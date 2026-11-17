Deutsche Bank, який останніми роками переконував інвесторів у завершенні масштабної трансформації, знову опинився під тиском через старі скандали та проблеми з внутрішнім контролем. Міжнародне журналістське розслідування на основі понад 15 млн внутрішніх документів показало, що за публічними обіцянками реформ могли залишатися рішення, які суперечили заявленому курсу на оздоровлення банку. У центрі уваги опинився і його керівник Крістіан Зевінг, який очолив установу після одного з найскладніших періодів її історії. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

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Що виявили 15 млн документів Deutsche Bank

Масив документів охоплює період із початку 2010-х років. До нього увійшли електронне листування, протоколи засідань ради директорів, матеріали внутрішніх розслідувань, документи комплаєнс-підрозділів і робочі чати співробітників.

Їх аналізували понад 200 журналістів із десятків медіа в межах міжнародного проєкту Inside Deutsche Bank. Серед учасників — Financial Times, Der Spiegel, The New York Times, Le Monde та інші видання. Розслідування координувала південноафриканська неприбуткова організація Barracuda Media за технічної підтримки німецького Data and Research Center.

Документи дають змогу подивитися на банк зсередини та зіставити його публічні заяви з тим, що відбувалося в управлінських кабінетах. Зокрема, журналісти виявили випадки, коли керівництво наполягало на більшому прийнятті ризиків, критикувало роботу комплаєнс-фахівців і не доводило частину проблем до відома акціонерів.

Особливе місце в розслідуванні посідає Крістіан Зевінг. Він очолив Deutsche Bank у 2018 році, коли установа переживала наслідки численних скандалів і фінансових проблем. Новому керівникові вдалося повернути банк до рекордних прибутків, а його діяльність стала символом відновлення фінансової установи.

Проте внутрішні документи, проаналізовані журналістами, ставлять під сумнів те, наскільки послідовно керівництво дотримувалося проголошеного курсу на зміну корпоративної культури.

Російський бізнес, попри застереження комплаєнс-фахівців

Однією з причин, які спонукали викривачів передати документи журналістам, були операції банку з грошима російських олігархів.

За даними розслідування, Deutsche Bank планував розширювати свій російський бізнес за керівництва Зевінга. Це відбувалося навіть попри побоювання комплаєнс-підрозділу щодо клієнтів, пов'язаних із Кремлем, на тлі загострення геополітичної ситуації.

Двоє викривачів, які скопіювали документи та передали їх журналістам, пояснили свої дії суспільним інтересом. Вони хотіли привернути увагу до практик банку, зокрема до обслуговування рахунків російських олігархів. Один із них заявив про необхідність повного перегляду менеджменту та корпоративної культури установи.

Російський напрям — не єдиний епізод, який привернув увагу журналістів. Документи також розкрили раніше невідомі подробиці відносин Deutsche Bank із Джеффрі Епштейном та Дональдом Трампом.

Майже $600 млн платежів, пов'язаних з Епштейном

За результатами розслідування, Deutsche Bank провів майже $600 млн підозрілих платежів, пов'язаних із Джеффрі Епштейном. Ця сума значно перевищує обсяги операцій, про які було відомо раніше.

Інший епізод стосується Дональда Трампа. Під час його першого президентського терміну банк випадково розкрив його податкові документи. За інформацією FT, керівництво Deutsche Bank знало про інцидент, але вирішило не повідомляти про нього Білий дім. Про те, як банк опрацьовував цю ситуацію, був поінформований і Зевінг.

Ці історії доповнюють загальну картину, яку відтворили журналісти: проблеми банку стосувалися не лише фінансового моніторингу, а й захисту конфіденційної інформації, внутрішнього контролю та управлінських рішень.

€18,6 млрд на врегулювання скандалів і нові претензії регуляторів

Проблеми Deutsche Bank не обмежуються епізодами, виявленими у витоку. З 2012 року установа сплатила €18,6 млрд для врегулювання претензій щодо порушень і судових спорів.

Йдеться, зокрема, про маніпуляції фінансовими ринками, відмивання російських грошей, слабкий внутрішній контроль, неналежний продаж фінансових продуктів і викривлення інформації.

У 2021 році банк уклав із Міністерством юстиції США угоду про відкладене кримінальне переслідування. А протягом 2026 року німецькі правоохоронці вже тричі проводили обшуки в установі.

Окремі внутрішні документи свідчать про проблеми з технологічними системами, корпоративним управлінням і дотриманням вимог комплаєнсу. Один із матеріалів містить визнання банку перед регуляторами, що фактично він працював поза межами належного правового порядку.

Що відповів Deutsche Bank

У банку наголосили, що порушені в розслідуванні питання здебільшого стосуються подій багаторічної давнини. В окремих випадках ідеться про період до 20 років тому. За твердженням Deutsche Bank, ці ситуації свого часу перевіряли та обговорювали з регуляторами.

Також установа заявила, що за керівництва Зевінга пройшла фундаментальну трансформацію. Удосконалення систем контролю протягом 2019−2025 років коштувало банку €7 млрд.

У Deutsche Bank стверджують, що зміни визнали ринок, наглядові органи, регулятори та клієнти. Водночас банк не погоджується з тим, що документи минулих років відображають його нинішній стан.

Однак публікація розслідування позначилася на котируваннях установи. У вівторок під час ранкових торгів акції Deutsche Bank втрачали до 6%.