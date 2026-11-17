За дев'ять місяців 2026 року українці здійснили безготівкових операцій із платіжними картками на 4 трлн грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року їхня загальна сума збільшилася на 16,6%, а кількість — на 7,5%. Найбільше операцій припадало на розрахунки в магазинах і закладах сфери послуг, тоді як за сумою помітну частку становили перекази між картками.

Такі дані оприлюднив Національний банк України, проаналізувавши використання платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, в Україні та за кордоном.

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Загалом за січень — вересень українці здійснили 7 539,0 млн операцій із платіжними картками на 5 983,5 млрд грн. Із них 7 241,8 млн були безготівковими, а їхня сума становила 4 017,8 млрд грн. Решта припала на отримання готівки.

Безготівкові операції забезпечили 96,1% загальної кількості транзакцій із картками та 67,1% їхньої суми. Для порівняння: за дев'ять місяців 2025 року ці показники становили відповідно 95,4% та 65,4%.

На що українці найчастіше витрачають гроші з карток

Найбільше безготівкових операцій припадало на розрахунки в торговельних та сервісних мережах. За дев'ять місяців здійснили 5 497,0 млн таких операцій на загальну суму 2 147,9 млрд грн. Це 75,9% усіх безготівкових операцій за кількістю та 53,5% за сумою.

Друга за обсягом категорія за сумою — перекази з картки на картку. На них припало 993,4 млрд грн, або 24,7% загального обсягу безготівкових операцій. Водночас за кількістю таких транзакцій значно менше: 492,5 млн, або 6,8%.

Оплата товарів і послуг в інтернеті забезпечила 669,7 млрд грн, що відповідає 16,7% загальної суми безготівкових операцій. За кількістю ця категорія посіла друге місце — 981,8 млн транзакцій, або 13,6%.

Ще 90,2 млрд грн припало на перекази з карток на банківські рахунки, а 116,6 млрд грн — на інші операції.

Де найбільша середня сума однієї операції

Розмір операцій помітно відрізняється залежно від їхнього виду. Найбільша середня сума — у переказах із картки на банківський рахунок: 3 513 грн. До цієї категорії, зокрема, належать погашення кредитів і поповнення депозитів із використанням картки.

Для переказів з картки на картку середня сума становила 2 017 грн. В інтернет-магазинах та під час оплати товарів і послуг онлайн — 682 грн, а під час розрахунків через платіжні термінали — 391 грн.

Для інших операцій, зокрема платежів через пристрої самообслуговування та операцій типу «квазікеш», цей показник становив 476 грн.

Як українці користувалися картками за кордоном

Окремо регулятор аналізує операції з фізичною присутністю держателя картки в місці здійснення операції — тобто розрахунки та зняття готівки без урахування інтернет-платежів.

В Україні за дев'ять місяців 2026 року через платіжні термінали провели 5 225,7 млн операцій на 1 904,2 млрд грн. Для порівняння: за аналогічний період 2025 року їх було 4 751,8 млн на 1 516,5 млрд грн.

Водночас готівки з українських карток зняли на 1 918,6 млрд грн проти 1 755,3 млрд грн торік. Однак кількість таких операцій скоротилася: 292,3 млн проти 318,2 млн.

За кордоном власники українських карток здійснили операції із фізичною присутністю на загальну суму 290,8 млрд грн. Їхня кількість становила 276,2 млн.

Основна частина закордонних операцій припала на розрахунки через платіжні термінали: 243,7 млрд грн і 271,3 млн транзакцій. Роком раніше відповідні показники становили 213,9 млрд грн та 270,2 млн операцій.

Натомість обсяги зняття готівки за кордоном дещо скоротилися. За січень — вересень 2026 року українці зняли 47,1 млрд грн проти 48,1 млрд грн торік. Кількість таких операцій зменшилася з 5,5 млн до 4,9 млн.

За даними НБУ, закордонні розрахунки через термінали становили 11,3% загальної суми таких операцій, а за кількістю — 4,9%. Для зняття готівки відповідні частки були значно меншими: 2,4% за сумою та 1,6% за кількістю.

Платіжна інфраструктура продовжує розширюватися

За три квартали 2026 року кількість активних POS-терміналів у торговельних та сервісних мережах збільшилася на 5,2% — до 587,8 тис. У звіті НБУ вказано, що пунктів продажу товарів і надання послуг, які приймають платіжні картки, побільшало на 18,4% — до 727,2 тис.

Зростає і загальна кількість карток: на кінець вересня їх було 154,5 млн. Це на 3,9% більше, ніж у січні 2026 року.

Ще одна характерна тенденція — майже повний перехід на безконтактну оплату в торговельній мережі. За даними Нацбанку, майже 99% безготівкових операцій у цій мережі як за кількістю, так і за сумою здійснювалися з використанням безконтактної технології та NFC.