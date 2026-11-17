Група компаній NOVA, до якої входять «Нова пошта» та NovaPay , завершила угоду з придбання АТ «БТА Банк» . Тепер компанія розпочинає інтеграцію банку з платіжним сервісом NovaPay та підготовку до роботи під новим брендом — NovaBank. Про це повідомила пресслужба групи.

Компанія розпочинає інтеграцію банку з платіжним сервісом NovaPay та підготовку до роботи під новим брендом — NovaBank.

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Придбання банку дозволить NOVA розширити перелік фінансових послуг для фізичних осіб і бізнесу, поєднавши цифрові рішення NovaPay з можливостями банківської ліцензії.

Що зміниться для клієнтів

У компанії запевняють, що інтеграція відбуватиметься поступово та без зміни чинних умов обслуговування.

Зокрема, передбачено повне збереження договорів і зобов'язань перед клієнтами БТА Банку.

Після інтеграції група планує розвивати фінансові сервіси як у цифровому форматі, так і через фізичну мережу відділень.

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Раніше NOVA повідомляла, що розширення банківського напряму дасть можливість поступово пропонувати клієнтам депозити, валютні рахунки, міжнародні розрахунки та додаткові фінансові інструменти для бізнесу.

Водночас точних строків запуску нових продуктів і переходу на бренд NovaBank компанія поки не назвала.

Для чого NOVA купила банк

Придбання БТА Банку стане основою для реалізації концепції банку фінансової інклюзії, яку розвиває Національний банк України.

Головна ідея — забезпечити доступ до банківських послуг у громадах, де традиційна банківська інфраструктура відсутня або працює з обмеженнями.

Передусім ідеться про невеликі населені пункти, прифронтові та звільнені території.

У NOVA наголошують, що група вже має розгалужену логістичну мережу, яка охоплює віддалені села та регіони. Це дозволить використовувати наявну інфраструктуру для розширення доступу населення і малого бізнесу до фінансових послуг.

Водночас завершення купівлі банку та його подальше перетворення на банк фінансової інклюзії — різні етапи. Для роботи в новому статусі необхідно виконати відповідні регуляторні вимоги.

Що відомо про угоду

Нагадаємо, 12 листопада 2026 року Національний банк погодив співвласникам групи NOVA Володимиру Поперешнюку та В'ячеславу Климову спільне опосередковане набуття 100% статутного капіталу БТА Банку.

Безпосереднім покупцем фінустанови виступає ТОВ «НоваПей Інвест», якому регулятор дозволив пряме придбання 100% участі в банку.

До угоди БТА Банк перебував під контролем казахстанського бізнесмена Кєнєса Ракішєва.

За даними НБУ, станом на 1 вересня 2026 року БТА Банк посідав 59-те місце серед українських банків за обсягом активів — 338,49 млн грн. За січень — серпень установа отримала близько 1 млн грн прибутку.

Вартість придбання банку група NOVA не розкрила.

Як з'явилася ідея NovaBank

Як раніше повідомляв «Мінфін», у червні 2026 року NOVA та БТА Банк підписали меморандум щодо можливої купівлі фінустанови та створення на її основі банку фінансової інклюзії.

У жовтні «НоваПей Інвест» офіційно повідомила про намір придбати 100% акцій банку, а 12 листопада отримала необхідне погодження НБУ.

Новий банк має доповнити фінансову екосистему групи NOVA, яка вже надає платіжні послуги через NovaPay.

Для компанії це можливість розширити діяльність від переказів і повсякденних платежів до повноціннішого банківського обслуговування.

Для клієнтів головною зміною в перспективі стане можливість користуватися ширшим набором фінансових послуг через одну екосистему та, за планами групи, у мережі відділень «Нової пошти».