Україна отримала від Європейського Союзу 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший транш за весь час реалізації програми. Загалом із середини 2024 року обсяг отриманого фінансування перевищив 40 млрд євро. Про це повідомляє Міністерство фінансів України .

Це найбільший транш за весь час реалізації програми.

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Кошти надійшли до державного бюджету 20 листопада 2026 року в межах дев'ятого регулярного платежу Ukraine Facility, який Рада Європейського Союзу схвалила 16 листопада.

Із загальної суми близько 5 млрд євро надано за рахунок фінансового інструменту Ukraine Support Loan (USL), фінансування якого у 2026 році здійснюється через механізм Ukraine Facility.

За що Україна отримала фінансування

Надходження коштів стало можливим завдяки виконанню Україною понад 20 індикаторів Плану України (Ukraine Plan).

Зокрема, йдеться про реформи у таких сферах:

судочинство та протидія корупції;

боротьба з відмиванням коштів;

розвиток фінансових ринків;

управління державними активами;

покращення бізнес-середовища;

децентралізація та енергетика;

цифрова трансформація та захист довкілля.

На що спрямують 8 млрд євро

Отримане фінансування використають для забезпечення пріоритетних видатків державного бюджету, підтримки макрофінансової стабільності та безперебійної роботи державних інституцій.

Крім того, кошти сприятимуть відновленню та модернізації України, а також подальшому впровадженню реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу.

Скільки Україна вже отримала від ЄС

З урахуванням нового траншу загальна сума фінансування, отриманого Україною в межах Плану України з середини 2024 року, перевищила 40 млрд євро.

У Мінфіні зазначили, що продовжують координувати виконання зобов'язань у межах Ukraine Facility, щоб забезпечити своєчасне надходження наступних траншів фінансової допомоги ЄС.