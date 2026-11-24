Наприкінці 2027 року курс долара в Україні може становити 49−50 грн, а девальвація гривні за рік — близько 6−7%. Водночас гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) із дохідністю близько 16% можуть залишатися привабливими для інвесторів. Такий прогноз озвучив засновник інвестиційної компанії Hug's Ерік Найман під час дискусії щодо перспектив української та світової економіки.

Наприкінці 2027 року курс долара в Україні може становити 49–50 грн

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Що буде з курсом долара у 2027 році

На думку Наймана, українська економіка зможе зберегти відносну фінансову стабільність наступного року завдяки міжнародній допомозі.

Інвестор очікує, що західні партнери продовжать фінансування України, а це дозволить уникнути різких валютних коливань.

«Мій курсовий прогноз близький до прогнозів Dragon Capital та Concorde — 49−50 грн. Тобто приблизно 6−7% девальвації за рік», — зазначив Найман.

Водночас він звернув увагу на погіршення зовнішньоторговельного балансу України. За його словами, скорочення експорту та збільшення імпорту створюють додатковий тиск на гривню.

Через це експерт не очікує суттєвого зростання міжнародних резервів Національного банку до кінця 2026 року.

За базовим сценарієм Наймана, наприкінці 2027 року курс долара не перевищить 50 грн. Однак такий прогноз залежить від подальшого надходження міжнародного фінансування.

Чи вигідно купувати гривневі ОВДП

Попри очікуване послаблення гривні, Найман вважає, що державні облігації залишаються цікавим інструментом для збереження коштів.

Він навів приклад ОВДП із дохідністю 16% річних. Якщо девальвація гривні становитиме 6−7%, інвестор зможе отримати додатну дохідність навіть після перерахунку результату в долари.

За таких умов орієнтовна валютна дохідність становитиме близько 8−9% річних до врахування комісій та різниці між курсами купівлі й продажу валюти.

Водночас експерт попереджає, що ризики для української економіки поступово зростають.

Якщо війна триватиме й у 2028 році, скорочення експорту та погіршення податкових надходжень можуть посилити тиск на державні фінанси й валютний ринок.

Що прогнозують інші аналітики

Прогноз Наймана загалом відповідає очікуванням низки інвестиційних компаній.

Зокрема, аналітики ICU прогнозують курс на рівні дещо вище 49 грн за долар наприкінці 2027 року. Водночас вони очікують, що міжнародні резерви НБУ залишатимуться на рівні понад $50 млрд.

За даними «Мінфіну», у макроекономічному прогнозі Центру економічної стратегії курс долара на кінець 2027 року також оцінювався приблизно у 49 грн.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд заклав середньорічний курс 47,1 грн/$, а на кінець року — 48,3 грн/$. Ці показники є розрахунковими орієнтирами, а не гарантованим курсом.

Що відбувається зі світовими ринками

Окремо Найман звернув увагу на ситуацію навколо компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

На його думку, світовий ринок технологічних акцій проходить етап корекції після періоду завищених очікувань щодо можливостей ШІ.

Експерт вважає, що інвестори переоцінили швидкість, із якою бізнес зможе впроваджувати штучний інтелект та отримувати від нього прибутки.

Водночас він не порівнює нинішню ситуацію з обвалом технологічного сектору на початку 2000-х років. За його оцінкою, йдеться радше про поступове зниження завищених очікувань, ніж про миттєвий крах ринку.

Найман також пов'язує перспективи світових фінансових ринків із цінами на нафту та монетарною політикою Федеральної резервної системи США. На його думку, зниження нафтових котирувань до $50−60 за барель могло б створити умови для пом'якшення монетарної політики ФРС.

Це, своєю чергою, могло б підтримати фондові ринки. Водночас такий сценарій залишається експертним припущенням.