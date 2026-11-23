Україна отримала від Європейського Союзу 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший транш за весь час реалізації програми. Загалом із середини 2024 року обсяг отриманого фінансування перевищив 40 млрд євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Україна отримала рекордні 8 млрд євро від ЄС: на що спрямують кошти
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Кошти надійшли до державного бюджету 20 листопада 2026 року в межах дев'ятого регулярного платежу Ukraine Facility, який Рада Європейського Союзу схвалила 16 листопада.
Із загальної суми близько 5 млрд євро надано за рахунок фінансового інструменту Ukraine Support Loan (USL), фінансування якого у 2026 році здійснюється через механізм Ukraine Facility.
За що Україна отримала фінансування
Надходження коштів стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 індикаторів Плану України (Ukraine Plan).
Зокрема, йдеться про реформи у таких сферах:
- судочинство та протидія корупції;
- боротьба з відмиванням коштів;
- розвиток фінансових ринків;
- управління державними активами;
- покращення бізнес-середовища;
- децентралізація та енергетика;
- цифрова трансформація та захист довкілля.
На що спрямують 8 млрд євро
Отримане фінансування використають для забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету, підтримки макрофінансової стабільності та безперебійної роботи державних інституцій.
Крім того, кошти сприятимуть відновленню та модернізації України, а також подальшому впровадженню реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу.
Скільки Україна вже отримала від ЄС
З урахуванням нового траншу загальна сума фінансування, отриманого Україною в межах Плану України з середини 2024 року, перевищила 40 млрд євро.
У Мінфіні зазначили, що продовжують координувати виконання зобов'язань у межах Ukraine Facility, щоб забезпечити своєчасне надходження наступних траншів фінансової допомоги ЄС.
Коментарі - 3
судочинство та протидія корупції;
боротьба з відмиванням коштів;
розвиток фінансових ринків;
управління державними активами;
Це анекдот? Міндичі з шурмами, вовами. кравченками і умєровими на цей раз точно це все покращать і відправлять себе за грати?