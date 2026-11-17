Гроші від продажу квартири, зарплата моряка, перекази з Wise чи задекларована на митниці готівка — будь-яке значне надходження може викликати запитання у болгарського банку. Сам факт переказу між вашими ж рахунками більше не є достатнім доказом легальності коштів. «Мінфін» розібрався, які документи вимагають європейські фінустанови від українців та як підготуватися до фінансового моніторингу, щоб уникнути затримок платежів.

Чому болгарський банк запитує про походження грошей

Болгарські банки зобов'язані перевіряти походження коштів, відповідно до законодавства про протидію відмиванню грошей. Це стандартна процедура фінансового моніторингу, яка стосується всіх клієнтів, незалежно від громадянства.

Банк може запитати документи не лише під час відкриття рахунку, а й пізніше, навіть якщо людина користується його послугами декілька років. Значення мають сума та характер операції, джерело надходження коштів і те, наскільки вона відповідає звичайній фінансовій активності клієнта.

Чи існує сума, до якої банк нічого не перевіряє?

Універсальної суми, нижче якої банк гарантовано не поставить запитань, немає. Навіть відносно невеликий переказ може потребувати пояснення, якщо його характер або обставини викликають додаткові запитання.

Сам запит документів не означає, що клієнта підозрюють у порушенні закону.

Для українців, зокрема, тих, хто перебуває в Болгарії під тимчасовим захистом, діють ті самі загальні вимоги фінансового моніторингу. Водночас банк враховує обставини конкретного клієнта, тому може запитувати документи про доходи або заощадження, отримані ще до переїзду.

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Перекази з України, Wise та Revolut: які документи може запитати банк

Переказ грошей між власними рахунками не гарантує відсутності додаткової перевірки. Якщо українець переказує заощадження з українського банку до Болгарії, банк-отримувач може попросити підтвердити не лише сам переказ, а й походження коштів.

Що підготувати для переказу з українського банку

Залежно від обставин, можуть знадобитися:

Банківська виписка, де видно власника рахунку, суму та дату переказу.

Підтвердження, що рахунок відправника належить отримувачу, якщо це неочевидно з виписки.

Документи про джерело грошей: довідки про доходи, договори, податкові декларації або виписки, які показують, як накопичувалася сума.

Важливо враховувати й українські валютні обмеження. Можливість переказу грошей за кордон залежить від виду операції та чинних правил НБУ. Тому перед переказом потрібно уточнити в українському банку, чи дозволена така операція та які діють ліміти. Навіть повний пакет документів про походження коштів не скасовує цих обмежень.

Які документи потрібні для переказів через Wise та Revolut?

Саме використання Wise або Revolut не означає, що переказ обов'язково перевірятимуть ретельніше, ніж звичайний банківський платіж. Важливо — чи можна простежити шлях грошей і встановити їхнє джерело.

Наприклад, IT-фахівець отримував оплату від іноземних замовників на Wise, накопичував частину доходів, а згодом переказав заощадження до болгарського банку. У такому випадку виписка про останній переказ підтверджує рух грошей, але для пояснення їхнього походження можуть знадобитися історія надходжень на Wise, договори із замовниками або інвойси.

Якщо кошти проходили через декілька рахунків чи платіжних сервісів, варто зберегти виписки за відповідні періоди з кожного з них. У документах мають бути видними власник рахунку, дати, суми та операції, які дозволяють пов'язати надходження з подальшими переказами.

При цьому перевірку може проводити не лише болгарський банк. Wise та Revolut також мають власні процедури підтвердження походження коштів і можуть запитувати документи, незалежно від банку-отримувача.

Чи потрібно повідомляти банк про великий переказ заздалегідь?

Якщо планується значне надходження з-за кордону, доцільно попередньо звернутися до болгарського банку й уточнити, які документи можуть знадобитися саме для цієї операції. Особливо, якщо гроші накопичувалися протягом декількох років або надходили з різних джерел. Це не гарантує відсутності перевірки, але дозволяє підготувати документи заздалегідь.

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Продаж квартири, автомобіля та інші великі надходження: як підтвердити походження грошей

Продаж квартири чи автомобіля можна підтвердити договором, але для болгарського банку цього не завжди достатньо. Він може попросити також документи про отримання оплати та подальший рух грошей.

Які документи потрібні після продажу квартири

Якщо українець продав квартиру в Україні та планує переказати отримані кошти до Болгарії, варто підготувати:

Договір купівлі-продажу нерухомості, який підтверджує угоду та її вартість.

Банківську виписку або інший документ, який підтверджує отримання грошей від покупця.

Виписки з рахунків, через які кошти переказувалися до Болгарії.

За потреби — документи, що пояснюють різницю між сумою в договорі та фактичним надходженням, наприклад, через часткову оплату або конвертацію валюти.

За словами Кристини Христової, старшої консультантки з обслуговування клієнтів UniCredit Bulbank, під час перевірки значних надходжень банк може з'ясовувати не лише обставини продажу нерухомості, а й те, як клієнт свого часу став її власником. Наприклад, чи придбав квартиру за власні кошти, отримав у спадщину або в подарунок. В окремих випадках можуть знадобитися документи про первісне придбання майна та джерело коштів, використаних для його купівлі.

У практиці UniCredit Bulbank був випадок, коли клієнт отримав кошти від продажу успадкованої квартири. Для підтвердження походження грошей він надав документи про спадщину, нотаріальний акт, договір продажу та банківську виписку про надходження оплати. Цих документів виявилося достатньо для завершення перевірки, розповідає Кристина Христова.

А якщо гроші отримані від продажу автомобіля?

Принцип той самий. Банк може попросити договір купівлі-продажу автомобіля, підтвердження отримання оплати та документи про подальше переміщення коштів.

Складніше, якщо покупець розрахувався готівкою, а продавець згодом вніс гроші на рахунок. У такому випадку договір пояснює джерело коштів, але банк може додатково уточнити спосіб розрахунку та попросити підтвердження фактичного отримання грошей. При цьому законність готівкового розрахунку визначається правилами країни, де відбувалася угода.

Чи потрібно перекладати українські документи болгарською?

Банк може вимагати переклад документів, виданих в Україні. Вимоги залежать від виду документа та внутрішніх процедур установи. Тому перед замовленням перекладу варто уточнити, чи достатньо звичайного перекладу, чи потрібен офіційний, а також чи вимагається додаткове засвідчення.

Особливо це актуально для договорів купівлі-продажу нерухомості, де документ може містити багато сторінок. Попереднє уточнення вимог допоможе уникнути зайвих витрат.

Що робити, якщо майно продали декілька років тому?

Час, який минув після продажу, сам собою не скасовує необхідності пояснити походження коштів. Якщо гроші зберігалися на рахунку, корисно мати договір продажу та виписки, які підтверджують отримання й подальше зберігання суми.

Готівка: що потрібно знати перед внесенням у болгарський банк

Якщо українець привіз до Болгарії заощадження готівкою, під час внесення грошей на банківський рахунок можуть виникнути додаткові запитання. Особливо, якщо кошти накопичувалися протягом багатьох років, зберігалися вдома або були отримані від продажу майна за готівку.

Які документи можуть знадобитися для внесення готівки

Залежно від джерела коштів, банк може попросити:

Документи про доходи: довідки про зарплату, податкові декларації або договори.

Банківські виписки, які підтверджують попереднє зняття готівки з рахунку.

Договори продажу майна та підтвердження отримання оплати.

Митну декларацію, якщо перевезення грошей підлягало декларуванню.

Під час внесення готівки банк може також попросити клієнта заповнити декларацію про походження коштів. Як пояснює Кристина Христова, у ній важливо конкретизувати джерело грошей: для зарплати — зазначити роботодавця та період отримання доходу, для продажу майна — обставини угоди, для підприємницької діяльності — контрагентів і підстави отримання платежів. Самого формулювання «заощадження» або «дохід від роботи» може бути недостатньо.

Наприклад, українець декілька років працював моряком, отримував зарплату на іноземний рахунок і поступово знімав частину доходів готівкою. Якщо він захоче внести ці заощадження до болгарського банку, можуть знадобитися документи про роботу, надходження зарплати та зняття грошей із рахунку.

Якщо ж кошти зберігалися вдома багато років і старих виписок немає, підтвердити їхнє походження складніше. Банк може розглянути інші наявні документи та пояснення клієнта, але їхньої достатності заздалегідь гарантувати не можна.

Кристина Христова наводить випадок із банківської практики ще до переходу Болгарії на євро: клієнт планував внести готівкою близько 12 тис. левів, отриманих, за його словами, від неофіційної роботи. Документів, які підтверджували б ці доходи, він не мав і зрештою відмовився від внесення грошей. Цей випадок показує, чому пояснення без документального підтвердження може виявитися недостатнім.

Коли потрібно декларувати готівку під час поїздки до Болгарії?

Під час в'їзду до ЄС або виїзду з нього готівку на суму €10 000 або більше (чи еквівалент в іншій валюті) потрібно обов'язково задекларувати на митниці. Якщо людина їде з України до Болгарії через іншу країну ЄС, декларацію подають на першому зовнішньому кордоні Євросоюзу.

Під час переміщення готівки між Болгарією та іншою країною ЄС діє інший порядок: суму від €10 000 необхідно декларувати на вимогу болгарських митних органів.

Водночас митники можуть перевіряти й менші суми, якщо є ознаки зв'язку коштів зі злочинною діяльністю.

Чи достатньо митної декларації для внесення грошей у банк?

Ні. У митній декларації зазначають, зокрема, економічне походження та призначення грошей. Однак це не означає, що банк автоматично визнає таке пояснення достатнім.

Наприклад, українець задекларував €20 000 під час в'їзду до ЄС і згодом вирішив внести їх на рахунок у Болгарії. Банк може попросити не лише митну декларацію, а й документи про джерело грошей — зарплату, підприємницькі доходи, продаж майна чи інші надходження.

Перед внесенням значної суми готівки варто звернутися до банку, пояснити її походження та уточнити, які підтвердження можуть знадобитися. Особливо, якщо кошти накопичувалися давно або документи збереглися не повністю.

Не варто розбивати велику суму на дрібні внесення з метою уникнення перевірки. Банки аналізують не лише окремі операції, а й загальну активність клієнта, тому така поведінка може викликати додаткові запитання.

Зарплата з-за кордону, український ФОП і фриланс: як підтвердити доходи

Багато українців у Болгарії продовжують працювати з іноземними компаніями та замовниками. Моряки отримують зарплату від судноплавних компаній, IT-фахівці та фрилансери — оплату за контрактами, підприємці — доходи від власного бізнесу. У таких випадках банк може попросити документи, які підтверджують характер роботи та джерело надходжень.

Моряки: як підтвердити зарплату від іноземної компанії

Для моряків основними підтвердженнями можуть бути трудовий контракт із судноплавною компанією, довідки про виплати, розрахункові листи та банківські виписки.

Наприклад, моряк працює за контрактами декілька місяців на рік, а зарплату отримує на іноземний рахунок. Між рейсами він переказує частину заробленого до Болгарії. Якщо банк попросить пояснити походження коштів, контракт і документи про фактичні виплати допоможуть підтвердити джерело доходу.

Якщо зарплату перераховує не компанія, зазначена в контракті, а її платіжний агент, корисно мати документ, який пояснює зв'язок між ними. Інакше, банк може додатково уточнювати, чому назва відправника платежу не збігається з назвою роботодавця.

IT-фахівці та фрилансери: договори, інвойси й виписки

Для тих, хто працює з іноземними замовниками, підтвердженням доходу можуть бути:

Договори про надання послуг або контракти із замовниками.

Інвойси, за якими надходила оплата.

Банківські виписки з платежами від клієнтів.

Податкові декларації або інші документи про задекларовані доходи.

Звіти про виплати з фриланс-платформ, якщо оплата надходить через них.

Наприклад, дизайнер працює з декількома клієнтами зі США та ЄС, отримуючи частину платежів безпосередньо на рахунок, а інші — через платіжну платформу. У разі перевірки, документи мають допомогти встановити, за які послуги та від кого надходили гроші.

Якщо письмового договору немає, можуть допомогти інвойси, підтвердження замовлень, звіти платформи та історія платежів. Однак банк сам оцінює, чи достатньо таких документів.

Український ФОП: чи достатньо податкової декларації?

Для підприємця, зареєстрованого в Україні, корисно мати витяг із Єдиного державного реєстру, договори з клієнтами, інвойси, банківські виписки та податкові декларації.

Податкова декларація підтверджує задекларований дохід за певний період, але не завжди пояснює конкретне надходження. Тому банк може додатково попросити документи щодо окремих платежів.

Якщо український ФОП переказує зароблені кошти з підприємницького рахунку на особистий рахунок у Болгарії, банк може попросити підтвердити весь шлях грошей: від оплати послуг замовником до подальшого переказу. Для цього можуть знадобитися договір, інвойс або акт наданих послуг, виписка з підприємницького рахунку та підтвердження переказу. Сам факт надходження коштів із власного рахунку клієнта не замінює підтвердження їхнього первісного походження.

Якщо ж на особистий рахунок у Болгарії планується отримувати безпосередню оплату від клієнтів за підприємницькі послуги, потрібно заздалегідь уточнити в банку, чи дозволяють це умови обслуговування такого рахунку.

Окремо варто враховувати податкові зобов'язання: підтвердження походження коштів для банку не замінює визначення податкового резидентства та правил оподаткування доходів.

А якщо доходи нерегулярні або надходять від різних клієнтів?

Нерегулярні надходження від різних замовників самі собою не свідчать про порушення. Якщо банк попросить пояснити окремі платежі або зміну їхніх обсягів, допоможуть договори, інвойси та підтвердження оплати.

Якщо характер діяльності або очікувані обсяги надходжень суттєво змінилися, варто оновити відповідну інформацію в банку.

Що робити, якщо банк запитав документи про походження коштів

Запит банку не означає, що операцію обов'язково заблокують або рахунок закриють. Проте ігнорувати його не варто: якщо банк не отримає необхідної інформації, це може затримати переказ або призвести до обмежень в обслуговуванні.

Як діяти після отримання запиту

Насамперед потрібно з'ясувати, яку саме інформацію хоче отримати банк. Іноді достатньо пояснити призначення платежу, в інших випадках необхідно документально підтвердити джерело грошей.

Щоб не затягувати перевірку, варто діяти послідовно:

Уточнити вимоги. Дізнатися, які документи потрібні, за який період, у якій формі їх приймають, та чи необхідний переклад. Підготувати підтвердження. Надати документи, які пояснюють конкретну операцію та походження коштів. Якщо гроші проходили через декілька рахунків, показати відповідні перекази. Пояснити розбіжності. Якщо суми, дати або назви платників не збігаються, зазначити причину. Наприклад, оплата надходила частинами, від платіжного агента або після конвертації валюти. Подати документи через офіційний канал банку. Якщо запит надійшов електронною поштою або в повідомленні, варто перевірити його справжність через застосунок, відділення чи офіційний контакт банку.

Якщо частина документів не збереглася, краще відразу повідомити про це банк і запитати, які альтернативні підтвердження він може розглянути. Відсутність одного документа не завжди означає автоматичну відмову, але пояснення без підтверджень може виявитися недостатнім.

Скільки триває перевірка та чи можна користуватися грошима?

Єдиного строку для всіх перевірок походження коштів немає. Тривалість залежить від обставин операції, повноти документів і необхідності додаткових уточнень.

Якщо банк перевіряє вхідний переказ, кошти можуть бути зараховані із затримкою або тимчасово залишатися недоступними. Водночас запит документів не обов'язково означає обмеження доступу до всього рахунку. Варто уточнити в банку, чи доступні кошти під час перевірки, та чи потрібні від клієнта додаткові дії.

Якщо гроші необхідні для придбання нерухомості, автомобіля або іншої термінової оплати, не варто розраховувати, що великий переказ обов'язково буде доступний у день надходження.

Що буде, якщо банк не прийме документи?

Якщо наданих документів недостатньо, банк може запитати додаткові пояснення або підтвердження. Якщо необхідну перевірку не вдається завершити, це може призвести до відмови в проведенні операції або припинення банківського обслуговування, відповідно до законодавчих вимог. Водночас відсутність одного документа не завжди означає, що перевірку неможливо пройти.

Якщо перевірка затягується, варто письмово звернутися до банку й уточнити статус запиту, чи потрібні додаткові документи, та чи є можливість подати альтернативні підтвердження. Якщо проблему не вдається вирішити, можна скористатися офіційною процедурою подання скарги до банку.

У деяких випадках банк не може розкрити всі причини перевірки через вимоги законодавства про фінансовий моніторинг.