іншим чинним підставам для визначення критично важливим, воно зможе подати документи відповідно до альтернативних критеріїв.

У окремих випадках Координаційний центр також може рекомендувати збільшити ліміт бронювання для стратегічно важливого підприємства. Для цього орган, який визначає критичність, має обґрунтувати необхідність такого рішення. Саме по собі погодження рекомендації не означає автоматичного збільшення квоти.

Міністерство цифрової трансформації має протягом п'яти днів після набрання постановою чинності забезпечити можливість бронювання через «Дію» військовозобов'язаних працівників підприємств, на які поширюється перехідний період. Переведення таких працівників на спеціальний військовий облік здійснюватиметься без застосування стандартного строку, визначеного порядком бронювання.

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Таким чином, до 20 грудня підприємствам, які потрапляють під перехідні положення, необхідно перевірити чинність свого статусу критично важливого, відповідність оновленим критеріям та кількість заброньованих працівників. Уряд надав цей час для переходу до нових правил, але він не є універсальним продовженням бронювання для всіх роботодавців.

Як ми писали: Нові правила бронювання: які підприємства можуть втратити статус критичних