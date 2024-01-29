Мін'юст України спростував подання позову за націоналізацію Сенс Банку та розповів про зміст запиту ексвласників

Колишній акціонер українського Сенс Банку, компанія ABH Holdings SA з Люксембургу, доки не подала позов проти України за націоналізацію банку, вона зареєструвала лише запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Про це у відповідь на запит «Мінфіну» повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

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«Звертаємо увагу, що на даний час було подано та зареєстровано саме запит на арбітраж, а не позов, який буде поданий пізніше відповідно до процесуального графіку та правил 30 Арбітражних правил», — підкреслила Мудра.

Це ж підтверджується інформацією в їхньому реєстрі ICSID.

Матеріали справи там поки що не публікуються, але повідомляється, що 11 січня 2024-го генеральний секретар організації зареєстрував заяву про порушення арбітражного розгляду, а офіційними позивачами виступили двоє громадян Великобританії — Олександр Єн та Байджу Васані.

Ірина Мудра розповіла «Мінфіну», що запит на арбітраж ABH Holdings SA містить 119 пунктів, з яких ключовий — 117-тий. Вимоги позивача зводяться до наступного:

Визнати, що Україна порушила Угоду з інвестицій позивача.

Компенсувати позивачу всі збитки та збитки, які він зазнав, що може бути визначено кількісно в ході цього провадження. Проте очікується, що така компенсація становитиме щонайменше 1 мільярд доларів.

Компенсувати всі витрати, пов'язані із цим виробництвом, у тому числі витрати на адвокатів.

Присудити нарахування складних відсотків на суму компенсації, які нараховуватимуться за період до та після винесення арбітражного рішення до дати його повного та остаточного виконання Україною.

Застосування інших засобів правового захисту, які склад арбітражного трибуналу може вважати доречними за цих обставин.

«Звертаємо увагу, що у пункті 108 запиту на арбітраж позивач зазначає, що, на його думку, розмір завданих йому збитків становить не менше 1 мільярда доларів і стверджує, що має „право на повне відшкодування збитків та збитки, які він зазнав, включаючи повну компенсацію за втрачену вигоду, заподіяну його інвестиціям, а також повне відшкодування будь-яких збитків, які можуть бути заявлені третіми особами проти ABH Holdings SA“, прямо чи опосередковано пов'язані із заявленою ним нібито експропріацією Сенс Банку. Крім того, він вимагає відшкодування моральної шкоди в будь-якому розмірі кількісної оцінки», — пояснила нам Мудра.

Чого немає у запиті ABH Holdings SA — це вимоги щодо повернення українського банку до їхньої власності.

Нагадаємо, що націоналізація Сенс Банку відбулася 21 липня 2023 року. А 4 січня 2024 року компанія ABH Holdings SA (ABHH), контрольована російськими ексвласниками української Альфи, заявила про подачу проти України 29 грудня 2023-го «запиту на арбітаж та позовної заяви» (цитата) до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

Вимагають від України відшкодування щонайменше $1 млрд, наполягаючи на порушенні договору між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.