Гроші від продажу квартири, зарплата моряка, перекази з Wise чи задекларована на митниці готівка — будь-яке значне надходження може викликати запитання у болгарського банку. Сам факт переказу між вашими ж рахунками більше не є достатнім доказом легальності коштів. «Мінфін» розібрався, які документи вимагають європейські фінустанови від українців та як підготуватися до фінансового моніторингу, щоб уникнути затримок платежів.

За дев'ять місяців 2026 року чистий прибуток платоспроможних українських банків скоротився на 33,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 79,7 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування зріс на 4,5%. Причиною такої різниці стало застосування підвищеної ставки податку на прибуток у розмірі 50%. Про це повідомляє Національний банк України.

Група компаній NOVA, до якої входять «Нова пошта» та NovaPay, завершила угоду з придбання АТ «БТА Банк». Тепер компанія розпочинає інтеграцію банку з платіжним сервісом NovaPay та підготовку до роботи під новим брендом — NovaBank. Про це повідомила пресслужба групи.

Міжнародні банки почали публікувати прогнози щодо валют на 2027 рік. Як пише Bloomberg, Goldman Sachs та ING очікують, що в Азії краще за інших виглядатимуть валюти країн-експортерів технологій, передусім корейська вона та тайванський долар. Їх підтримають інвестиції в штучний інтелект (ШІ) і послаблення долара.

Міжнародний валютний фонд переглянув оцінки економічної динаміки України на 2026 та 2027 роки. Замість зростання ВВП на 1% цього року та на 3,5% наступного Фонд тепер очікує скорочення економіки на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027 році.