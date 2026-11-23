Зміцнення гривні, яке спостерігалося минулого тижня, може добігати кінця. Тимчасові фактори, що підтримували національну валюту, поступово вичерпуються, тоді як фундаментальні причини девальваційного тиску залишаються. На тижні 23−28 листопада 2026 року курс долара на міжбанку може повернутися до 45,20−45,60 грн, а в банках — до 45,50−46,00 грн. Про це пише фінансовій аналітик Андрій Шевчишин.

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Чому гривня може знову почати дешевшати

За оцінкою автора прогнозу, нещодавнє зміцнення гривні мало переважно технічний характер. Його забезпечили одразу кілька факторів: податковий період, дефіцит гривневої ліквідності та відсутність викупу валюти Національним банком.

Проте дія цих чинників поступово завершується.

Зокрема, після закінчення періоду сплати податків експортери можуть скоротити продаж валютної виручки. Одночасно на ринок почне повертатися гривнева ліквідність завдяки бюджетним виплатам.

Попереду грудень, на який традиційно припадає значний обсяг бюджетних видатків. Додаткову гривню в обіг можуть спрямувати й відшкодування ПДВ експортерам.

На думку автора, фундаментальні передумови для послаблення гривні нікуди не зникли. Українська економіка залишається слабкою, дефіцит зовнішньої торгівлі досяг рекордних значень, а перспективи економічного зростання залишаються складними.

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Позитивним фактором є достатність міжнародного фінансування. Однак, за цією оцінкою, зовнішня допомога насамперед дозволяє Нацбанку утримувати стабільність валютного ринку, а не створює передумови для тривалого зміцнення гривні.

Прогноз долара та євро

Автор прогнозу очікує повернення долара до вищих курсових рівнів.

Ситуація з євро складніша через його послаблення щодо долара на міжнародному ринку.

Шевчишин розглядає сценарій, за якого валютна пара EUR/USD опуститься до 1,07. У такому випадку, якщо НБУ намагатиметься утримати долар нижче 46,50 грн, розрахунковий курс євро становитиме близько 49,75 грн.

Якщо ж долар залишатиметься на рівні 46 грн, відповідний курс євро становитиме приблизно 49,22 грн.

За такого сценарію європейська валюта може перебувати в діапазоні 49,00−49,75 грн. На думку автора прогнозу, поточні рівні вже наближаються до локального мінімуму.

Він також вважає нинішні котирування привабливішими для придбання долара та євро, ніж рівні 46−47 грн за долар, які спостерігалися під час попередньої хвилі девальвації. Водночас це залишається оцінкою, а не гарантією подальшого зростання курсів.

Додатковий вплив на валютний ринок можуть мати сезонні чинники. Наприкінці листопада традиційно зростає активність покупців через «чорну п'ятницю» та «кіберпонеділок», що може підтримати попит на валюту.

Крім того, наприкінці місяця відновлюються щомісячні ліміти на купівлю безготівкової валюти населенням.

Ще одним фактором стане День подяки у США 26 листопада. Через вихідний на американських ринках та скорочений торговельний день 27 листопада ліквідність може знизитися, що створює ризики різкіших курсових коливань.

Що показує ринок

Як раніше писав «Мінфін», протягом минулого тижня гривня суттєво зміцнилася щодо долара. Серед причин — податкові платежі, активніший продаж валютної виручки експортерами та скорочення гривневої ліквідності.

Водночас підтримання курсової стабільності вимагало значних інтервенцій Нацбанку. За тиждень регулятор продав на міжбанківському ринку $1,46 млрд, а офіційний курс долара на 23 листопада становив 44,9293 грн

Прогнози учасників ринку на поточний тиждень відрізняються. Зокрема, в опублікованому «Мінфіном» огляді допускається ширший діапазон коливань безготівкового долара — 44,75−45,65 грн, а євро — 49,05−50,20 грн. Це свідчить про збереження невизначеності щодо подальшої траєкторії гривні.