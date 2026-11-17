Міжнародний валютний фонд переглянув оцінки економічної динаміки України на 2026 та 2027 роки. Замість зростання ВВП на 1% цього року та на 3,5% наступного Фонд тепер очікує скорочення економіки на 0,5% у 2026 році та ще на 1% у 2027 році.

Економіка України може скорочуватися другий рік поспіль. Водночас, за оцінкою міністра фінансів Сергія Марченка, ситуація з фінансуванням нині більш оптимістична, ніж кілька місяців тому. Фото: facebook.com/minfin.gov.ua

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МВФ пов'язує перегляд прогнозу насамперед із погіршенням безпекової ситуації. У Фонді виходять із того, що війна триватиме весь 2027 рік, а російські обстріли й надалі обмежуватимуть роботу українських підприємств. Під ударами опиняються енергетика, виробництво та інфраструктура, від якої залежить робота економіки.

Наслідки можна побачити у статистиці. За даними Держстату, у липні-вересні 2026 року український ВВП зменшився на 0,7%, якщо порівнювати з тим самим періодом торік. У другому кварталі економіка показувала зростання на 0,4%, однак у першому скоротилася на 0,6%.

Схожі зміни і в прогнозах Національного банку. Наприкінці жовтня НБУ переглянув оцінку на 2026 рік: замість очікуваного раніше зростання ВВП на 1,8% тепер допускає його скорочення на 0,4%. Прогноз на 2027 рік також знизили. Якщо раніше регулятор розраховував на зростання економіки на 2,8%, то тепер очікує лише 0,4%.

Втім, оцінки МВФ виявилися ще песимістичнішими за прогнози українського регулятора.

Як новий прогноз вплине на бюджет-2027

Погіршення економічних очікувань змушує уряд переглянути макропрогноз, який використовує для підготовки державного бюджету. Йдеться про показники економічного зростання, на основі яких розраховують майбутні доходи та інші параметри головного фінансового документа країни.

За попередніми розрахунками Кабміну, прогноз зростання ВВП на 2026 рік планували знизити з 1,6% до 0,1%. На 2027 рік очікування мали погіршити з 1,3% до 0,4%.

Розгляд відповідної постанови уряду відклали. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Кабмін повернеться до цього питання найближчим часом.

При цьому він не очікує, що перегляд макропоказників суттєво змінить проєкт бюджету на 2027 рік, який уряд готує до другого читання у Верховній Раді.

«Ми не передбачаємо суттєвого перегляду. Це не суттєво вплине на бюджет. На деякі показники впливає, але несуттєво», — сказав Марченко журналістам.

Уряд планує скоригувати економічні очікування, але поки не бачить потреби серйозно переробляти бюджетні розрахунки.

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Скільки грошей знадобиться Україні у 2027 році

Окрема проблема, на яку звертає увагу МВФ, — потреба України у зовнішньому фінансуванні. За оцінками Фонду, у 2027 році країні додатково знадобиться $32−34 млрд. Ще $17 млрд Україна потребуватиме у 2028 році.

Ці кошти необхідні для покриття фінансових потреб держави в умовах тривалої війни та слабшої економічної активності.

МВФ радить уряду обережно підходити до планування бюджету. Серед основних можливостей збільшення доходів Фонд називає боротьбу з тіньовою економікою, зокрема, реформування спрощеної системи оподаткування.

Також МВФ рекомендує не збільшувати невоєнні видатки без чіткого розуміння їхньої ефективності. Пенсійна реформа, за позицією Фонду, не повинна призводити до зростання бюджетного дефіциту.

Окрему увагу приділено енергетичному сектору. Перед лібералізацією ринку електроенергії та реформуванням механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) держава має запровадити адресну допомогу вразливим домогосподарствам.

Чи вистачає державі грошей на поточні платежі

Попри погіршення економічних прогнозів, у Міністерстві фінансів запевняють, що безпосередніх проблем із проведенням державних платежів зараз немає.

За словами Сергія Марченка, коштів на Єдиному казначейському рахунку достатньо для всіх виплат. Держава також повністю відшкодовує бізнесу податок на додану вартість, а непроплачених платіжних доручень наразі немає.

Міністр нагадав, що в жовтні ситуація була складнішою. Через недостатнє надходження міжнародної допомоги Казначейство не могло вчасно проводити всі платежі. Зараз фінансування від партнерів поліпшило ситуацію.

Марченко назвав міжнародну підтримку разом із податковими надходженнями основою фінансової стабільності України. За його словами, навіть за складних економічних умов країна зможе забезпечувати необхідні виплати у 2026 та 2027 роках.

Однак проблеми бізнесу безпосередньо впливають на можливості держави наповнювати бюджет. Російські атаки на енергетичну, логістичну та виробничу інфраструктуру призводять до закриття підприємств, руйнування складів, втрати продукції та ускладнення перевезень. Усе це позначається на податкових надходженнях.

Яких реформ очікує МВФ і що планує уряд

Фонд наголошує, що для підтримки державних фінансів Україні потрібно продовжувати структурні реформи. Йдеться не лише про пошук додаткових доходів, а й про зміни в податковій системі та управлінні державними видатками.

Марченко також визнає необхідність прискорити реформаторську роботу. Серед уже ухвалених рішень він назвав законодавчі зміни щодо оподаткування цифрових платформ і посилок, а також спрощення адміністрування ПДВ.

Наступним важливим кроком міністр назвав приєднання України до SEPA — Єдиної зони платежів у євро. Це має спростити та здешевити перекази для громадян і бізнесу, а також полегшити розрахунки з європейськими партнерами.

Ще одне питання, яке потребуватиме переговорів із бізнесом, — розширення кола підприємців, зобов'язаних реєструватися платниками ПДВ. Марченко визнав, що ця тема залишається чутливою для підприємців, але розраховує знайти компроміс.

За даними МВФ, виконання Україною умов програми співпраці покращилося порівняно з першим переглядом. За попередньою оцінкою Фонду, станом на кінець вересня країна виконала всі кількісні критерії ефективності. Із шести структурних маяків, які потрібно було виконати до кінця жовтня, два виконали вчасно, ще два — із затримкою. Робота над рештою двох триває.

Для України це важливо не лише з погляду продовження реформ, а й через потребу зберігати підтримку міжнародних партнерів. За умов, коли МВФ прогнозує скорочення економіки, а потреба у зовнішньому фінансуванні залишається значною, стабільність державних фінансів і надалі залежатиме від міжнародної допомоги та здатності уряду виконувати взяті зобов'язання.

Україна залишається найбільшим боржником МВФ у Європі

За обсягом непогашених кредитів МВФ Україна посідає перше місце в Європі та друге у світі. За даними Фонду, станом на 30 вересня 2026 року борг країни становив 10,69 млрд спеціальних прав запозичення (СПЗ), або близько 8,68% усіх непогашених кредитів Фонду. Більше заборгувала лише Аргентина — 41,97 млрд СПЗ.

До п'ятірки найбільших позичальників також увійшли Пакистан (7,99 млрд СПЗ), Єгипет (7,86 млрд СПЗ) та Еквадор (7,08 млрд СПЗ). За вересень борг України скоротився приблизно на 185,4 млн СПЗ порівняно з показником на кінець серпня.

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