Влада має намір перекрити схеми мінімізації податків, які бізнес використовує завдяки спрощенній системі . Зокрема, йдеться про поширену в нашій країні модель, коли на вимогу роботодавців фахівці реєструються як фізособи-підприємці. Відповідно, до штату компанії їх не зараховують, а працюють вони на підставі договорів, отримуючи зарплату на рахунок ФОП, як «оплату за надані послуги».

«Така схема дозволяє бізнесу заощаджувати на величезних податках, які нараховуються на фонд заробітної плати і перевищують 40%. Багато компаній таких грошей зараз у принципі не мають», — пояснив «Мінфіну» голова громадської організації SAVEФОП Сергій Доротич.

Змінити правила роботи спрощеної системи оподаткування вимагає МВФ для продовження кредитної співпраці з Україною.

«До 31 грудня 2026 року потрібно подати до Верховної Ради законопроєкти, які мають обмежити штучне дроблення бізнесу, повернення на спрощену систему, використання спрощеної системи для надання послуг нинішньому чи колишньому роботодавцю — тобто схеми, коли працівника оформлюють, як ФОП», — написав депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм.

Адвокат, керівник юридичної компанії Prima Leader Group Діна Дрижакова каже, що компаніям вже зараз варто провести аудит договорів із ФОП. «Якщо люди фактично працюють як штатні працівники, потрібно оцінити бюджет переходу на трудові відносини. Якщо це незалежні підрядники, варто переконатися, що договори і модель співпраці відповідають підприємницькій моделі», — зазначила Дрижакова.

Доротич не виключає, що наслідком ліквідації схем із ФОП можуть стати реальні звільнення людей і проблеми з ТЦК.

«Хоча, на перший погляд, пересічному співробітнику набагато спокійніше працювати в штаті та отримувати „звичайну“ зарплату, але насправді можуть виникнути неприємні сюрпризи», — вважає Доротич.

«Мінфін» розбирався, що означають запропоновані новації для роботодавців та найманих працівників.

Як працює схема з ФОП та чи можуть її реально перекрити

Оптимізація фонду оплати праці через ФОП існує вже давно. Її активно використовують у різних галузях — від ресторанів до IT.

«Така модель дозволяє бізнесу суттєво заощадити на податках, оскільки оподаткування на фонд заробітної плати — понад 40% (із них лише ЄСВ 22%), а єдиний податок для фізособи-підприємця максимум 6%», — пояснив Доротич.

Самі співробітники не в захваті від такої схеми роботи, навіть попри те, що роботодавці, зазвичай, беруть на себе забезпечення бухгалтерського супроводу, подання звітів до податкової тощо. По-друге, вони, зазвичай, сплачують мінімальний ЄСВ, що позначається на розмірі майбутньої пенсії. Але люди часто просто не мають вибору — якщо хочеш отримати роботу, то тільки як фізособа-підприємець, а не погодишся на цю схему — залишишся взагалі без вакансії.

Влада вже давно намагається зламати цю схему. Державна служба України з питань праці регулярно проводить перевірки, вираховуючи фіктивних ФОПів.

«У Податковому кодексі нещодавно з'явилися зміни, які посилили відповідальність за схему із ФОП. Так, строки давності у таких справах збільшили з 3 до 7 років. Тобто, якщо контролюючі органи доведуть, що фізособа-підприємець насправді ваш штатний співробітник просто без оформлення, то можуть нарахувати податки і на компанію, і на самого працівника навіть за 7 років», — каже Доротич.

Втім, поки що масово вираховувати і припиняти такі схеми контролерам вдається далеко не завжди. Але незабаром усе може змінитися.

До кінця цього року в парламенті має з'явитися законопроєкт, який посилює умови роботи для ФОП. Зокрема, у ньому буде окремий блок і щодо схеми з працевлаштуванням.

Поки що нюанси нового проєкту невідомі. Але, як вважають опитані «Мінфіном» роботодавці та юристи, «схему можуть прикрити».

«Основне питання полягатиме в тому, де проходить межа між реальними підприємницькими відносинами та фактично найманою працею, яка лише формально оформлена через ФОП. Якщо людина працює на одну компанію, має певний графік, постійно виконує функції в її структурі, перебуває у підпорядкуванні у керівника, несе мінімальні підприємницькі ризики та отримує регулярну оплату за сам процес роботи, а не самостійно певний результат, така співпраця за своєю суттю більше схожа на трудові відносини. Саме такі моделі, ймовірно, і будуть у фокусі майбутнього регулювання», — каже Діна Дрижакова.

Які запасні варіанти є у роботодавців та їхніх співробітників, якщо «лавка з ФОП» справді прикриється?

Чим замінять схему з ФОПами

За словами Діни Дрижакової, у бізнесу, якщо схема з ФОП виявиться неробочою, є декілька варіантів. Перший і найочевидніший — переведення фахівців, оформлених як фізособи-підприємці, до штату.

«Це юридично прогнозований варіант, якщо фактична модель роботи відповідає трудовим відносинам. Але він призведе до збільшення витрат компанії. Роботодавець платить ЄСВ у розмірі 22% від зарплати співробітника, а із самої зарплати вираховується ПДФО (18%) та військовий збір (5%). Відповідно, якщо компанія раніше платила ФОП узгоджену суму за договором, то після переходу на трудові відносини потрібно буде або збільшувати бюджети на персонал, або переглядати розмір зарплат, або оптимізувати інші витрати», — пояснила Дрижакова.

Доротич каже, що далеко не у всіх компаній знайдуться «зайві» бюджети на персонал, особливо, з огляду на нинішні проблеми економіки та військові ризики. Тому бізнес шукатиме «індивідуальні рішення». Якщо фахівець не належить до розряду гостродефіцитних, то йому справді можуть порізати зарплату — щонайменше на 15−20%.

Але з огляду на брак працівників багатьох спеціальностей, коли компанії, щоб отримати цінні кадри, доводиться, навпаки, тільки підвищувати оклади, такий варіант навряд чи буде масовим.

«Можуть закладати додаткові витрати на собівартість продукції, і, відповідно, підвищувати ціни, компенсуючи таким чином додаткові витрати на персонал. Але не виключено, що деякі компанії, які фінансово не потягнуть оформлення людей до штату, і не зможуть підвищити цінники на свої товари та послуги без ризику обвалу продажів, просто звільнять частину працівників», — припускає Сергій Доротич.

«Мінфін» поспілкувався із київським ресторатором, у якого частина співробітників оформлені, як ФОП.

«Щодо закладів — із закриттям цієї схеми можуть бути серйозні проблеми. Почнемо з того, що багато іменитих кухарів принципово не хочуть оформлятися до штату, воліючи працювати саме як підприємці. Це дає їм можливість, у тому числі, працювати відразу на декілька ресторанів та виконувати індивідуальні замовлення.

Щодо інших співробітників, то платити за всіх своїх людей податки повною мірою я особисто не готовий. Тим паче, що багато ресторанів зараз і так ледве виживають, у нас один місяць із невеликим плюсом у доходах змінюється періодами «мінусів». Тому, найімовірніше, доведеться звільняти частину персоналу, а можливо, і закривати найменш рентабельні заклади", — каже ресторатор.

Але, за словами Діни Дрижакової, для бізнесу, окрім оформлення людей до штату, будуть інші варіанти.

«Наприклад, збереження співпраці з ФОП, але зміна її моделі. Це можливо, якщо фахівець фактично є незалежним виконавцем: сам організовує свою роботу, може співпрацювати з іншими замовниками, не інтегрований до штатної структури компанії та особисто відповідає за виконання завдання, та отримує оплату за конкретні послуги чи результат. У цьому випадку сама наявність одного великого клієнта не обов'язково автоматично означає факт трудових відносин, але при цьому може стати одним із чинників ризику. Тобто компаніям не варто розраховувати лише на формальну зміну трудового договору на договір про надання послуг — важливим є те, як співпраця відбувається фактично», — пояснила Дрижакова.

Ще один варіант для бізнесу, за її словами, — залучення зовнішніх підрядників, агентств або компаній, які надають комплексні послуги.

«Це може бути актуальним для бізнесу, якому потрібні не окремі працівники, а певна функція: маркетинг, IT-підтримка, бухгалтерський супровід, рекрутинг, логістика тощо. За такої моделі замовник просто купує послуги у стороннього бізнесу, а вже той самостійно організовує роботу своєї команди. Водночас створення посередницької структури лише для того, щоб формально приховати трудові відносини, не виключає всіх юридичних ризиків», — зазначила Дрижакова.

Наступний варіант для компаній — зміна організаційної структури бізнесу. Частина фірм можуть переглянути функції, які варто залишати всередині, і ті, що можна передати на аутсорсинг, змінювати структуру управління, об'єднувати команди або переходити на проєктну модель роботи.

«Організація бізнесу, таким чином, стане гнучкішою, але водночас вимагатиме чіткого оформлення договорів, відповідальності, прав на результати роботи та взаєморозрахунок», — додала Дрижакова.

А що із реальними ФОП?

Водночас, експерти, з якими поспілкувався «Мінфін», уже зараз, навіть до появи тексту нового законопроєкту, називають додаткові ризики для бізнесу та людей.

Доротич каже: якщо розпочнуться «гоніння» на модель роботи бізнесу з ФОП, то під загрозу потрапляє й співпраця із реальними фізособами-підприємцями.

«По суті, презумпції невинуватості у податковому законодавстві, коли фіскальна служба зобов'язана довести факт порушення та обґрунтувати штрафні санкції, ми не маємо. Податківці чи Держпраці можуть «виставити рахунки», а бізнес, якщо він не згоден зі звинуваченнями на свою адресу, має право звертатися до суду. Але, зрозуміло, що для компаній варіанти із судами — це клопітно та дорого. Тому багатьом простіше не працюватиме навіть із реальними ФОП, щоб їх не звинуватили в «прихованих трудових відносинах», — вважає Доротич.

У цьому випадку фізособи-підприємці ризикують просто залишитися без частини замовників.

Для самих працівників, які зараз оформлюють ФОП «з примусу», окрім перерахованих вище ризиків зниження зарплати або навіть звільнення, є ще один нюанс.

«Чомусь всі зараз обговорюють лише фінансові наслідки. Але оформлення колишніх ФОП у штат автоматично означає, що роботодавець буде зобов'язаний подавати всю інформацію про „нових співробітників“ також у ТЦК. Тобто такі працівники автоматично стають „видимими“ для військкомів, а це підвищує шанси отримати повістку, особливо якщо компанія не бронює людей», — зазначив Доротич.

Дрижакова каже, що реальні наслідки нових законодавчих змін багато в чому залежать від того, що саме та як пропишуть у новому проєкті.

«Якщо правила будуть чіткими, прогнозованими і однаково застосовуватимуться до всіх, бізнес зможе адаптуватися. Але якщо критерії залишаться розмитими, з'являться ризики як для компаній, так і для сумлінних незалежних фахівців», — підсумувала юрист.