Правління Національного банку розглянуло звіт Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків щодо наглядових дій регулятора стосовно Сенс Банку в період 2022−2026 років і оприлюднило офіційну позицію.
НБУ офіційно повідомив свою позицію стосовно справи Сенс Банку
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НБУ підтримує дії незалежних антикорупційних органів і зацікавлений у повному й неупередженому встановленні всіх обставин справи. Регулятор наголошує: необхідною умовою цього є максимальна відкритість сторін у межах закону та без шкоди для досудового розслідування.
Що показав звіт про нагляд за банком
Повноваження у сфері ліцензування, нагляду та фінансового моніторингу реалізує Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків — колегіальний орган НБУ, який діє в межах повноважень, делегованих йому Правлінням згідно із законом. Заслухавши детальний звіт Комітету, Правління підтвердило: наявні матеріали свідчать, що НБУ послідовно здійснював наглядові та регуляторні заходи й реагував на нові обставини, які оприлюднювали правоохоронні органи.
Обсяг наглядової роботи за цей період:
- з кінця 2022 до 2026 року Комітет ухвалив понад 100 рішень щодо Сенс Банку;
- за результатами наглядових дій надіслано 21 повідомлення правоохоронним органам, ДПС та Держфінмоніторингу;
- проведено три інспекційні перевірки дотримання банківського законодавства;
- проведено шість перевірок у сфері фінансового моніторингу;
- проведено три перевірки щодо дотримання санкційного і валютного законодавства.
Під час перевірки, завершеної у квітні 2025 року, НБУ виявив значний масив раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів банку й поінформував про це правоохоронні органи. Аналіз цих матеріалів триває, а Міністерство юстиції також використовує їх для підготовки позиції України в міжнародному арбітражі — справі, яку ініціювали колишні підсанкційні власники банку.
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Що НБУ вимагає від уряду
НБУ повідомив, що ініціюватиме розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності. Від уряду, як головного акціонера банку, регулятор очікує невідкладного доформування наглядової ради Сенс Банку та відсторонення чи іншого усунення від роботи працівників, які фігурують в оприлюдненій НАБУ інформації.
НБУ заявив про відкритість до парламентського контролю, предметної критики та перевірки власних дій.
Водночас регулятор наголосив: рішення НБУ не можуть бути реакцією на політичний тиск чи непідтверджені персональні звинувачення, а мають ґрунтуватися виключно на перевірених фактах і законодавчій логіці. Публічні натяки на можливість одноосібного впливу та спроби персоналізувати відповідальність за дії щодо Сенс Банку, за словами НБУ, спростували всі члени Комітету.
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Як повідомляє депутатка
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