Топ-5 новин за вівторок: прибуток банків впав на третину, МВФ прогнозує спад економіки, валюти Азії можуть обігнати долар
Кеш, Wise і продаж квартири: як пройти фінмон у Болгарії
Гроші від продажу квартири, зарплата моряка, перекази з Wise чи задекларована на митниці готівка — будь-яке значне надходження може викликати запитання у болгарського банку. Сам факт переказу між вашими ж рахунками більше не є достатнім доказом легальності коштів. «Мінфін» розібрався, які документи вимагають європейські фінустанови від українців та як підготуватися до фінансового моніторингу, щоб уникнути затримок платежів.
Чистий прибуток банків впав на третину: НБУ попередив про ризики для кредитування
За дев'ять місяців 2026 року чистий прибуток платоспроможних українських банків скоротився на 33,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 79,7 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування зріс на 4,5%. Причиною такої різниці стало застосування підвищеної ставки податку на прибуток у розмірі 50%. Про це повідомляє Національний банк України.
NovaBank замість БТА Банку: група NOVA завершила купівлю фінустанови
Група компаній NOVA, до якої входять «Нова пошта» та NovaPay, завершила угоду з придбання АТ «БТА Банк». Тепер компанія розпочинає інтеграцію банку з платіжним сервісом NovaPay та підготовку до роботи під новим брендом — NovaBank. Про це повідомила пресслужба групи.
Світові банки назвали валюти, які можуть обігнати долар у 2027 році
Міжнародні банки почали публікувати прогнози щодо валют на 2027 рік. Як пише Bloomberg, Goldman Sachs та ING очікують, що в Азії краще за інших виглядатимуть валюти країн-експортерів технологій, передусім корейська вона та тайванський долар. Їх підтримають інвестиції в штучний інтелект (ШІ) і послаблення долара.
МВФ прогнозує спад економіки України у 2027 році: як це вплине на бюджет і фінанси країни
Міжнародний валютний фонд переглянув оцінки економічної динаміки України на 2026 та 2027 роки. Замість зростання ВВП на 1% цього року та на 3,5% наступного Фонд тепер очікує скорочення економіки на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027 році.
Коментарі