Уже цього тижня в сесійний зал можуть винести законопроєкт, який визначає правила оподаткування криптовалюти (№ 10225-д). «Мінфін» розбирався, скільки і як сплачуватимуть податки власники крипти і які важливі для користувачів питання поки залишаються відкритими.

За глобальним індексом Chainalysis за 2026 рік, Україна входить до першої десятки серед 117 досліджених країн. З липня 2025-го по червень 2026 року обсяг української криптоекономіки сягнув $128,3 млрд — другий показник у Східній Європі. При цьому лише транскордонні надходження у стейблкоїнах за цей період сягнули $12 млрд.

Попри такі масштаби, спеціальних правилоподаткування для операцій з віртуальними активами в Україні досі немає. Дохід від продажу криптовалюти підлягає оподаткуванню за загальними правилами — 18% ПДФО та 5% військового збору. Але скільки людей на практиці декларують такі доходи й скільки податків із них отримує бюджет, невідомо.

Втім, після легалізації крипторинку ці надходження могли б бути значно більшими. Так, ще у вересні 2025 року голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев оцінив можливий приріст у 14−15 млрд грн на рік (із податків із прибутку криптобірж і доходів громадян).

Окрім податкової невизначеності, залишаються відкритими питання щодо контролю за рухом коштів. Криптовалюта фігурує в розслідуваннях НАБУ та САП як спосіб передачі неправомірної вигоди. Зокрема, за матеріалами операції «Карфаген», плату за «прикриття» шахрайських колцентрів переказували в USDT на визначені криптогаманці, і, за версією слідства, лише на один із них надійшло понад 3,75 млн USDT.

У підсумку складається парадоксальна ситуація, коли за масштабами криптоактивності Україна вже входить до світових лідерів, а правила оподаткування та нагляду досі намагаються наздогнати ринок. Законопроєкт № 10225-д покликаний розв’язати цю проблему, зробивши обов’язки користувачів зрозумілішими, а державі давши інструменти для моніторингу операцій та стягнення належних податків.

Чому розгляд законопроєкту затягнувся

В Україні вже є профільний закон «Про віртуальні активи», ухвалений ще у 2022 році. Він визначив правовий статус криптовалют, вимоги до криптокомпаній та повноваження регуляторів. Однак цей закон так і не набрав чинності, оскільки його запуск напряму прив’язали до законодавчого закріплення правил оподаткування криптовалют.

Новий законопроєкт № 10225-д має закрити це питання комплексно: він одночасно встановлює правила оподаткування і викладає закон «Про віртуальні активи» в новій редакції.

3 вересня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні, а 4 листопада 2026 року профільний комітет ВР рекомендував ухвалити його в цілому. Проте вже на фінішній прямій проти запропонованої редакції виступив Нацбанк, через що розгляд у сесійній залі довелося відкласти, а текст — повернути на доопрацювання.

Згідно з порядком денним фінансового комітету, сьогодні, 23 листопада, депутати мають переглянути своє рішення від 4 листопада. Уранці Ярослав Железняк повідомив, що всі позиції щодо законопроєкту вже погодили. Тож документ можуть винести на остаточне голосування в Раді вже цього тижня, хоча остаточного порядку денного пленарних засідань на момент його заяви ще не було.

Оскільки погоджений текст ще не оприлюднили, «Мінфін» звернувся до Данила Гетманцева, щоб уточнити, які положення збереглися після доопрацювання. Далі розберемо, що передбачає квітнева редакція законопроєкту, які зміни автори анонсували згодом і що Гетманцев уже підтвердив у коментарі «Мінфіну».

Як рахуватимуть податки

Зараз податкова вимагає сплачувати податки з усієї суми, отриманої від продажу криптовалюти. Законопроєкт № 10225-д пропонує оподатковувати лише прибуток. За оприлюдненим текстом, його визначатимуть як різницю між доходами від продажу активів за звітний рік та документально підтвердженими витратами на їх купівлю за той самий період. Платник має вести цей облік самостійно й окремо від інших доходів.

Данило Гетманцев у коментарі «Мінфіну» підтвердив, що в погодженому тексті зберегли модель, яку представили в листопаді. З прибутку фізосіб пропонують стягувати 18% ПДФО та 5% військового збору (разом 23%). Якщо людина за рік витратила на купівлю крипти 100 тис. грн, а продала її за 130 тис. грн і всі ці витрати визнають, податки рахуватимуть із 30 тис. грн прибутку. До сплати вийде 6,9 тис. грн. За чинним підходом ДПС ці 23% нарахували б на всі 130 тис. грн, тож до сплати було б 29,9 тис. грн. За запропонованими правилами людина сплатила б на 23 тис. грн менше.

Якщо за підсумками року витрати, які дозволяє врахувати проєкт, перевищать дохід від продажу, цей збиток можна буде відняти від прибутку за наступні роки. Наприклад, збиток у 20 тис. грн за один рік і прибуток у 50 тис. грн за наступний означатимуть, що податки за другий рік рахуватимуть із 30 тис. грн, якщо збиток зарахують повністю.

Фінансовий результат рахуватимуть у гривні. Витрати в іноземній валюті перераховуватимуть за курсом НБУ на дату оплати покупки, а дохід — на дату отримання грошей від продажу. Через це оподатковуваний прибуток може виникнути навіть тоді, коли ціна токена в доларах не зросла, але гривня просіла. Якщо купівля коштувала в еквіваленті 100 тис. грн, а продаж за ту саму суму в доларах приніс 120 тис. грн, різниця у 20 тис. грн потрапить до річного результату. За ставки 23% це 4,6 тис. грн податків.

У цих прикладах ми виходимо з того, що людині зарахують усю суму, яку вона витратила на купівлю. Однак за квітневою редакцією це залежатиме від того, який токен вона купила й у кого. Для деяких токенів, наприклад, має значення, чи отримала біржа дозвіл працювати за українськими правилами. Для інших активів перелік покупок, витрати на які можна буде врахувати, ще має визначити Мінфін разом із регулятором. Окремо мають встановити, які документи підтверджуватимуть витрати.

Як пояснив Гетманцев, декларацію подаватиме платник, а податкова перевірятиме її за даними від бірж.

Що означають пільгові 5% для старої криптовалюти

Для криптовалюти, придбаної до набрання законом чинності, пропонують окремий режим оподаткування. Як підтвердив Данило Гетманцев у коментарі «Мінфіну», у погодженому тексті зберегли 5% ПДФО та 5% військового збору з усієї суми продажу. Підтверджувати витрати на купівлю для цього розрахунку не потрібно, що спрощує продаж для тих, хто придбав криптовалюту багато років тому й не зберіг документів про витрати. Після засідання комітету 4 листопада Ярослав Железняк повідомив, що режим пропонують залишити до кінця 2028 року.

Однак якщо криптовалюта від моменту купівлі подорожчала несуттєво, пільговий розрахунок може обійтися дорожче. Наприклад, якщо її купили за 80 тис. грн, а продали за 100 тис. грн, за пільговим режимом до сплати вийде 10 тис. грн. За загальними правилами, якщо підтверджені витрати на купівлю зарахують повністю, 23% із 20 тис. грн прибутку становитимуть 4,6 тис. грн. Квітнева редакція законопроєкту дозволяла платнику обрати спосіб розрахунку. Чи зберегли цей вибір у погодженому тексті, Гетманцев не уточнив.

Для тих, у кого документи не збереглися, залишається питання, як засвідчити, що криптовалюту купили до набрання законом чинності. У квітневій редакції порядок підтвердження дати придбання доручали визначити регулятору. Чи залишилася ця вимога в погодженому тексті, поки невідомо. Якщо ж після продажу гроші надійдуть на банківський рахунок, банк під час фінмоніторингу може окремо попросити пояснити їхнє походження.

Які операції можуть звільнити від оподаткування

Окрім переходу на оподаткування чистого прибутку, законопроєкт пропонує ще кілька податкових пільг. Найперша з них стосується операцій «крипта на крипту». Якщо ви просто обміняєте біткоїн на ETH без жодних доплат, податків не виникне, а саму угоду взагалі не враховуватимуть під час розрахунку річного фінрезультату. Проте щойно в операції з’являється доплата грошима чи іншим майном — наприклад, ви віддали біткоїн, а натомість отримали ETH і ще 5 тис. грн — законопроєкт прирівнює такий обмін до повноцінного продажу.

Для звичайних продажів криптоактивів також передбачили пільгу з порогом в одну мінімальну зарплату. Якщо у квітневій редакції з цим лімітом порівнювали всю суму, отриману від продажів за рік, то в погодженому тексті враховуватимуть лише чистий річний прибуток — це підтвердив Данило Гетманцев у коментарі «Мінфіну». На практиці це означає, що коли ви за рік продали крипту на 50 тис. грн, а на її купівлю витратили 48 тис. грн, право на пільгу визначатимуть за 2 тис. грн прибутку. За попередньою ж редакцією податкова дивилася б на всі 50 тис. грн обороту, через що пільга б не спрацювала.

Окремо документ розмежовує сплату ПДВ, адже цей податок стосується самої операції з купівлі-продажу, а не річного заробітку інвестора. Звичайний продаж біткоїна за гривні ПДВ не обкладатиметься, хоча з прибутку від цієї угоди за потреби доведеться сплатити ПДФО та військовий збір. Водночас для токенів, які дають право отримати конкретний товар чи послугу — наприклад, місяць підписки на онлайн-сервіс — діятимуть загальні правила ПДВ. Якщо такий продаж підлягає оподаткуванню, продавець просто закладає податок у ціну токена, яку оплачує покупець, і перераховує кошти до бюджету.

Що зміниться для клієнтів криптобірж

Податкова частина — лише один складник документа. Законопроєкт також визначає, на яких умовах криптобіржі зможуть працювати в Україні, як вони мають зберігати активи клієнтів і про які операції звітуватимуть податковій. Для користувачів це має значення, зокрема, якщо біржа опиниться у фінансових труднощах.

За квітневою редакцією, платформи, які зберігають криптовалюту клієнтів, мають відокремлювати її від власних активів. Якщо така компанія збанкрутує, активи клієнтів не можна буде використати для погашення її боргів. Водночас ця норма сама по собі не гарантує відшкодування, якщо активи, наприклад, викрадуть під час зламу.

Для компаній, які обслуговують резидентів України, проєкт також передбачає реєстрацію в податковій і щорічну звітність про операції. Якщо ви торгуєте на двох біржах, кожна з них звітуватиме про операції на своєму майданчику, тоді як річний результат за обома біржами для своєї декларації ви маєте розрахувати самостійно.

Для клієнтів бірж, які користуються криптокартками, важливо, у якій валюті магазин отримує оплату. За квітневою редакцією законопроєкту напряму обмінювати криптовалюту на товари чи послуги в Україні можна буде лише у випадках, передбачених законом. Якщо під час оплати криптокарткою сервіс конвертує крипту в гривні, для магазину це звичайна оплата в гривнях, а для користувача — продаж криптовалюти, який за законопроєктом потрібно буде врахувати під час розрахунку річного прибутку.

Якщо ви хочете вивести гроші з біржі на рахунок в українському банку, можливість переказу залежатиме від конкретної платформи, правил НБУ та перевірки операції банком. Навіть після того, як ви задекларували дохід від продажу криптовалюти й сплатили податок, банк може попросити документи, що підтверджують походження грошей.

Хто регулюватиме крипторинок і від чого залежить вибір бірж

Під час підготовки законопроєкту № 10225-д до другого читання Нацбанк і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розійшлися в тому, як допускати на український ринок криптобіржі та іноземні токени. За моделлю, яку фінансовий комітет підтримав 4 листопада, НКЦПФР мала стати основним регулятором ринку, а НБУ — відповідати за токени електронних грошей і валютний нагляд. Нацбанк виступив проти цієї редакції через умови допуску іноземних активів і повноваження комісії визначати кількість бірж.

Щодо іноземних токенів НБУ наполягав на праві оцінювати їхні ризики й за потреби обмежувати обіг в Україні. Нацбанк пояснював, що за спрощеною процедурою на ринок могли б потрапити токени, які фактично виконують функції електронних грошей, хоча в країні випуску за ними немає відповідного нагляду. За таких умов до іноземних активів могли б застосовуватися м’якші вимоги, ніж до аналогічних українських.

У питанні допуску бірж НБУ спочатку пропонував дозволити працювати всім операторам, які відповідають вимогам, а згодом погодився на компроміс — на першому етапі відібрати за конкурсом три компанії. Однак редакція від 4 листопада, за оцінкою Нацбанку, залишала рішення про кількість майданчиків на перші п’ять років на розсуд НКЦПФР. НБУ вбачав у цьому ризик обмеження конкуренції.

Розподіл повноважень має значення і для євроінтеграції. У звіті від 4 листопада Єврокомісія зазначила, що Україні потрібно посилити регулювання криптоактивів і нагляд за постачальниками криптопослуг. Після заяви Нацбанку посли G7 взяли до відома його зауваження й наголосили на важливості фінансової стабільності, прозорості та незалежності центробанку.

Під час доопрацювання взяли за основу позицію, яку відстоював Нацбанк. Після того як 23 листопада фінансовий комітет переглянув своє попереднє рішення, його голова Данило Гетманцев сказав «Мінфіну», що обидва спірні питання вирішили «на користь НБУ». Як саме цю домовленість закріпили в законопроєкті — скільки бірж зможуть працювати на ринку та за яких умов Нацбанк зможе обмежувати обіг іноземних токенів — покаже погоджений текст.

Поки ж нові правила не набрали чинності, власникам криптовалют варто зберігати документи, за якими можна відновити історію операцій. Якщо ви торгуєте на кількох біржах, завантажте звіти з кожної. Для давніх покупок збережіть також банківські виписки й підтвердження угод. Які саме документи прийматиме податкова, ще мають визначити, але зібрати їх простіше, поки до них є доступ.

Матеріал підготовлено за інформацією, доступною станом на 23 листопада 2026 року.