За дев'ять місяців 2026 року чистий прибуток платоспроможних українських банків скоротився на 33,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 79,7 млрд грн. Водночас прибуток до оподаткування зріс на 4,5%. Причиною такої різниці стало застосування підвищеної ставки податку на прибуток у розмірі 50%. Про це повідомляє Національний банк України.

За дев'ять місяців 2026 року чистий прибуток платоспроможних українських банків скоротився на 33,3%

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Попри зменшення чистого прибутку, банківський сектор залишається прибутковим. Однак у НБУ попереджають: збереження високого податкового навантаження обмежує можливості банків нарощувати капітал, необхідний для розширення кредитування.

На чому заробляють банки

За даними регулятора, прибутковість банків підтримують висока чиста процентна маржа та збільшення обсягів кредитування.

За січень — вересень 2026 року чиста процентна маржа становила 7,8%, а в третьому кварталі досягла 8%.

Водночас структура процентних доходів банків поступово змінюється.

У вересні частка доходів від кредитів зросла до 50,9% загальних процентних доходів. Натомість частка надходжень від високоякісних ліквідних активів скоротилася.

Це свідчить про зростання ролі кредитування у формуванні банківських доходів.

Проте на рентабельність впливає необхідність формувати резерви під можливі кредитні збитки. Такі відрахування зменшують фінансовий результат, особливо в умовах високих воєнних ризиків.

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Чому НБУ попереджає про уповільнення кредитування

У Нацбанку наголошують, що отриманий прибуток є важливим джерелом зміцнення банківського капіталу.

Чим більше капіталу накопичують банки, тим ширші їхні можливості кредитувати підприємства та населення з дотриманням нормативів достатності капіталу.

Однак підвищена ставка податку на прибуток зменшує суму коштів, які банки можуть залишити для розвитку.

За оцінкою НБУ, нинішньої рентабельності капіталу багатьом банкам буде недостатньо, щоб підтримувати поточні темпи збільшення кредитних портфелів.

Навіть якщо рентабельність залишиться на нинішньому рівні, можливості зростання банків можуть обмежитися 15−20% на рік, зазначають у Нацбанку.

Водночас регулятор наголошує, що наявного запасу капіталу достатньо для підтримання стабільності банківської системи навіть у разі посилення воєнних ризиків або погіршення економічних умов.

Тобто наразі йдеться не про загрозу стійкості банків, а насамперед про можливе обмеження темпів їхнього розвитку та кредитування економіки.

Скільки банки заробили торік

За підсумками 2025 року українські банки отримали 126,5 млрд грн чистого прибутку.

Нарахований податок на прибуток за цей період становив 84,8 млрд грн.

У 2026 році для банків знову діє підвищена ставка податку на прибуток — 50% замість 25%, які застосовувалися у 2025 році.

Крім того, протягом 2026 року банки не можуть зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років.

Що буде з податками у 2027 році

Як раніше повідомляв «Мінфін», 11 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік.

Документ також зберігає заборону враховувати збитки попередніх років при визначенні оподатковуваного прибутку. Рішення підтримали 303 народні депутати.

Станом на 16 листопада законопроєкт перебуває на підписі Президента, тому відповідні зміни ще мають пройти завершальну процедуру набрання чинності.

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Як раніше писав «Мінфін», голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев оцінював можливі додаткові надходження від продовження ставки 50% приблизно у 38 млрд грн у 2027 році. Водночас НБУ та представники банківського сектору попереджають, що довгострокове збереження високого оподаткування може обмежити нарощування банківського капіталу.

Таким чином, підвищений податок дозволяє державі отримувати додаткові бюджетні надходження, але водночас зменшує частину прибутку, яку банки можуть спрямувати на розширення кредитування бізнесу та населення.