Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні поступово підвищувати тарифи на електроенергію та газ для населення протягом 2027−2029 років. За одним зі сценаріїв, вартість електроенергії може зрости з нинішніх 4,32 грн до 9,67 грн за кВт·год, а газу — із 7,96 грн до 22 грн за кубометр. Водночас український уряд наголошує, що ці розрахунки є рекомендаціями, а не ухваленим рішенням про підвищення тарифів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна з посиланням на технічний звіт МВФ від 30 жовтня 2026 року.

МВФ представив два сценарії поступового перегляду тарифів протягом трьох років

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Як можуть змінитися тарифи

МВФ представив два сценарії поступового перегляду тарифів протягом трьох років.

Перший сценарій передбачає суттєвіше підвищення вартості енергоносіїв. Електроенергія може подорожчати приблизно у 2,2 раза, а газ — у 2,8 раза.

Другий сценарій є помірнішим: електроенергія може зрости в ціні приблизно на 41%, а газ — більш ніж удвічі.

Обидва варіанти передбачають поступове скорочення державного субсидування та відхід від механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО), за допомогою якого для населення утримують тарифи нижче економічно обґрунтованого рівня.

Чому МВФ наполягає на перегляді цін

За розрахунками Фонду, протягом 2024−2026 років витрати державного сектору на підтримку занижених тарифів та пов'язані механізми становили близько 3,7% ВВП щороку.

Найбільшу частину цих витрат забезпечують:

1,8% ВВП — субсидування електроенергії;

— субсидування електроенергії; 1,4% ВВП — підтримка тарифів на газ;

— підтримка тарифів на газ; 0,3% ВВП — теплопостачання;

— теплопостачання; 0,2% ВВП — підтримка виробництва електроенергії з відновлюваних джерел.

На думку експертів МВФ, чинний тариф на електроенергію покриває лише 41% витрат на її виробництво та доставку, а на газ — 49%.

Різницю компенсують переважно державні енергетичні компанії, зокрема «Енергоатом» і «Нафтогаз».

Через це скорочуються кошти, які підприємства могли б спрямовувати на відновлення пошкодженої інфраструктури та модернізацію обладнання.

За оцінкою МВФ, повна реалізація першого сценарію може забезпечити економію державному сектору на рівні 3,2% ВВП, другого — 1,5% ВВП.

Що відповіли в уряді

Міністерство енергетики наголосило, що запропоновані МВФ сценарії не є зобов'язаннями України та не передбачають негайного виконання.

У відомстві заявили, що мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти, а зміна підходів до ціноутворення можлива лише після завершення воєнного стану.

Крім того, уряд вважає, що перегляду тарифів має передувати створення ефективної системи адресної соціальної підтримки.

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що питання обговорювали під час переговорів із місією МВФ. За його словами, представники Фонду розуміють складне матеріальне становище значної частини українців.

Водночас поки що конкретного рішення щодо підвищення тарифів не ухвалено.

Як можуть зрости платіжки

Якщо розрахунки МВФ реалізують, витрати домогосподарств на комунальні послуги можуть суттєво збільшитися.

Наприклад, для сім'ї, яка щомісяця споживає 200 кВт·год електроенергії, вартість такого обсягу за різними сценаріями становитиме:

За радикальнішим сценарієм щомісячні витрати на електроенергію зростуть на 1 070 грн, або на 12 840 грн за рік за незмінного споживання.

Для домогосподарства, яке використовує 100 кубометрів газу на місяць, плата лише за газ може зрости із 796 грн до 2 200 грн за сценарієм, А або до 1 720 грн за сценарієм Б. Вартість доставки газу в ці розрахунки не включена.

Це умовні приклади за кінцевими тарифами запропонованих сценаріїв. Фактичні платежі залежатимуть від споживання, можливих пільг і субсидій.

Що буде із субсидіями

МВФ рекомендує поєднувати перегляд тарифів із посиленням адресної допомоги малозабезпеченим домогосподарствам.

Однак, як зазначають опитані РБК-Україна експерти, запровадження такої системи ускладнюють масштабна міграція населення, неофіційні доходи та відсутність повної інформації про матеріальний стан сімей.

Окремою проблемою є необхідність оцінювати не доходи окремої людини, а фінансове становище всього домогосподарства.

За таких обставин підвищення тарифів без попереднього вдосконалення системи субсидій може збільшити заборгованість населення за комунальні послуги.

Які тарифи діють зараз

Як раніше писав «Мінфін», Кабінет Міністрів продовжив дію механізму ПСО на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року.

Для більшості побутових споживачів тариф залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год. Для окремих домогосподарств з електроопаленням зберігається пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год у межах визначених умов.

На газовому ринку базовий тариф «Нафтогазу» для населення становить 7,96 грн за кубометр. За даними «Мінфіну», ціни інших постачальників відрізняються.

Водночас «Мінфін» раніше звертав увагу, що різке підвищення тарифів може створити додатковий інфляційний тиск і збільшити витрати домогосподарств, доходи яких не встигають за зростанням цін.

Подальший перегляд тарифної політики залежатиме від тривалості воєнного стану, фінансового стану державних енергокомпаній та готовності системи соціального захисту. Наразі цифри 9,67 грн за електроенергію та 22 грн за газ залишаються розрахунковими сценаріями МВФ, а не рішенням української влади.