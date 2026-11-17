Економіка країн єврозони виявилася стійкішою, ніж аналітики очікували раніше. Попри високі ціни на енергоносії, попит на обладнання для розвитку штучного інтелекту з боку США та Азії підтримує європейський експорт. На цьому тлі Єврокомісія поліпшила прогноз зростання економіки блоку на 2026 рік із 0,9% до 1,2%. Про це 17 листопада повідомила The Financial Times

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінками Єврокомісії, у 2027 році економіка єврозони зростатиме такими самими темпами. Одним із чинників, які допомагають європейським виробникам, став глобальний попит на промислове обладнання для розвитку ШІ. Йдеться, зокрема, про системи охолодження та обладнання для виробництва мікросхем. Таку продукцію активно закуповують компанії у США та країнах Азії.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю FT пояснив, що нинішні результати європейського експорту значною мірою підтримуються світовим циклом інвестицій у штучний інтелект.

Зростання попиту на технологічне обладнання допомагає європейському бізнесу компенсувати втрати від високих витрат на енергоносії. Вони різко подорожчали після початку війни між США та Іраном. Останніми тижнями ціни на нафту дещо знизилися на тлі відновлення видобутку на Близькому Сході.

Попри кращі перспективи економічного зростання, інфляція в єврозоні залишається проблемою. Єврокомісія прогнозує, що у 2026 році вона в середньому становитиме 3,2%, а у 2027-му — 3,1%. До цільового рівня Європейського центрального банку у 2% інфляція наблизиться лише у 2028 році, коли, за прогнозом, сповільниться до 2,1%.

Німеччина зростатиме швидше, Франція відстає

За поліпшенням загального прогнозу для єврозони приховується суттєва різниця в економічних перспективах найбільших країн валютного блоку.

Для Німеччини Єврокомісія підвищила прогноз зростання ВВП на 2026 рік одразу на 0,7 відсоткового пункту — до 1,3%. Однією з причин перегляду став сильніший експорт, який підтримує німецьку промисловість.

Для Франції оцінки, навпаки, погіршилися. Єврокомісія скоротила прогноз зростання французької економіки вдвічі — до 0,4% у 2026 році. На наступний рік очікування також стали стриманішими: замість прогнозованих навесні 1,1% тепер ідеться про 0,6%.

Серед причин тиску на французьку економіку Financial Times називає політичну нестабільність напередодні президентських виборів у квітні та занепокоєння станом державних фінансів. Це вже позначилося на вартості запозичень країни. Минулого місяця дохідність французьких десятирічних державних облігацій уперше з 2002 року сягнула 5%.

Державні борги та ризики для фінансових ринків

Єврокомісія також звернула увагу на проблеми державних фінансів. Висока інфляція, дорожчі запозичення та збільшення витрат на оборону посилюють навантаження на бюджети країн із найбільшими боргами. Серед них є Франція та Італія.

За прогнозом, державний борг єврозони зросте з 88,6% ВВП у 2025 році до 91,3% у 2028-му. У восьми країнах ЄС дефіцит бюджету того року може перевищити 5% ВВП.

Валдіс Домбровскіс закликав уряди країн єврозони дотримуватися виваженої бюджетної політики.

Ще один ризик пов'язаний із самим бумом штучного інтелекту. Інвестиції в цю галузь підтримують світову економіку, але стрімке зростання вартості акцій технологічних компаній викликає занепокоєння серед інвесторів і регуляторів. На ринку побоюються, що завищені оцінки ШІ-компаній можуть різко скоригуватися.

Домбровскіс визнав, що можливе падіння акцій таких компаній створює ризики для фінансових ринків. Раніше економісти Європейського центрального банку також попереджали: проблеми на американському ринку штучного інтелекту не обмежаться США і можуть стати загрозою для фінансової стабільності єврозони.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що глобальний бум інвестицій у штучний інтелект уже впливає на європейський фондовий ринок. Серед компаній, які отримують вигоду від цього процесу, є виробники обладнання для дата-центрів і мікросхем. Попит на їхню продукцію зростає разом із потребою у більших обчислювальних потужностях.

Європа також намагається розвивати власну інфраструктуру для ШІ, щоб менше залежати від американських технологічних компаній. Зокрема, французька Mistral AI залучила 3 млрд євро на розвиток ШІ-моделей та обчислювальних потужностей. Серед її інвесторів є виробник обладнання для напівпровідникової галузі ASML.

Проте стрімке зростання інвестицій у цю сферу має і зворотний бік: аналітики попереджають про ризик переоцінки ШІ-компаній та можливу корекцію їхньої ринкової вартості.



Читайте також: Як ШІ розганяє інфляцію і змінює політику ФРС та ЄЦБ