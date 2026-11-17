В Україні майже половина перевірених мереж автозаправних станцій відпускала менше дизельного пального, ніж оплачували водії. Такі результати оприлюднив Інститут споживчих експертиз, який перевірив точність відпуску пального у 17 мережах АЗС. Дослідження охопило національних операторів, регіональні заправки та дискаунтери.

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За підсумками вимірювань у восьми мережах зафіксували недолив понад 0,5% — це 47% від перевіреної вибірки. Ще п'ять операторів залишилися в межах допустимого відхилення, а чотири відпустили трохи більше пального, ніж було оплачено.

Які мережі АЗС показали найбільший недолив

За даними дослідження, найгірший результат отримала мережа OVIS — мінус 2%. На другому місці опинилася БРСМ-НАФТА з показником 1,75%, на третьому — одеська VST, де недолив становив 1,65%.

Також нестачу дизельного пального виявили у таких мережах:

ДНІПРОНАФТА та MARKET — по 0,95%;

ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ — 0,85%;

MANGO — 0,75%;

MARSHALL — 0,70%.

За розрахунками дослідників, через такі відхилення фактична вартість літра дизеля для водія зростає приблизно на 73−212 копійок залежно від мережі та заявленої ціни.

Наприклад, на OVIS за заявленої вартості 106 грн за літр фактична ціна отриманого пального з урахуванням недоливу становить близько 108,12 грн.

Де пальне відпускали без недоливу

Чотири мережі показали незначний перелив — тобто фактично відпустили більше дизеля, ніж зазначено в чеку. Це KLO (+0,20%), ОККО (+0,15%), UKRNAFTA (+0,10%) та WOG (+0,05%).

Ще п'ять операторів потрапили до групи з відхиленням у межах 0,5%. У мережах 24/7, AMIC та Автотранс вимірювання показали відповідність оплаченому обсягу. На SOCAR і BVS зафіксували незначний недолив — по 0,10%.

Таким чином, результати перевірки демонструють суттєву різницю між операторами не лише за ціною на стелі АЗС, а й за фактичним обсягом пального, який отримує водій.

Чому недолив особливо відчутний для водіїв

Проблема набуває більшого значення на тлі високих цін на дизель. За даними, наведеними у дослідженні, станом на 10 листопада середня роздрібна ціна цього виду пального в Україні становила 104,42 грн за літр.

За таких умов навіть невелике відхилення означає додаткові витрати. Якщо недолив становить 2%, то під час заправки 50 літрів водій фактично отримує близько 49 літрів. Для вантажного автомобіля з баком на 500 літрів аналогічна похибка означала б нестачу приблизно 10 літрів.

Водночас сам факт недоливу під час контрольного вимірювання ще не доводить навмисного обману з боку оператора. Причиною можуть бути неправильне калібрування паливороздавальної колонки, технічні несправності або інші проблеми з обладнанням. Для встановлення конкретного порушення потрібна додаткова перевірка.

Важливо також, що результати дослідження стосуються перевірених точок і не означають, що всі АЗС відповідної мережі відпускають пальне з таким самим відхиленням.

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Як водій може перевірити точність наливу

Автомобіліст може попросити працівників АЗС провести контрольний налив за допомогою спеціального мірника. Таке обладнання призначене для перевірки фактичного обсягу пального, який відпускає колонка.

Якщо виникають сумніви щодо точності відпуску, варто зберегти чек і зафіксувати показники контрольного вимірювання. Для офіційного встановлення порушення можна звернутися до Держпродспоживслужби, яка здійснює державний нагляд у сфері захисту прав споживачів і метрологічного контролю.

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