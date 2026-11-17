У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 16230 «Про міжнародний рекрутинг до Сил оборони України», який має встановити єдині правила залучення іноземців та осіб без громадянства до українського війська.

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Документ, зокрема, передбачає мінімальну вартість послуг із супроводу одного кандидата на рівні 300 тис. грн. Виплачувати ці кошти пропонують частинами — залежно від проходження кандидатом етапів рекрутингу.

За що рекрутингові компанії отримуватимуть 300 тис грн

Документ передбачає створення переліку компаній, які матимуть право супроводжувати іноземних кандидатів. Йдеться про зареєстровані в Україні господарські товариства, включені до відповідного державного переліку.

Такі компанії відповідатимуть за організаційний, документальний і логістичний супровід добровольців. Зокрема, допомагатимуть із підготовкою документів, оформленням віз, прибуттям до України та іншими процедурами, необхідними до укладення контракту.

Мінімальну вартість послуг із супроводу одного кандидата пропонують встановити на рівні 300 тис. грн. Оплату здійснюватимуть поетапно — за результатами фактичного залучення кандидата до служби. Такий механізм автори називають принципом «кошти — за добровольцем».

Водночас ця сума не є грошовою винагородою самому іноземному військовому. Вона призначена для оплати послуг компанії, яка організовує його залучення та супровід.

Варто враховувати, що уряд уже затвердив механізм супроводу іноземних добровольців у липні 2026 року. Він також передбачає оплату компаніям у розмірі 300 тис. грн за кандидата з поетапним перерахуванням коштів. Тепер депутати пропонують закріпити загальні правила міжнародного рекрутингу окремим законом і визначити мінімальну вартість таких послуг.

Як хочуть спростити вступ іноземців до українського війська

Законопроєкт передбачає створення єдиного реєстру кандидатів та іноземних добровольців, а також переліку компаній, які займаються їхнім супроводом. Координувати систему має Міністерство оборони.

Для іноземців пропонують запровадити принцип «єдиної точки входу»: кандидат зможе дистанційно подати заявку іноземною мовою, обрати військове формування і, за бажанням, конкретну військову частину.

Також автори документа хочуть визначити строки проходження основних процедур. Зокрема, спеціальну перевірку іноземців пропонують скоротити з одного місяця до 10 днів. Якщо знадобиться додаткова перевірка, її тривалість може становити до 20 днів.

Окремо передбачено принцип «посада — за добровольцем». Він має дозволити оперативно створювати додаткові штатні посади для прийняття іноземців, які готові служити в українському війську.

Крім того, законопроєкт пропонує встановити окрему граничну чисельність іноземних добровольців — до 100 тис. осіб. Їх не враховуватимуть у загальній чисельності Збройних сил та інших військових формувань України.

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Які гарантії пропонують іноземним військовим

Документ передбачає закріплення принципу «чесного контракту». Іноземний доброволець має отримати повну інформацію про умови служби, права, обов'язки, соціальні гарантії та порядок припинення контракту мовою, якою володіє.

Також пропонують гарантувати іноземним військовослужбовцям рівність із громадянами України щодо грошового забезпечення, соціальних гарантій та інших виплат. Серед інших положень — доступ до електронних сервісів, мовна підтримка, душпастирська опіка та можливість переказувати грошове забезпечення за кордон без обмежень воєнного часу.

Законопроєкт передбачає і зміни до міграційних правил. Зокрема, після завершення контракту строк дії посвідки на тимчасове проживання пропонують збільшити із шести до 12 місяців. Мінімальний строк служби, необхідний для отримання дозволу на імміграцію під час воєнного стану, хочуть скоротити з одного року до шести місяців. Також іноземним військовим пропонують дозволити отримувати дозвіл на імміграцію поза встановленими квотами.

Окремі гарантії стосуються родин добровольців: документ передбачає переклад і легалізацію документів членів сімей, які проживають за кордоном, а також перевезення тіл загиблих військовослужбовців коштом держави. Після завершення служби іноземці мають зберегти право на лікування, реабілітацію та участь у програмах підтримки ветеранів.

Автори також пропонують запровадити щоквартальну звітність Міноборони перед профільним комітетом Верховної Ради та щорічне оприлюднення узагальненої статистики міжнародного рекрутингу.

Отже, законопроєкт має перетворити залучення іноземців до Сил оборони на централізовану систему з визначеними процедурами, відповідальними компаніями та гарантіями для добровольців. Але для цього Верховна Рада ще має розглянути й ухвалити документ.

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