Колишній акціонер українського Сенс Банку, компанія ABH Holdings SA з Люксембургу, доки не подала позов проти України за націоналізацію банку, вона зареєструвала лише запит на арбітраж до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID). Про це у відповідь на запит «Мінфіну» повідомила заступник міністра юстиції Ірина Мудра.
Мін'юст України спростував подання позову за націоналізацію Сенс Банку та розповів про зміст запиту ексвласників
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«Звертаємо увагу, що на даний час було подано та зареєстровано саме запит на арбітраж, а не позов, який буде поданий пізніше відповідно до процесуального графіку та правил 30 Арбітражних правил», — підкреслила Мудра.
Це ж підтверджується інформацією в їхньому реєстрі ICSID.
Матеріали справи там поки що не публікуються, але повідомляється, що 11 січня 2024-го генеральний секретар організації зареєстрував заяву про порушення арбітражного розгляду, а офіційними позивачами виступили двоє громадян Великобританії — Олександр Єн та Байджу Васані.
Ірина Мудра розповіла «Мінфіну», що запит на арбітраж ABH Holdings SA містить 119 пунктів, з яких ключовий — 117-тий. Вимоги позивача зводяться до наступного:
- Визнати, що Україна порушила Угоду з інвестицій позивача.
- Компенсувати позивачу всі збитки та збитки, які він зазнав, що може бути визначено кількісно в ході цього провадження. Проте очікується, що така компенсація становитиме щонайменше 1 мільярд доларів.
- Компенсувати всі витрати, пов'язані із цим виробництвом, у тому числі витрати на адвокатів.
- Присудити нарахування складних відсотків на суму компенсації, які нараховуватимуться за період до та після винесення арбітражного рішення до дати його повного та остаточного виконання Україною.
- Застосування інших засобів правового захисту, які склад арбітражного трибуналу може вважати доречними за цих обставин.
«Звертаємо увагу, що у пункті 108 запиту на арбітраж позивач зазначає, що, на його думку, розмір завданих йому збитків становить не менше 1 мільярда доларів і стверджує, що має „право на повне відшкодування збитків та збитки, які він зазнав, включаючи повну компенсацію за втрачену вигоду, заподіяну його інвестиціям, а також повне відшкодування будь-яких збитків, які можуть бути заявлені третіми особами проти ABH Holdings SA“, прямо чи опосередковано пов'язані із заявленою ним нібито експропріацією Сенс Банку. Крім того, він вимагає відшкодування моральної шкоди в будь-якому розмірі кількісної оцінки», — пояснила нам Мудра.
Чого немає у запиті ABH Holdings SA — це вимоги щодо повернення українського банку до їхньої власності.
Нагадаємо, що націоналізація Сенс Банку відбулася 21 липня 2023 року. А 4 січня 2024 року компанія ABH Holdings SA (ABHH), контрольована російськими ексвласниками української Альфи, заявила про подачу проти України 29 грудня 2023-го «запиту на арбітаж та позовної заяви» (цитата) до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).
Вимагають від України відшкодування щонайменше $1 млрд, наполягаючи на порушенні договору між Бельгійсько-Люксембурзьким економічним союзом та урядом України про взаємне залучення та захист інвестицій.
Коментарі - 3
русня «вимагає відшкодування моральної шкоди» від України?
Битий небитого везе
подсанкционных владельцев бывшего Альфа-банка,
а от местных шестёрок, двух граждан Великобритании,
которые даже не являлись акционерами Сенс-банка…
помойку и выплатить тот же миллиард баксов исключительно
гражданам Украины через ФГВФЛ, которые были клиентами банка.
Через пару лет судебных тяжб миллиард баксов и миллионные
судебные издержки уйдут российским олигархам в качестве компенсации…
А вот смогут за такие же или даже большие деньги продать
иностранным инвесторам сегодняшний Сенс-банк — пока никому не известно.