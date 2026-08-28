НБУ офіційно повідомив свою позицію стосовно справи Сенс Банку

► Читайте сторінку «Мінфіна» у Фейсбуці: головні фінансові новини

НБУ підтримує дії незалежних антикорупційних органів і зацікавлений у повному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. Регулятор наголошує: необхідною умовою цього є максимальна відкритість сторін у межах закону та без шкоди для досудового розслідування.

Що показав звіт про нагляд за банком

Повноваження у сфері ліцензування, нагляду та фінансового моніторингу реалізує Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків — колегіальний орган НБУ, який діє в межах повноважень, делегованих йому Правлінням згідно із законом. Заслухавши детальний звіт Комітету, Правління підтвердило: наявні матеріали свідчать, що НБУ послідовно здійснював наглядові та регуляторні заходи й реагував на нові обставини, які оприлюднювали правоохоронні органи.

Обсяг наглядової роботи за цей період:

з кінця 2022 до 2026 року Комітет ухвалив понад 100 рішень щодо Сенс Банку;

за результатами наглядових дій надіслано 21 повідомлення правоохоронним органам, ДПС та Держфінмоніторингу;

проведено три інспекційні перевірки дотримання банківського законодавства;

проведено шість перевірок у сфері фінансового моніторингу;

проведено три перевірки щодо дотримання санкційного і валютного законодавства.

Під час перевірки, завершеної у квітні 2025 року, НБУ виявив значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів банку й поінформував про це правоохоронні органи. Аналіз цих матеріалів триває, а Міністерство юстиції також використовує їх для підготовки позиції України в міжнародному арбітражі — справі, яку ініціювали колишні підсанкційні власники банку.

Читайте також: НБУ перевірить Сенс Банк на можливе втручання в систему під час внесення застави за Галущенка

Що НБУ вимагає від уряду

НБУ повідомив, що ініціюватиме розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності. Від уряду, як головного акціонера банку, регулятор очікує невідкладного доформування наглядової ради Сенс Банку та відсторонення чи іншого усунення від роботи працівників, які фігурують в оприлюдненій НАБУ інформації.

НБУ заявив про відкритість до парламентського контролю, предметної критики та перевірки власних дій.

Водночас регулятор наголосив: рішення НБУ не можуть бути реакцією на політичний тиск чи непідтверджені персональні звинувачення, а мають ґрунтуватися виключно на перевірених фактах і законодавчій логіці. Публічні натяки на можливість одноосібного впливу та спроби персоналізувати відповідальність за дії щодо Сенс Банку, за словами НБУ, спростували всі члени Комітету.

Додатково