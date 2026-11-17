Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про результати експертної наради з представниками провідних аналітичних центрів. Серед пропозицій, які обговорили учасники, — законодавче закріплення ризик-орієнтованого відбору платників для перевірок, посилення боротьби з нелегальним гральним бізнесом та запровадження публічних показників ефективності для податкової, БЕБ і митниці.

Виграші в нелегальних онлайн-казино за подвійною ставкою?

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За словами Гетманцева, учасники зустрічі сформували широкий порядок денний, більшість пропозицій він підтримав. Загальна мета — системно скорочувати тіньову економіку, водночас захищаючи легальний бізнес від недобросовісної конкуренції та необґрунтованого державного контролю.

Податкові перевірки пропонують проводити за оцінкою ризиків

Одна з ключових пропозицій стосується запровадження ризик-орієнтованого підходу до відбору платників податків для перевірок. Гетманцев повідомив, що відповідні критерії пропонують закріпити на рівні закону.

Під час оцінювання ризиків планують враховувати, зокрема, дані SAF-T — стандартизованого електронного формату податкової та бухгалтерської інформації. Такий підхід має допомогти зосередити контроль на компаніях, у діяльності яких справді є ознаки порушень, замість масових перевірок платників без достатніх підстав.

Податкову, БЕБ і митницю хочуть змусити працювати узгодженіше

Ще один напрям обговорення — взаємодія Державної податкової служби, Бюро економічної безпеки та Державної митної служби.

Серед пропозицій — синхронізувати роботу цих органів, відновити спільний аналітичний кабінет і нормативно врегулювати порядок обміну інформацією та взаємодії між відомствами.

Крім того, учасники зустрічі запропонували запровадити публічні ключові показники ефективності (KPI) для податкової, БЕБ і митниці. За задумом, результати роботи цих органів мають оцінювати не лише за формальними звітами, а й за конкретними вимірюваними показниками.

Пропонують змінити боротьбу з нелегальними онлайн-казино

Окремо обговорили протидію нелегальному гральному бізнесу. Зокрема, учасники запропонували вивчити досвід Естонії, де для виграшів у нелегальних онлайн-казино застосовують оподаткування за подвійною ставкою.

Йдеться про можливість використати подібний механізм в Україні. Водночас Гетманцев не уточнив, якою саме може бути ставка, як її адмініструватимуть і чи стосуватиметься вона гравців, організаторів азартних ігор або обох категорій.

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Хочуть зробити прозорішою роботу з податковим боргом і блокуванням накладних

Учасники наради також порушили питання податкового боргу. Серед пропозицій — регулярно публікувати інформацію про його структуру та напрацювати рішення для скорочення заборгованості.

Щодо системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР), яка використовується для контролю податкових накладних, запропонували відновити практику роботи спеціальної групи за участю Міністерства фінансів, ДПС, аналітичних центрів і бізнесу.

Вона має розглядати конкретні випадки блокування податкових накладних і на основі цих кейсів напрацьовувати системні зміни.

Гетманцев назвав пропозиції учасників основою для подальшої роботи та наголосив, що боротьба з тіньовою економікою має бути постійним процесом.

Водночас озвучені під час наради ідеї поки не є ухваленими рішеннями: для їх реалізації можуть знадобитися законодавчі зміни, нормативні акти або зміна практики роботи державних органів.

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