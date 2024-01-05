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5 січня 2024, 13:55

Компанія Фрідмана подала в суд на Україну через націоналізацію Сенс Банку: вимагають $1 млрд

Компанія російського мільярдера Михайла Фрідмана ABH Holdings S.A., яка була номінальним власником «Сенс Банку», подала позов до України та вимагає компенсацію за примусову націоналізацію фінустанови в розмірі 1 мільярд доларів. Про це йдеться в заяві компанії.

Компанія російського мільярдера Михайла Фрідмана ABH Holdings S.

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Компанія подала позов до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних суперечок (ICSID), провідного світового органу з вирішення спорів між інвесторами та державою під егідою Світового банку у Вашингтоні.

«Заявлена сума становить понад один мільярд доларів США. Правовою підставою позову є Договір між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом та Урядом України про взаємне сприяння та захист інвестицій», — пояснили в ABHH.

Компанія Фрідмана заявляє про свавільні та дискримінаційні кроки України проти ексакціонерів банку, а також про «кампанію „чорного піару“ України» та розгляне можливість подання цих фактів до міжнародного арбітражу.

Нагадаємо, що Україна стала власником 100% акцій «Сенс Банку» (колишній «Альфа Банк Україна») 21 липня 2023 року. Михайло Фрідман та його бізнес-партнери від початку вторгнення росії перебувають під міжнародними санкціями.

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Джерело: Мінфін
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