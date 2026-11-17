У вівторок, 17 листопада, середня ціна дизельного пального в Україні знизилася на 1,10 грн — до 101,42 грн за літр. Бензин також трохи подешевшав, натомість автогаз продовжив дорожчати. Про це свідчать дані « Мінфіну ».

У вівторок, 17 листопада, середня ціна дизельного пального в Україні знизилася на 1,10 грн — до 101,42 грн за літр.

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Як змінилися ціни на пальне

Станом на 17 листопада середні ціни на українських АЗС становлять:

Найбільше за добу подешевшало дизельне пальне — приблизно на 1,1%. Для водіїв це означає, що заправлення 50-літрового бака дизелем за середньою ціною обійдеться на 55 грн дешевше, ніж напередодні.

Водночас за останні два дні дизель подешевшав загалом на 1,82 грн за літр. У понеділок, 16 листопада, його середня вартість становила 102,52 грн/л після зниження на 72 копійки.

Скільки коштує пальне в різних мережах АЗС

Ціни на заправках суттєво відрізняються залежно від оператора.

Серед зазначених мереж найдешевше дизельне пальне пропонує БРСМ-Нафта — 98,55 грн/л. Найдорожче — BVS, де літр коштує 105 грн.

Різниця становить 6,45 грн на літрі. Отже, заправлення 50-літрового бака може коштувати на 322,50 грн більше залежно від обраної мережі.

Що відбувається на ринку нафти

На світовому ринку нафти 17 листопада спостерігалася відносна стабілізація котирувань.

За даними Reuters, очікування збільшення пропозиції нафти завдяки відновленню експорту з Близького Сходу стримують зростання цін. Водночас ринок реагує на ризики нових атак на нафтові танкери та можливе скорочення запасів нафти у США.

Міжнародне енергетичне агентство очікує, що вже у четвертому кварталі світовий нафтовий ринок повернеться до надлишку пропозиції.

Однак зниження світових цін на нафту не завжди одразу відображається на українських АЗС. На роздрібну вартість пального також впливають закупівельні ціни нафтопродуктів, валютний курс, логістика, податки та цінова політика мереж.